Aniversário memorável

Na última segunda, 21 de abril, Caratinga parou para celebrar os 66 anos do empresário Geraldo Rodrigues de Carvalho. A festa aconteceu no Boulevard Morada e reuniu mais de 800 convidados em um evento que uniu comemoração e negócios.

Lançamento e celebração

Durante a festa de aniversário do empresário foi lançado oficialmente o Morada III, considerado o empreendimento imobiliário mais sofisticado da região. O evento marcou o calendário social e empresarial de Caratinga.

Conexões

O aniversário de Geraldo Carvalho reuniu uma verdadeira legião de convidados: investidores, corretores, autoridades e parceiros de negócios lotaram o Boulevard Morada em uma celebração de alto nível.

Solidariedade em alta

Um dos momentos mais emocionantes da festa de Geraldo Carvalho foi o leilão beneficente em prol do menino Robinho. Conduzido por Junior Nascimento e Gigi Azevedo, o ato reforçou o espírito solidário do evento.

Prestígio político

A comemoração contou com a presença dos deputados Adalclever Lopes, Enes Cândido, Gustavo Santana e do ex-deputado federal Mauro Lopes, reafirmando o prestígio político do empresário caratinguense.

Prefeitos

Prefeitos também marcaram presença na festa de Geraldo Carvalho: Dr. Giovanni Corrêa (Caratinga), Filipe Ferreira (São João do Oriente), José Rufino (Santa Bárbara do Leste) e Júlio Fontoura (Ipanema) fizeram questão de prestigiar o evento.

Carisma contagiante

Geraldo Rodrigues de Carvalho mostra por que é tão querido: onde quer que esteja, seu magnetismo une centenas de pessoas em torno de seus eventos e projetos. No dia 21 de abril, o empresário voltou a provar esse poder de atração ao reunir mais de 800 convidados, transformando cada encontro em uma grande celebração de amizade, confiança e parceria.