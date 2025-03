Exonerações

Está dando o que falar as exonerações feitas pelo executivo no final dessa quarta-feira (12), pelo executivo. Praticamente todo secretariado do governo de Dr. Giovanni, e algumas pessoas dos setores de licitação e jurídico estão na rua. Os comentários são que finalmente o prefeito tomará posse, pois poderá assumir as rédeas do executivo, como deveria ter feito desde o princípio.

CPP continua

O vereador Ricardo Angola comentou que achou positiva a atitude do prefeito de exonerar as pessoas que estavam manchando o executivo. Mas Ricardo deixou claro que as CPPs continuam com as investigações para saber o que foi feito, ou o que está errado.

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito Ronaldo da Milla, que afirmou não concordar com algumas coisa que estavam acontecendo no executivo, saiu o cargo do chefe de gabinete. Será que agora ele se reaproxima do governo?

Será que muda?

Teve gente falando que mesmo com as exonerações, se o prefeito não retirar algumas empresas da prefeitura, como uma de cooperativa de transporte escolar de Ipatinga, que tem como procurar um assessor do executivo exonerado, vai adiantar pouco a “limpa” feita na prefeitura.

Rio de Janeiro

Nessa quarta-feira (12), o vereador Elzo Martins, esteve na prefeitura com uma camisa onde a estampa estava escrito Rio de Janeiro, fazendo uma crítica aos secretários que vieram de lá, dizendo que iria conversar com o prefeito para discutir algumas coisas que estavam acontecendo.. O líder de governo já havia reclamado de não ficar sabendo de algumas coisas para fazer seu trabalho e que tinha até pensado em desistir da função, talvez tome novo fôlego com as exonerações.

Zelinha

A vereadora Zelinha disse que as exonerações deveriam ter acontecido desde o início. “Temos várias pessoas desempregadas em Caratinga e não sei o motivo de colocar na prefeitura gente do Rio de Janeiro que na cidade deles ganham muito mais. Mas nós vereadores estávamos fazendo investigações desde o princípio, não paramos. O prefeito fez certo, é lamentável o que já aconteceu, por isso as CPPs não vão parar”.

Expectativas

Agora ficam as expectativas de quais pessoas serão nomeadas para entrar no lugar das que foram exoneradas. Que Caratinga tem muita gente competente, ninguém duvida. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Entrevista

Está prevista uma entrevista coletiva com o prefeito Dr. Giovanni na tarde desta quinta-feira, em que ele comentará sobre a situação administrativa da Prefeitura e as exonerações. Você acompanha pelo Diário de Caratinga