Manifestações na Câmara

A câmara de Caratinga ficou lotada nessa segunda-feira(31), quando dois grupos seu reuniram para manifestar a favor e contra o governo do prefeito Dr. Giovanni. O grupo da situação, que estava em número bem maior de manifestantes pediu que as pessoas deixem o prefeito trabalhar, depois de alguns problemas que ocorreram no executivo, que resultaram na criação de três CPPs na Câmara e a exoneração em massa de funcionários. Já o lado contra o governo que estava em número bastante reduzido, levaram cartazes pedindo que os vereadores analisem a CPPs e não seja omissos na hora de votar.

Dete

O vereador Dete foi o primeiro a usar a tribuna e disse que em relação às CPPs, no momento apenas as comissões que fazem parte, estão tendo acesso, mas ressaltou que a população pode ficar tranquila, que será feito o melhor para Caratinga.

Dete II

Outro assunto comentado pelo vereador durante a reunião, foi em relação à Copasa. “Há vinte dias falei sobre a água de Santa Efigênia, têm mais de dois anos que o caminhão pipa está abastecendo para a comunidade. Semana passada agora, graças a Deus, eles começaram a instalar a bomba, pra gente ter a água potável”.

Pedidos

Dete ainda pediu ajuda para melhorar as estradas dos córregos dos Marianos, dos Campinhos e do Macaco. “Aproveitando agora que o Alcides assumiu a secretaria de Obras, peço a ele que olhe para esses locais, porque toda vez que chove, o pessoal fica sem entrada e sem saída. Peço também com carinho que o Alcides olhe um buraco que tem na praça Marta Carli, no bairro Santa Cruz”.

Nêgo

Nêgo parabenizou os delegados Ivan Sales e Luiz Eduardo pela operação Forasteiros que prendeu pessoas que estavam formando uma organização criminosa dentro da prefeitura, e disse que aguarda o final do inquérito para saber o que aconteceu de verdade. “Não podemos falar quem é culpado, e que é inocente, antes de todas as apurações, inclusive das CPPs”.

Denúncias

O vereador Nêgo disse ainda em sua fala na tribuna que recebeu denúncias que alguns funcionários da prefeitura estariam recebendo seus salários, mas não estariam prestando serviço. “Fomos nas secretarias de Meio Ambiente, Obras e Saúde e reivindicamos dos secretários que façam um levantamento sobre os funcionários que estariam recebendo e ficando em casa, porque a missão do vereador é investigar”.

Continuação das CPPs

Os vereadores que fazem parte das comissões das CPPs, que investigam sobre empresa de transporte escolar e a Oscip, se reuniram nessa terça-feira(1), e decidiram pelo andamento das investigações, algumas pessoas ainda serão ouvidas. Fazem parte da comissão sobre transporte escolar, os vereadores José Cordeiro, Elzo e Catita. Da comissão sobre a Oscip, estão os vereadores José Cordeiro, Elzo e Juarez.

Ricardo Angola

Ricardo Angola ressaltou que seus votos na câmara são sempre de acordo com a lealdade e a transparência, inclusive em relação às CPPs. “Também quero destacar que o contrato das empresas de transporte escolar e da Oscip foram cancelados devido aos grandes problemas que estavam acontecendo Espero que daqui pra frente haja mais transparência dos serviços, porque a população não pode pagar por isso aí. A cidade tem que andar, e a gente não tá aqui pra fazer politicagem, a gente tá aqui pra trabalhar junto com o prefeito. Agora a gente tem que trabalhar com lealdade e caráter sempre”.

Novos secretários

Ricardo Angola parabenizou a escolha dos novos secretários feita pelo prefeito Dr. Giovanni. Agora são pessoas daqui, graças a Deus fizeram essa nomeação, quero destacar o Alcides e o Zé Corinto, são pessoas que eu conheço, trabalhamos no mandato passado, são pessoas boas”.

A vereadora Zelinha também elogiou a escolha dos novos secretários. “O secretariado agora a gente conhece, a gente conhece o pessoal do Meio Ambiente, a gente conhece o pessoal da Obras. Então eu vou pedir para os secretários dar uma olhadinha no que está acontecendo na cidade para investigar, procurar saber o que está acontecendo, porque agora as coisas vão acontecer. Vai melhorar, o doutor Giovanni está tentando mudar”.

Zelinha

A vereadora Zelinha pediu que a população de Caratinga esqueça os grupos políticos e que cada um pense em si. “Vocês estão lutando por vocês, pelos seus filhos, pela sua família. Não se envolvam com grupos políticos que acabam usando vocês. Todo mundo aí se joga em cima de vocês e na hora que acontecem as coisas, eles levam a boa e vocês continuam do mesmo jeito, o seu filho precisando de leite, precisando da cesta básica, de escola, e de creche. Não pense neles, pense em vocês”.

José Cordeiro

Já o vereador José Cordeiro disse quem em Cordeiro de Minas, os materiais (pias, vasos sanitários, peças de madeira, tanque, telhas, ferragem, entre outros) que são da prefeitura foram removidos detrás do posto de saúde e tomou o destino ignorado. “Há duas semanas eu vinha perguntando para as pessoas e nos grupos de WhatsApp, aonde tinha parado aqueles materiais. Por fim, não tive resposta e manifestei junto à prefeitura para que o poder executivo tomasse as providências necessárias, porque desde muito tempo é sabido que material que pertence ao município e tem que ter destinado para fins de interesse social, não pode ser aplicado para fins particulares”.

Jéssica

A vereadora Jéssica entrou com projeto de lei 013, que proíbe a utilização, queima e soltura de fogos de artifício com estampido ou ruídos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Caratinga. “O barulho dos fogos de artifícios vai muito mais além de um incômodo. Ele representa o sofrimento para inúmeros seres vivos. Cães e gatos, por exemplo, podem entrar em pânico, fugir desorientados e até morrer devido ao estresse. Crianças autistas, idosos e pessoas com hipersensibilidade sofrem impactos profundos, muitas vezes experimentado pelo medo extremo e crise severa”. Johny Claudy, quando vereador também tentou implementar o projeto, porém não teve sucesso. Na primeira vez os vereadores votaram a favor, mas o projeto não foi sancionado pelo prefeito da época, Welington Moreira, na segunda teve um veto do executivo e depois os vereadores votaram contra.

Agradecimento

Recentemente uma cadela foi atropelada no perímetro urbano da BR-116, no período da noite, na avenida João Caetano do Nascimento, e ficou bastante machucada. O pedido de ajuda de vários internautas foi encaminhado ao Diário de Caratinga. O socorro partiu da vereadora Jéssica que milita na causa animal, e que mesmo estando fora da cidade no dia, ela conseguiu acionar o diretor do departamento de Meio Ambiente, Marcelo, e a veterinária do canil, Thaís, que resgataram a cadela. Fica aqui registrado o agradecimento pelo empenho da vereadora Jéssica, junto do trabalho de Marcelo e Thaís.

Juarez

Juarez explicou em sua fala que dada a complexidade dos fatos e das consequências trazidas por uma CCP, todas as três ainda possuem prazo regimental para detalhada análise dos vereadores, devendo ser concluídas em momento oportuno. Motivo pelo qual não foram apresentadas na reunião dessa segunda-feira(31).

Cleidinho

O presidente Cleidinho usou a tribuna para parabenizar os manifestantes que estiveram na Câmara. Quero agradecer aqui a presença de todos, quem está a favor, quem está contra, vocês são muito bem-vindos. E quero que vocês voltem, voltem porque aqui é a casa do povo. Aqui o presidente não é a favor do governo, nem contra o governo. O que tiver certo, está certo. O que não tiver certo, vai ser votado. Quero parabenizar as três comissões das CPPs que estão trabalhando direitinho, as pessoas que estiverem certas serão inocentadas, e as erradas não serão inocentadas”.