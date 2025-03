Coletiva

A imprensa foi convocada para estar na prefeitura de Caratinga nessa quinta-feira (13) para uma coletiva com o prefeito Dr. Giovanni. A princípio não tinha horário marcado, a assessoria de comunicação disse apenas que seria na parte da tarde.

Pronunciamento

Por volta das 16h, a assessora de comunicação da prefeitura, Zeth, enviou uma nota informando que o prefeito faria um pronunciamento às 18h, e que a imprensa não poderia fazer perguntas.

Falta de esclarecimentos

É claro que os jornalistas, assim como toda a população, ficaram surpresos e ao mesmo tempo frustrados. Porque depois que três Comissões Parlamentares Processantes (CPPs) foram montadas na Câmara para investigar a administração, e logo depois 11 pessoas foram exoneradas, sendo quatro do primeiro escalão, havia muita dúvida do que está acontecendo no governo do Dr. Giovanni, mas a imprensa foi impedida de fazer perguntas.

Mudanças

O prefeito começou seu pronunciamento falando de mudanças que conseguiu fazer no início de seu governo, como os postos de saúde que passaram a ficarem abertos o dia todo, o descongestionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), funcionamento do Banco de Alimentos, local onde será construído o instituto federal, entre outros.

E as exonerações?

O prefeito não deu detalhes das exonerações, limitando-se apenas a dizer que foram contratações técnicas que eram necessárias no início do governo, e com a formação das CPPs fez as exonerações para os vereadores “tenham plena liberdade, se sintam bem à vontade de investigarem. Inclusive poderão vir até a instituição do executivo para que possam obter o maior número possível de informações”. Será que essas pessoas continuam no governo em outras funções ou voltam para o Rio de Janeiro?

Notificação

Sobre as CPPs, o prefeito Dr. Giovanni disse que ainda não tem como falar delas, pois não recebeu as notificações. “Eu não recebi ainda as denúncias, por isso não tenho como pronunciar sobre o assunto. Entretanto, durmo tranquilo, não perdi horas de sono, estou muito tranquilo, porque eu sei dos meus atos”.

Assessora de Comunicação

Em 12 minutos o prefeito fez seu pronunciamento e saiu para outro compromisso. A assessora de Comunicação Zeth convidou a imprensa para um café, ainda sim a imprensa tentou sanar algumas dúvidas, mas não obteve respostas. No final das contas, os jornalistas saíram com os mesmos questionamentos que entraram. Agora é aguardar uma coletiva de imprensa, que o prefeito disse que concederá, ainda sem data marcada, para que os esclarecimentos que todos esperam sejam feitos.