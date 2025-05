PAINEL

Dr. Giovanni

O prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni, vem ajustando sua administração no último mês, após promover mudanças profundas em seu secretariado. Com a entrada de seis novos secretários e dezenas de novos nomes no segundo escalão, Giovanni começa a tirar a Prefeitura da crise, já com movimentos efetivos nas secretarias.

Política

Com o prefeito Dr. Giovanni ajustando a máquina pública, o que se percebe é o incentivo de determinados vereadores, que sobem à tribuna para reconhecer os avanços que o governo vem obtendo com as novas iniciativas. Para surpresa de muitos, Juarez da Farmácia (PSDB) tem sido um dos vereadores mais ponderados da Câmara, priorizando o viés positivo e evitando requentar notícias negativas.

Juarez da Farmácia

O vereador Juarez está levando ao Parlamento de Caratinga o estilo clássico do político mineiro, que consagrou nomes como Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves: articuladores que tinham na ponderação sua principal arma e na habilidade de transitar por várias tendências políticas uma virtude. Se Caratinga precisa de novos caminhos, Juarez, pelo visto, está enxergando mais longe que a maioria.

Zé Corintho

Apesar de décadas no serviço público, o secretário municipal de Meio Ambiente, José Corintho de Araújo Costa, tem sido uma grata surpresa na gestão de Dr. Giovanni. Nos bastidores, os comentários dão conta de que o secretário vem promovendo melhorias no Cemitério São João Batista, limpando bairros e praças da cidade e fortalecendo os serviços de limpeza urbana. Pelo que se observa, a cidade esteve mais limpa no último mês, demonstrando que Corintho é, de fato, uma das boas novidades da nova gestão.

CODEMA

Outro assunto que estava travado na Prefeitura era o funcionamento do CODEMA (Conselho de Desenvolvimento Ambiental). Com poder deliberativo, o conselho voltou a realizar reuniões ordinárias e extraordinárias, além de analisar processos de licenciamento ambiental. Os comentários entre empresários e proprietários de imóveis, especialmente da construção civil, são positivos, já que o setor vinha se queixando do emperramento burocrático.

Lixo

Outra informação que circula nos bastidores da política local é que o secretário José Corintho teria dado um puxão de orelha na gestão da empresa de coleta de lixo, “Rio Novo”, cobrando mais efetividade no recolhimento e na prestação dos serviços. O resultado foi a troca por caminhões mais novos e a melhora na coleta de resíduos sólidos.

Buracos

Uma das cobranças mais constantes na Câmara Municipal de Caratinga refere-se aos buracos na cidade, agravados pelas últimas chuvas. Diversos vereadores subiram à tribuna cobrando do secretário de Obras, Alcides Leite, maior efetividade na recuperação do asfalto. Os comentários dos vereadores diz respeito de que, já em maio, ainda não houve nenhuma operação tapa-buracos este ano para minimizar os prejuízos.

Buracos II

A redação do DIÁRIO procurou o secretário de Obras, Alcides Leite, para respostas mais concretas sobre as reclamações dos vereadores. Segundo ele, na próxima semana os reparos serão iniciados no centro da cidade e, em seguida, nos bairros, priorizando as vias de maior circulação. O secretário justificou a demora pelo atraso no processo de compra, prejudicado pela burocracia processual.

Festa

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Odiel de Souza, está entusiasmado com o apoio que o prefeito Dr. Giovanni vem oferecendo para as comemorações do aniversário da cidade. Ao envolver todas as secretarias no evento, Giovanni pavimenta o caminho para que, em junho, Caratinga realize o maior São João do Estado. E, convenhamos, a cidade merece!

Patrolamento

O superintendente de Oficina da Prefeitura, Geraldo Abelha, informou ao prefeito Dr. Giovanni que, nesta semana, conseguiu colocar a última máquina pesada em operação, ou seja, toda a frota está agora em atividade. Com isso, a melhoria das estradas deverá ser mais evidente nos próximos dias.

Máquinas

O chefe de Gabinete da Prefeitura de Caratinga, Pedro Henrique, vem coordenando os trabalhos junto ao setor de compras para a contratação de novas máquinas pesadas, a fim de reforçar a patrulha mecanizada da Prefeitura. Com várias obras em andamento e uma demanda enorme de um município com 10 distritos e mais de 2,5 mil quilômetros de estradas, fortalecer o maquinário é prioridade.

Máquinas II

A contratação dessas máquinas é aguardada principalmente por conta do início da safra de café e da pressão de vereadores da Câmara, já que quase a metade pertence à bancada ruralista. A expectativa é de que as novas máquinas cheguem na próxima semana.

Leonardo Monteiro

O deputado federal Leonardo Monteiro (PT), que cumpre seu sexto mandato na Câmara dos Deputados, esteve ontem em Caratinga participando da audiência pública sobre a instalação do Instituto Federal na cidade. Leonardo, um dos principais defensores da vinda da instituição, atua junto ao presidente Lula para trazer mais benefícios para a querida Santa Terrinha do São João do Caratinga. Pelo que se vê, o homem ainda tem bala na agulha!

Rosângela Reis

Outra deputada federal presente ao evento foi Rosângela Reis (PL). Ela visitou a imprensa local ao lado do prefeito Dr. Giovanni, sinalizando que virá com força política nas eleições municipais de 2026. Rosângela, que alia carisma, força feminina e boa reputação na Câmara dos Deputados, é uma das parlamentares mais elogiadas pelo seu trabalho.