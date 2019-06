Especial I

O especial de aniversário da cidade elaborado pelo DIÁRIO, cujo tema foi o Bairro Esplanada, segue repercutindo nas redes sociais. Muitos foram os comentários a respeito das reportagens. O guardião da grota, José Eduardo da Silva, que já se dedica há 30 anos ao Estádio do Carmo, recebeu todo o carinho de seus familiares.

Especial II

Renata Morais, filha de seu Zé, fez questão de expressar sua satisfação com o reconhecimento ao árduo trabalho do idoso. “Valeu por tanto carinho com meu herói. (…) Obrigado a todos vocês dessa cidade linda, onde eu tive que deixar muito cedo, mas o nome Caratinga está no meu coração. Fico muito feliz de saber que meu coroa, mesmo com as mãos calejadas, ainda é querido a cada bairro dessa cidade que ele passa. Obrigado a todos vocês aí pelo carinho com o meu herói Sr. Zé do Campo”.

Especial III

A história de Manoel Gonçalves de Castro também fez sucesso nas redes sociais e muitos leitores sugeriram à Redação que elabore mais edições contando a história de outros bairros e seus ilustres moradores. A internauta Joana da Costa deixou o seu recado: “Que linda homenagem a um bairro de Caratinga. Seria bom fazer também para outros bairros. Para nós, que moramos em Caratinga conhecermos mais da sua história. Parabéns ao Diário de Caratinga, pela bela iniciativa”.

Especial IV

Se tem um morador que confirmou toda sua popularidade nas redes sociais foi Omar Afonso de Oliveira, o ‘Mazinho’. Rapidamente, o comerciante recebeu diversos elogios sobre seu jeito humilde e caridoso. Algumas recordações como a de Julieta Pinheiro. “A história do Mazinho sempre esteve entrelaçada com a história da minha família e nossos filhos também são amigos. Obrigada Mazinho que confiava nos meus pais e vendia leite fiado para nós na década de 1960”. Paulo César também fez questão de destacar suas lembranças. “Ele vendia leite numa carroça e os latões tinham torneiras e quando chegava perto de casa, nós éramos pequenos e chegávamos com a caneca, ele deixava nós mesmos pegar o leite para nós beber. Era festa, isso sim era nosso divertimento”.

Especial V

O colunista Rogério Silva também colaborou para o especial do DIÁRIO. Ele escreveu sobre a história da família do saudoso Baiano Borracheiro e sua esposa dona Filhinha. São 13 filhos, sendo 11 jogadores. O trabalho de pesquisa de Rogério também merece elogios por parte desta redação e, sem dúvida, ajudou a abrilhantar esta edição.

Especial VI

Também repercutiu positivamente o trabalho do Dnit em Caratinga. Durante anos, acessar ou sair da via principal do bairro Esplanada pela rodovia representava insegurança. Em 2017, sob o comando de Robson Santana, o Departamento realizou intervenções no trecho e avalia resultados satisfatórios. Quem também concorda com o resultado final das obras são os moradores: “Obrigado Robson Santana pelas obras ao longo da BR-116, no perímetro urbano, sanaram os graves acidentes e atropelamentos na nossa cidade”, elogiou Robson Martins.

Especial VII

O colunista do DIÁRIO, advogado Ildecir Lessa também cumprimentou a Redação pela edição dedicada ao Esplanada. “Ficou um primor a Edição dos 171 anos de Caratinga, com a oportuna homenagem ao Bairro Esplanada, destacando mais uma vez o profissionalismo e a criatividade do jornal”.

Especial VIII

O professor Noé Comemorável, que também contribui como articulista deste diário, encaminhou a seguinte mensagem ao editor José Horta: “Parabéns a você e toda a equipe do DC pela belíssima edição em homenagem ao Bairro Esplanada. Eu tenho certeza que todos os seus moradores estão orgulhosos”.

Especial IX

O vereador Johny Claudy, que é morador do bairro e fundador da Comunidade Leigo Monte Carmelo, expressou sua satisfação com a escolha do tema pelo DIÁRIO. “Gratidão é o segredo. Tanto pelas coisas boas que aconteceram, quanto pelas coisas que no final viraram lições. Obrigado ao DIÁRIO DE CARATINGA pelo carinho com a Leigo Monte Carmelo Casa de Amparo. Não vamos conseguir nunca explicar como é gratificante dentro da nossa história fazer parte de uma história ainda maior… Parabéns bairro Esplanada, sua história é a nossa história”.