Dr. Giovanni

O prefeito de Caratinga aos poucos vai organizando a estrutura funcional da prefeitura. Dentro do mês pagou os funcionários na data comprometida, ou seja, todo dia 5 e vai se organizando para prestação de serviço para o próximo mandato.

João Catita

O vereador de Santa Luzia nas redes sociais vem agradecendo ao prefeito Dr. Giovanni pelo apoio que vem dando ao vereador para restabelecer as estradas do distrito que sofreram com as fortes chuvas. Além das melhorias, Giovanni vem, em pontos críticos, colocando saibro, promovendo segurança nas estradas.

Irmão Emerson

O ex-vereador e ex-secretário de Obras do governo de Dr. Giovanni, comentou nos bastidores da política que não retornará a cargo público, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Justiça. Emerson disse que poderá ajudar o governo melhor nos bastidores.

Nova secretária

O prefeito Dr. Giovanni nomeou para Secretaria de Obras, a engenheira civil Marina Miranda Martins, que estava atuando na Diretoria de Planejamento Urbano. Com isso, Dr. Giovanni inova colocando uma mulher para gerir uma das secretarias mais complexas da estrutura organizacional do governo municipal.

Odiel de Souza

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Município, Odiel de Souza, irá administrar o Parque de Exposição João da Costa Mafra. Nos bastidores da política, dizem que o secretário de Agricultura João Paulo Paiva Ramos teria aberto o espaço para gestão de Odiel num dos espaços mais importante da Secretaria na valorização do homem do campo. Parceria entre os secretários.

Denis Gutemberg

Outra parceria que está sendo ventilada no governo de Dr. Giovanni, na secretária de Agricultura, seria o espaço do Centro de Excelência do café e Mercado municipal, para Denis Gutemberg, ex-secretário de Agricultura e ex-vereador, que em tese seria o responsável pela gestão destes dois espaços dos produtores rurais. Denis, que foi gestor da Agricultura do governo de Marco Antônio, volta firme para contribuir com governo de Dr. Giovanni.

João Paulo

Já o secretário João Paulo de Paiva Ramos, pelo que se vê, vai priorizar seu trabalho no Bancos de Alimentos de Caratinga, área que muito conhece e domina, já que é o presidente da Relba (Rede Leste de Bancos de Alimentos). Abrindo mão da gestão do Parque de Exposição Municipal, Mercado Municipal e o Centro de Excelência do Café para dois ex-vereadores, tem céticos que comentam que a parceria é mais política que administrativa.

Dr. Leonardo Condé

Os comentários nos bastidores da secretaria de saúde são quanto a presença do secretário Leonardo Condé. Como um dos médicos mais conceituados da região e residindo em Ipatinga, é claro que a presença dele nas repartições públicas seria mesmo bem limitada. O certo é que a presença de Léo por um dia, com toda sua experiência no setor, vale muito mais de que vários assessores pela semana toda. É só delegar as funções. O direcionamento fica mesmo pelo secretário.

Leonardo Condé II

Imagina o quanto de convênios o prestigio do secretário poderá favorecer Caratinga com bons médicos e melhorando a estrutura funcional da saúde local. Vamos aguardar um tempo e veremos o quanto é bom termos nomes diferenciados no setor público.

E os críticos??? Teremos carnaval ou não??? Enquanto Odiel de Souza fica tomando conta do Parque de Exposição, Caratinga passa um ano a mais sem carnaval. Com a palavra Odiel de Souza… No organograma, o setor de eventos está na pasta do decano da política!!!