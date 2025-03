Dr. Giovanni

O prefeito de Caratinga Dr. Giovanni, aos poucos vai superando os terremotos de seu governo. Parece que toda semana tem barulho por lá e pelo visto ainda Giovanni começa a compreender que o jogo politico administrativo é mais pesado do que se pensava. Ao que parece, todo dia o prefeito tenta fazer um dia diferente para não ter que pensar nos desafios que virão. Respirando, apenas!

Ronaldo da Milla

A semana começou com Ronaldo da Mila retomando a frente do PL, partido que elegeu Dr. Giovanni, demonstrando politicamente que o vice tem mais força no partido que o prefeito. Isso muitos sabiam, mas agora ficou bem evidenciado.

Ronaldo da Milla II

Agora muitos querem saber o motivo da saída de Ronaldo da Milla do cargo de chefe de gabinete. Ele saiu calado e após sua saída, grandes acontecimentos… Será que Ronaldo saiu sabendo de alguma coisa? Será que Ronaldo chegou a relatar para Giovanni o que estaria acontecendo? Ou será que Ronaldo apenas resolveu tirar o time de campo?

Exonerações

Depois de uma limpa na prefeitura, a Polícia Civil realizou a prisão de um ex-assessor do executivo e da agora ex-secretária de Educação Vera Sabina, por suposto envolvimento em organização criminosa na Prefeitura. Será que a saída de Ronaldo e do secretário de Meio Ambiente fez Giovanni perceber o quanto estava se agravando o quadro e assim exonerou os secretários do núcleo sujo da PMC?

Sem secretários

Agora, Giovanni está sem secretário de Obras, que se entrar um novo será o terceiro em menos de três meses. Está ainda sem secretário de Planejamento e Fazenda, Meio Ambiente, Administração e Recursos Humanos e Educação. São cinco secretarias! Talvez é menos problemas com menos secretários, já que nestes três meses de governo os secretários fizeram foram lambanças, diga-se de passagem, é claro com exceções.

Dr. Léo Condé

Já em relação ao secretário municipal de Saúde, Léo Condé, nos bastidores correu a notícia de que ele jogaria a toalha. Em conversa com o prefeito Dr. Giovanni, o secretário reconsiderou pelo momento crítico das prisões ocorridas na semana. Assim a presença de Léo fortalece a convicção que o governo derrapou sim, mas mantém firme para prosseguir ao desafio do mandato.

E agora?

Como ficará Dr. Giovanni com apenas metade do secretariado? Será que com tais turbulências conseguirá nomes à altura dos cargos para bem representar o município e mudar o curso da nau dos três primeiros meses de mandato? Analistas acham que serão muitas dificuldades para o prefeito, mas que é cedo ainda e o governo pode reverter a situação pessimista.

Manifestação

Está programada para próxima segunda-feira uma manifestação na Câmara para pedir a saída do prefeito. Há apenas seis meses o povo decidiu democraticamente nas urnas por Dr. Giovanni e agora manifestações? Será que não estaria sendo precipitado? O que vocês acham leitores? Os erros seriam do prefeito ou dos secretários pelos quais ele confiou?

Câmara Municipal

Com os fatos ocorridos nesta semana, não é possível dizer que os vereadores não fizeram nada, pelo contrário, criaram três comissões e estão investigando as condutas dos secretários e a do próprio prefeito. Pelo visto, estão atentos aos acontecimentos e fiscalizando o executivo que é a principal função do vereador, diga-se de passagem.

Odiel de Souza

O secretário de Desenvolvimento Econômico Odiel de Souza já foi vereador, presidente do legislativo caratinguense, chefe de gabinete do ex-prefeito Ernani Campos Porto, secretário de Agricultura do governo de Marco Antônio e vice-prefeito prefeito. Será que ele não poderia ajudar Giovanni com sua larga experiência no governo? Em outro cargo de maior influência? Sim ou não?

Merenda escolar

Já começam os comentários nos bastidores da política sobre a qualidade da merenda escolar. Será que o grupo que se instalou na prefeitura fez aquisições adequadas para merenda escolar? As reclamações já chegam a nossa redação. É bom vereadores e assessores próximos a Dr. Giovanni verem de perto a respeito. As crianças não podem pagar pelos erros administrativos dos adultos. O esforço agora terá de ser maior.

Avaliação

Nunca se viu um início administrativo tão decepcionante no município de Caratinga. Mas, ainda está em tempo, já que o joio está sendo separado do trigo. Será que não é hora do legislativo e executivo unirem esforços para passar por essa crise? A experiência de gestões com problemas e a renovação na Câmara Municipal também é alta nas eleições. Assim, para se ter um executivo forte, a Câmara tem que ajudar. Para maioria do povão tudo pode ser um só.