Reivindicação

Na noite dessa segunda-feira(7), monitoras das escolas municipais estiveram na Câmara, reivindicando para que sejam enquadradas no estatuto, e sejam beneficiadas no projeto de lei 15/2025 do executivo, que dispõe sobre a concessão de reajuste do vencimento dos profissionais do magistério da rede pública municipal.

Reivindicação II

A monitora Aline Patrícia da Costa, que estava representando a classe, disse que tem um papel parecido com o do professor, de cuidar e educar. “No entanto a gente não entra nesse reajuste, porque apesar de sermos do magistério, a gente não faz parte do quadro, por uma questão política”.

Executivo

Em nota enviada ao DIÁRIO DE CARATINGA, o executivo informou que na reunião realizada na Câmara Municipal de Caratinga na data de 07/04/2025, foi apresentado às servidoras o Estatuto do Magistério que está sendo reestruturado de acordo com parecer jurídico e contábil.

Executivo II

Ainda de acordo com a nota, “o atual estatuto data-se do ano de 1999, em que o mesmo deverá ser revisto periodicamente para que esteja alinhado com a legislação vigente. E que nesta nova reestruturação deverá definir os cargos dos profissionais da educação pública, viabilizando no que rege a Lei em que define o Piso Salarial Profissional de acordo com a categoria de trabalho”.

Superintendente de Educação

A superintendente de Educação, Maria José, teve a oportunidade de usar a tribuna e disse que é professora, representa a classe e vai se empenhar para que ocorra a mudança necessária. “No que depender de mim vamos ouvir e acompanhar, para fazer da melhor forma possível”.

Ebinho

O vereador Ebinho pediu que todos os colegas vereadores se unam às monitoras. “Elas desempenham papel igual das professoras e simplesmente por questão de nomenclaturas não estão sendo valorizadas. Entendo que há possibilidade jurídica de resolver isso, tem que ter uma saída, precisamos fazer justiça a vocês. Tenho certeza que o prefeito se sensibilizará com pleito de vocês”.

Dete

O vereador Dete disse que a situação das monitoras vem se arrastando por muitos anos e é possível resolver. “Se quiser resolver, resolve, o que vocês ganham é uma vergonha, o prefeito precisa resolver isso, as monitoras estão cansadas de ficar implorando”.

Zelinha

Zelinha disse que quem deveria estar lutando pela causa das monitoras seriam as mães dos alunos. “As mães deveriam estar brigando por vocês, porque vocês são babás de luxo delas, muita gente vai me criticar, mas a realidade é essa. Vem prefeito, muda prefeito, porque não são os filhos deles que precisam de vocês, eles estudam na Jairo Grossi, no Expoente, na área nobre, isso não é de agora, tem muitos anos. Já passei por isso, já peguei menino e levei pra minha casa porque a mãe não apareceu. O meu menino adotivo é que a mãe largou e não apareceu. Então quem deveriam estar no lugar de vocês são os pais”.

Nêgo

Nêgo parabenizou o prefeito dr. Giovanni pela nomeação dos novos secretários, Zé Corinto e Alcides, e o procurador. “São pessoas que a gente conhece, que são interessados em ajudar a nossa cidade. No início do governo, o prefeito teve algumas decisões erradas, mas agora quer melhorar, então vamos esperar que tudo aconteça no seu tempo”.

Jéssica

A vereadora Jéssica abordou em sua fala o problema do poliesportivo no bairro Limoeiro. “Fui procurada por moradores do bairro Limoeiro preocupados com ginásio poliesportivo. Têm vários riscos estruturais, solicitei que façam uma visita ao local. Há necessidade de um novo laudo emitido por um engenheiro da secretaria de Obras. Vou cobrar um laudo o mais rápido possível para saber se será uma reforma, ou uma nova construção”.

Ricardo Angola

O vereador Ricardo Angola disse que esteve com o secretário de Obras, Alcides Leite cobrando o resto do patrolamento de Sapucaia, e ressaltou que 75% está pronto. “Vai poder fazer uma produção de colheita de café numa estrada boa, então tenho que parabenizar a secretaria de Obras pelo serviço que foi feito lá, e já também cobro a colocação de saibro”.

Lixo

O vereador Catita disse que é preciso resolver o problema do lixo na cidade e na zona rural. “Vi uma pessoa vindo da zona rural jogando lixo nas estradas, farei um ofício para ver se o caminhão passe duas vezes por semana e na zona rural porque tem muito lixo. O vereador Ebinho também falou do lixo na cidade e pediu que o Zé Corinto veja a forma mais rápida de resolver a situação.

José Cordeiro

Sobre a reivindicação das monitoras de escolas, José Cordeiro pediu que seja realizada uma audiência pública para tratar do assunto com mais seriedade.

Outro assunto abordado pelo vereador foi o sumiço de materiais de construção no distrito. “Estamos pedindo em Cordeiro de Minas que quem pegou o material que estava atrás do posto de saúde, que é do poder público, que devolvam, isso não é brincadeira, pertence ao povo, que fez, fez errado”.