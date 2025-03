Desgaste no executivo

Em três meses do governo do prefeito Dr. Giovanni tem acontecido muitas coisas que acabam gerando muito desgaste. Logo no início houve a nomeação de secretários vindos do Rio de Janeiro, o que causou muita estranheza e preocupação. Logo depois, a Câmara recebeu três denúncias e instaurou três CPPs (Comissão Parlamentar Processante) para averiguar supostas irregularidade no executivo. Em seguida, vieram exonerações em massa, inclusive dos secretários de fora da cidade e do assessor. E, agora, a Polícia Civil realiza a operação “Forasteiros” com prisões, inclusive do ex- assessor do executivo Flávio e da secretária de Educação, Vera. É muita coisa pra tão pouco tempo de governo.

Primeira CPP

Na primeira CPP, a denúncia aponta indícios que senhas de e-mails da prefeitura, ou pelo menos uma delas, foram disponibilizadas para terceiros sem qualquer vínculo com o quadro de funcionários da administração municipal. Foram denunciados o prefeito Giovanni Corrêa da Silva, o procurador geral Luís Coelho da Silva e a secretária Fernanda Dimonnaê de Lima Oliveira, sendo os funcionários exonerados.

Segunda CPP

A segunda denúncia diz que o prefeito e os demais citados, em evidente conluio, proporcionaram privilégios em contratação da empresa de transporte vencedora de modalidade de contratação via inexigibilidade de licitação no valor de R$ 20.547.180,00, se tratando da Coostranpar de Ipatinga, sendo que o então assessor do executivo I, Flávio Araújo Pacheco da Silveira, (agora já exonerado e preso) é procurador da cooperativa com amplo e irrestrito poderes de representação, podendo comprar, efetuar pagamentos e outros.

Terceira CPP

A terceira CPP é sobre o favorecimento à OSCIP: Universo Ação e Desenvolvimento para que se sagrasse vencedora dos referidos procedimentos. Nessa segunda-feira (24), segundo o vereador Elzo postou em suas redes sociais, acontece mais uma reunião da comissão.

Prisões

Sobre as duas prisões que aconteceram em Caratinga, o ex- assessor do executivo Flávio será encaminhado ao presídio de Caratinga e a secretária de Educação, Vera, para Timóteo, local mais próximo que possui presídio feminino. As prisões são temporárias, sendo cinco dias, podendo estender por mais cinco, ou ser transformada em preventiva, de acordo com a visão do delegado.

Ronaldo da Milla

Dos vários acontecimentos durante os três primeiros meses de governo de Dr. Giovanni, ainda tem a sua saída como presidente da provisória do PL em Caratinga. Na semana passada, com ajuda do deputado Eros Biodini, Ronaldo da Milla passou a ser o presidente do PL aqui na cidade.