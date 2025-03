Catita

E nessa segunda-feira(17) aconteceu mais uma reunião da Câmara de Caratinga. Muitos pedidos e algumas polêmicas marcaram o encontro dos vereadores. O vereador Catita pediu que a secretaria de Meio Ambiente envie a Santa Luzia um caminhão Roto-Rooter para desentupir uma rede, que está causando mal cheiro nas ruas.

Catita II

Outro pedido do vereador é a colocação de placas nas paradas dos ônibus, também no distrito de Santa Luzia. “No governo passado não fui atendido nesse pedido, mas a falta da sinalização gera transtorno porque carros particulares ocupam as vagas dos ônibus”. E ainda se tratando de trânsito, Catita pediu que as faixas de pedestres sejam pintadas novamente, para dar mais segurança no local onde as crianças trafegam.

Juarez

Juarez da Farmácia voltou a falar sobre a criação do plano municipal de redução de riscos. Segundo o vereador, com os R$ 202 milhões do acordo de repactuação de Mariana, que Caratinga vai receber, é importante que o município faça o plano para aplicar o dinheiro onde for preciso. “É um dinheiro que vem infelizmente ao custo de vidas humanas, em respeito a isso, temos que aplicar muito bem esse recurso”.

Éber

O vereador Ebinho concentrou seus pedidos em melhorias na avenida Dário Grossi. “É uma avenida usada para passeio, prática de esportes, acesso ao centro da cidade, que se encontra muito descuidada. A avenida está muito escura, as árvores precisam ser podadas, e o trânsito precisa ser sinalizado, gostaria de pedir ao prefeito para elaborar o projeto”.

Elzo

Elzo Martins se manifestou contra o projeto de resolução 06/2025 de autoria da mesa que “Autoriza o aluguel de vagas de estacionamento ou reembolso de despesa de estacionamento para os vereadores da Câmara Municipal de Caratinga”. Elzo disse que o salário bruto de um vereador é mais de R$ 13 mil, o que permite que ele tire R$ 300,00 mensais para pagar estacionamento. “Estou falando por mim, entendo que moralmente não é interessante”.

Éber disse que foi um pedido do vereador Silvio para facilitar para os vereadores, mas a mesa decidiu retirar o projeto de pauta.

José Cordeiro

José Cordeiro comentou sobre o vestiário do campo do distrito de Cordeiro de Minas. “Por muito tempo nossos atletas tiveram dificuldade para se trocarem, e atualmente está quase concluído, mais com recurso próprio”.

Zelinha

A vereadora Zelinha usou a tribuna pra fazer uma reclamação contra a superintendente operacional de Saúde, Paula Botelho. “Estou recebendo reclamações de enfermeiras do “topete” da Paula. Quem é ela na fila do pão para ofender as enfermeiras? Você veio de Bom Jesus do Galho se achando a bola da vez. Teve uma menina daqui mandada embora, não teve chance porque a Paula trouxe a equipe dela. Será que ela veio do Rio de Janeiro? Na oncologia já tem fila de espera, está demorando para marcar as consultas. Paula, onde você estiver ofendendo as enfermeiras de Caratinga, vou estar, então volta pra Bom Jesus”.

Zelinha II

Outra fala da vereadora Zelinha foi sobre o fechamento dos supermercados aos domingos. “Os meninos do supermercado continuam trabalhando aos domingo. Supermercado aberto aos domingos não vende nada, a lei precisa ser cumprida, os funcionários precisam ter o domingo para passarem com a família”.

Cleidinho

O presidente Cleidinho disse que esteve conversando com o prefeito dr. Giovanni também sobre reclamações que ouviu da Paula, e ressaltou que existem muitas pessoas boas no município que podem ser usadas no governo.

Nêgo

Nêgo abordou dois assuntos na tribuna, um deles foi sobre o lixo na rua Capitão Paiva. Segundo o vereador, os moradores estão reclamando da quantidade enorme de lixo perto do muro. “Acho que na cidade deveria ter tambores para colocar o lixo que até que o caminhão de lixo recolha”. O outro assunto falado pelo vereador é sobre uma denúncia que recebeu de que um funcionário do executivo estaria trabalhando numa empresa privada, mas recebendo o salário da prefeitura também.

Ricardo Angola

Ricardo Angola destacou para onde foram destinadas suas emendas impositivas As emendas impositivas municipais são um mecanismo que permite aos vereadores destinar parte do orçamento para projetos específicos. Serão duas pontes de tubulão, destinamos também recursos para cobertura da quadra de Sapucaia, para Polícia Militar colocar uma câmera na praça de Sapucaia, para comprar um veículo no valor de R$ 115 mil para ser usado na saúde em Sapucaia, além de recursos para hospital, Casu e Apae.

Dete

O vereador Dete falou sobre a escola de Santa Efigênia. “No ano passado iria começar, mas o projeto foi mudado, não atenderia a comunidade. Peço a comunidade que tenha paciência, escola será construída do jeito que é preciso”.