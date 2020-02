PAINEL-18-02-2020

Primeira do ano

A primeira reunião Câmara de 2020, aconteceu na noite de ontem (17), depois de quase dois meses de recesso parlamentar. A pauta estava recheada de pedidos de calçamento e asfaltamento. Por causa do extenso período chuvoso, as ruas da cidade ficaram bastante danificadas com vários buracos.

Pacientes de fisioterapia

O vereador Ronaldo da Milla está pedindo que o chefe do executivo estude a viabilidade de autorizar que os veículos utilizados para transporte de pacientes, possam atender os pacientes de fisioterapia que necessitam de atendimento e não tem como se locomover de suas residências.

Sapucaia

O vereador Cleidinho está pedindo a construção de mais um poço artesiano no distrito de Sapucaia. Constantemente a comunidade tem sofrido com a falta de água no distrito. Há mais de um ano a população está pedindo a construção de mais um poço.

Audiência pública

O vereador Mauro pede que a mesa da Câmara realize audiência pública, envolvendo o poder executivo e o Ministério Público, a fim de discutir os motivos da paralisação das obras de asfaltamento da estrada que liga o distrito de Santa Efigênia à rodovia MG-425; estrada de Dom Modesto – trecho entre o Bairro Santa Cruz e o Cruzeiro, e a estrada que liga o Bairro Santa Cruz à Avenida Professor Armando Alves da Silva – município de Caratinga.