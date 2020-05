Café

O mercado de café em Caratinga está quase parado. Ainda no início da safra, mas no campo das regiões mais quentes, a colheita começou de vez, principalmente pelo bom tempo que tem dado nestes dias. Com o mercado ávido por cafés novos, é bem possível que a nova safra chegue “rasgando”, como no dito popular.

Sem entender

O ano passado que era tido como de safra baixa, o café ficou quase que de graça, com o produtor amargando valores abaixo de R$ 300. Esse ano a expectativa é melhor, e muitos acreditam que os preços possam permanecer em torno de 500 reais em plena safra forte. O que a gente não entende, é que a lei da oferta e procura, é bem diferente do que deveria estar ocorrendo. Coisas do café…

Política

O prefeito Dr. Welington vê com positividade o recapeamento das ruas da cidade. Mas por outro lado, percebe o aperto no orçamento, com quedas significativas de repasse. Em 2018, teve o mesmo problema da falta de repasse pelo governo estadual, agora por conta do fechamento do comércio e da pandemia, há um novo desafio administrativo para o prefeito.

Feira Livre

A presidente da Associação da Feira Livre, Simone Lisboa, entrou com pedido à secretaria de Agricultura para o retorno das atividades ao ar livre na cidade. O secretário de Agricultura Alcides Leite encaminhou a solicitação para o comitê municipal da crise do covid -19, que foi analisado pelos membros. Pelo visto, mantiveram a feira livre suspensa por hora, já que a feira on-line vem contribuindo para diminuir a pressão em tempos de isolamento social.

Cleider

O vereador Cleider Costa está atento à queda de repasse aos municípios neste momento de crise. No Fundo de Participação dos Municípios – FPM – de fevereiro, Caratinga recebeu 4,4 milhões e nos mês seguinte apenas 2,6 milhões. Já o ICMS de março foi de 2,3 milhões e o de abril 1,1 milhões. Para o vereador é uma queda drástica.

DIÁRIO

O DIÁRIO verificou na íntegra o assunto, e nos traz matéria com mais detalhes e com comparativos. A gente vê os investimentos na cidade no momento, mas para alguns entendidos, o sinal amarelo e o alerta para o setor público estão acesos até que o presidente envie os recursos prometidos por conta da crise do covid-19.

Informações

São tantos noticiários, no jornal, TV, rádios, nos blogs e é claro na pirataria do jornalismo, que o povo está mais confuso do que nunca. O povo não entende ou está confuso? O certo é você acreditar nos boletins do DIÁRIO ou em fontes sérias. Além de ter fontes fidedignas, as informações chegam traduzidas e facilitadas ao leitor. Cuidado com o monte de “zap” e mensagens que mais confundem que orientam. Se informe, leia o DIÁRIO.

Tá em Casa

Um dos grandes jornalistas da santa terrinha, Hélio do Carmo, de dezenas de anos da Sistec e atuando na rádio comunitária de Piedade de Caratinga, já está em casa. Ele, que esteve em tratamento em Ipatinga, já está perto dos amigos, da família e é claro em nossa cidade. Boa recuperação amigo, estamos juntos.

Lucília da Charrete

Comentários que quem retornaria às urnas em 2020 seria a folclórica candidata da santa terrinha, Lucília da Charrete. Ela que fez história na cidade, pedindo voto dirigindo uma charrete nos anos 90, foi sem dúvida de uma das páginas da história de Caratinga. Quem não se lembra da charrete azul toda enfeitada? Boa sorte Lucília. Sô Dário está te vendo lá de cima e com saudades.

Dona Eva

Outra que retorna às urnas em outubro é Dona Eva. Ela que já esteve com Sô Dário, Zé Assis, Ernani, JB, Marco Antônio e agora Dr. Welington. O comando muda de gestão em gestão, mas no bairro Zacarias já se vão trinta anos com Dona Eva do lado do povo.

Bicudo

Com 381 votos, Otacílio Ferreira de Oliveira, o “Bicudo”, ficou como segundo suplente da coligação PPS/PR em 2016 e quer voltar forte para uma vaga direta em 2020. Liderança ele tem no bairro, resta saber se estará na cabeceira do PP em outubro.

Palhaço Mixirica

Renato Gomes da Silva, da comunidade do bairro Santo Antônio, que pela primeira vez será pré-candidato pelo Partido Progressista. Espera não só pedir votos ao eleitor, mas alegrá-los as eleições de outubro. Se o eleitor não quer ficar com cara de palhaço nas eleições, Mixirica poderá ser palhaço do eleitor em 2020.

Carlos Augusto

Lideranças do PP (Partido Progressista) informam que o empresário da panificação, Caúta, é pré-candidato a prefeito pelo partido. O empresário já havia falado que no momento certo lançaria seu nome. Será que é pra agora 2020? Será que teremos um novo Sô Dário em Caratinga? Taí uma sugestão.

Poliana Tupinambá

Quem, possivelmente, irá testar o nome nas urnas de outubro, é a jornalista Poliana Tupinambá. Ela que atuou por um bom período na assessoria de comunicação do governo, seria um dos nomes novos à disposição do povo de Caratinga. Uma poderá ser boa opção para turma da cultura e da intelectualidade na santa terrinha. Poliana sabe muito.