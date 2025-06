PAINEL

Política

O prefeito de Caratinga prometeu que seu governo seria de festas e cumpriu logo no início do mandato. Com seis dias de festas e com várias bandas se apresentando, a comemoração do aniversário da cidade marcou o retorno das festas em Caratinga. Quem foi ao Parque de Exposições João da Costa Mafra aprovou o que viu!!!

Festa

Nos bastidores, os comentários são de que Dr. Giovanni irá fazer uma festa ainda maior no aniversário da cidade em 2026!!! O prefeito comentou que haverá mais programações diurnas, e não apenas as bandas à noite. Para Dr. Giovanni, a comunidade participará mais no próximo ano, já que agora sabe que as festas, os eventos, a cultura e o lazer retornaram à santa terrinha do São João do Caratinga.

Hasteamento da bandeira

Outro evento bastante prestigiado no aniversário da cidade foi o momento cívico do hasteamento das bandeiras!!! Com presenças políticas, empresariais, religiosas e militares de Caratinga e região, o ato aconteceu na Praça Cesário Alvim. As escolas, com as crianças e jovens, participaram com música para dar leveza ao evento, e o prefeito proferiu discurso ao povo de Caratinga.

Eventos

Um dos eventos que retornaram com força às festas em Caratinga foi o motocross. Com a pista instalada dentro do Parque de Exposições, o esporte passou a ser prestigiado não apenas pelos frequentadores do motociclismo, mas também pelo público geral. Quem sabe Caratinga possa retornar ao circuito mineiro de motocross?? Uma dica para o Dayvid da Academia e para o pessoal do motocross!!! Velhos tempos, grandes saudades!!!

Cavalgada!!!

Um dos eventos que alegraram o prefeito Dr. Giovanni no aniversário da cidade foi a cavalgada. Não é para menos diante da grande participação do pessoal do campo. Centenas de cavalos desfilaram pelas ruas de Caratinga até o Parque de Exposições!!! Junto da rapaziada, o prefeito Dr. Giovanni fez questão de participar e fazer parte da festa como cidadão comum. Realmente, quem participou comentou de forma positiva. (Foto: Geraldo Abelha, um dos coordenadores da cavalgada).

João Paulo da Relba

O secretário de Agricultura, João Paulo, também recebeu os parabéns do prefeito Dr. Giovanni pela organização do Galpão do Produtor Rural, pela cavalgada e pelo envolvimento de toda a Secretaria de Agricultura no evento. Para Giovanni, a secretaria está retornando às raízes.

Odiel de Souza

Outro secretário que recebeu só elogios do prefeito Giovanni foi o secretário de Desenvolvimento Econômico, Odiel de Souza, administrador do Parque de Exposições e coordenador do evento. Odiel trouxe consigo as origens políticas com o retorno da fogueira na festa do padroeiro da cidade, São João, que é comemorado em 24 de junho.

Pedro Henrique

Outro nome que se destacou na coordenação geral do aniversário da cidade foi o chefe de Gabinete, Pedro Henrique. Com assessoria bem profissional, promoveu a divulgação, a apresentação, a recepção de autoridades e celebridades, a participação de pessoal-chave na coordenação de cada setor e fez a festa funcionar com segurança e eficiência. Nos bastidores, foi o coringa que fez a festa da cidade ter mais brilho e ecoar para além-fronteiras.

Rosângela Reis

Quem também esteve na festa de aniversário da cidade, prestigiando o prefeito Dr. Giovanni e Caratinga, foi a deputada federal Rosângela Reis. Rosângela andou com o prefeito pela cidade, visitou lideranças e foi ao Parque de Exposições ver a dimensão da festa de São João. Nos bastidores, a deputada ficou encantada com a festa, a organização e com a alegria de Dr. Giovanni no evento.

José Corintho

Outro secretário municipal que vem sendo digno de aplausos é o de Meio Ambiente, José Corintho Costa. Zé Corintho vem recebendo elogios com a melhoria da limpeza pública da cidade e distritos, melhorias no Cemitério São João Batista e, agora, com a aquisição de três caminhões importantes para dar maior eficiência à limpeza do esgoto sanitário, redes pluviais, ruas da cidade e recolhimento de lixo urbano nos distritos de Caratinga. Tá aí um secretário fazendo a diferença!!!