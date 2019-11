PAINEL 19-11-2019

Saúde

Quem passou pela manhã de ontem nas proximidades da UPA, pôde ver o prestígio dos prefeitos Dr. Welington e Willian Motos junto aos deputados, com o recebimento de três ônibus para a área de saúde.

PT

O PT esteve em peso para acompanhar a entrega de um ônibus por indicação do deputado estadual André Quintão ao executivo caratinguense. Representando o político, em sua fala, o petista Luciano Campos enalteceu o Partido dos Trabalhadores pedindo aplausos ao “partido que construiu o País”.

PSL

Por outro lado, em seu discurso, o prefeito Dr. Welington destacou o empenho do deputado Professor Irineu (PSL) e enalteceu o governo de Jair Bolsonaro. “Por ser do partido do atual presidente da República, que tem feito tudo para que nós realmente tenhamos um País melhor e isso nós temos a certeza absoluta, as lutas são muitas, mas, a vitória certamente irá acontecer, porque estamos no caminho correto”.

Professor Irineu

Professor Irineu, que também foi o responsável por indicar um ônibus para a saúde de Caratinga, elogiou a estrutura da UPA junto ao prefeito Dr. Welington. “Tem cidade que isso aqui não é UPA, tem cidade que isso aqui é um hospital. Tem cidade do Norte de Minas que eu visito, que isso aqui é hospital. Parabéns por o senhor dar conta de manter isso, que eu sei que não é fácil, é caro, é difícil, mas tenho certeza que o senhor está fazendo por onde aqui em Caratinga”.

Bom trabalho

Quem está fazendo um belo trabalho no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é o educador físico Lucas Alves da Silva (conhecido como Luquinha). Luquinha tem mostrado sensibilidade e alto astral com os idosos do município de Caratinga.

Carisma

Quem está mostrando um trabalho carismático à frente do Policlínica Municipal é Zelinha. Com toda atenção, ela vem mostrando como deve ser o atendimento ao público, com cordialidade e competência.

Honestidade

Josley Alexissander deu lição de honestidade em Manhuaçu. Desempregado, ele encontrou a quantia de R$ 10.000 na rua e procurou o dono para entregá-lo. Bom exemplo, que merece ser seguido.