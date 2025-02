Contratos de café

Os contratos de café na bolsa em Nova Iorque subiram forte neste mês de janeiro, refletindo os fundamentos do mercado, que permanecem os mesmos. Os estoques são baixos, tanto nos países produtores como nos consumidores, e os problemas climáticos, com eventos extremos, se sucedem em todo o mundo, sem previsões de que diminuirão em 2025. No Brasil, temos um cenário apertado neste segundo semestre do ano-safra brasileiro (janeiro a junho), indicando dificuldades para abastecermos o consumo interno e nossas exportações nos próximos meses.

Estimativa

A divulgação pela CONAB, na última terça-feira (28/1), de sua primeira estimativa para a nova safra brasileira de café 2025, com uma redução de 4,4 % em relação à safra 2024, ajudou a impulsionar as cotações em Nova Iorque e Londres nesta última semana do mês de janeiro.

Negócios do setor cafeeiro

Ao longo da última semana, os compradores subiram suas bases para compra no mercado físico brasileiro, um número maior de negócios foi fechado, mas esse volume continua baixo para atender as necessidades brasileiras do consumo interno e exportação. Há muito interesse comprador para todos os padrões de café, para exportação e consumo interno, porém é pequeno o interesse vendedor nas bases oferecidas pelos compradores.

Recordes

O café solúvel brasileiro alcançou números impressionantes em 2024. Segundo dados da ABICS (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel), o Brasil exportou 4 milhões de sacas, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Isso reforça nossa posição como o maior produtor e exportador global de café solúvel, presente em cerca de 100 países.

Política

O prefeito Dr. Giovanni, no primeiro mês de mandato, fez a nomeação de sua equipe técnica e política. Aos poucos a equipe vai se formando em todas suas secretarias e mostrando o perfil do novo governo. Pelo visto, poucas surpresas, mas para quem pensava que o atual governo usaria peças-chaves do governo anterior para manter a máquina administrativa, prevaleceu a tônica de toda as políticas: mudou o governo, mudou quem governa.

Irmão Emerson

O ex-vereador Irmão Emerson, um dos mais acirrados opositores de Dr. Welington, entrou na vaga como secretário de Obras e como um dos homens mais influentes no governo de Dr. Giovanni. Com a interferência do MP, teve que ser desligado. Pelo visto, a oposição pode ter colocado o dedo na ferida e alertado o MP. No popular, quem fere é ferido, a faca tem dois gumes, ou seja, corta dos dois lados.

Irmão Emerson II

Se por um lado a oposição ao grupo Giovanni começa a também se agitar e se aglutinar, Irmão Emerson percebe que tem o fogo amigo dentro do governo para diminuir sua influência e assim, buscar aproximação com prefeito. Pelo visto, o fogo amigo já está identificado e sem muito espaço para agir. Será?

Odiel de Souza

Um dos candidatos na chapa de Dr. Giovanni a vereador, Odiel de Souza recebeu 321 votos. Ele retornou à política como secretário de Desenvolvimento Econômico. Homem de grande conhecimento na agricultura, Odiel foi para o setor de indústria e comércio. Pelo visto, Odiel volta ao cenário político, mas sem a força de outras épocas.

Odiel de Souza II

Uma das coisas que Odiel não engoliu e manifesta com amigos, é não ter podido nomear ninguém no governo em sua pasta. Os nomes que lá chegaram o fizeram engolir goela abaixo, deixando um rastro de insatisfação, não manifestado explicitamente, mas guardado na memória.

Odiel de Souza III

Para Odiel, que na política foi vice-prefeito, presidente da Câmara Municipal, secretário municipal várias vezes, vereador por vários mandatos; ver outros secretários escolherem assessores e ele de mãos amarradas, não seria pra menos essa insatisfação.

Zé Ronaldo

Outro fato que Odiel estaria articulando seria o retorno do ex-vereador Zé Ronaldo para o consórcio de saúde, um bom nome, diga-se de passagem, do qual Dr. Giovanni é o presidente do Cidesleste. Pelo visto, foi vetada a indicação demonstrando que Zé Ronaldo poderá ajudar muito ao novo governo, mas não no consórcio. Na oposição, os comentários são que Odiel ainda dará muito esquento, no próprio governo ainda este ano. Será?

Ronaldo da Milla

Já nos bastidores da política, os comentários são que o vice-prefeito Ronaldo da Milla fez ‘uma avenida’ de nomeações no novo governo. Ronaldo influenciou a entrada de secretários, pessoal de segundo, terceiro e quarto escalão e até o secretário executivo da Câmara Municipal de Caratinga. Pra quem fala que Ronaldo apenas faz pose, neste mandato está mais interativo e influente que em governos que participou anteriormente.

Limpeza Urbana

O novo secretário de Limpeza Urbana e Meio Ambiente, Antônio Augusto, terá a grande missão de resolver de vez a situação da limpeza pública em Caratinga. Na gestão de Dr. Welington, mesmo com a nomeação de um militar na cadeira, a falta de fiscalização na cidade era eminente. Aos domingos pela manhã, era lixo espalhado por cachorros por toda cidade. Vamos ver se a juventude do nobre secretário pode frear a disposição do lixo depositado fora dos horários de coleta.

Geraldo Abelha

Um dos grandes nomes do servidor público municipal, Geraldo Ferreira Rocha, mecânico e empresário de máquinas pesadas, foi nomeado por Dr. Giovanni para ser o superintendente de oficina. O homem entende de tudo de máquinas pesadas e pode ser boa estratégia para que as máquinas não parem no novo governo.

Dr. Teinha

O decreto executivo 28/25 nomeou Dr. Teinha como assessor jurídico no governo de Dr. Giovanni. Ele, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, ficou por 8 anos na oposição ao governo municipal, agora vai para o núcleo do governo, podendo ser uma peça chave no bom convívio do governo junto aos funcionários públicos.

Gestão

Outro servidor público municipal que, já foi secretário municipal nos governos de Zé Assis, João Bosco Pessine e Marco Antônio Junqueira e está prestigiado no governo de Dr. Giovanni, é o presidente da Apae Luiz Henrique Bitencourt de Carvalho. Sua experiência em várias gestões poderá ajudar muito Dr. Giovanni nos primeiros meses de mandato como superintendente de gestão. Não me surpreenderá se no meio da gestão virar secretário de alguma pasta.

Saudade???

O servidor público municipal, que segundo analistas votaram em massa no novo governo municipal, verão com saudade o pagamento de seus proventos no dia 1º de cada mês ou até em antecipação. Os comentários são que atual secretário Kelvio Gomes dos Santos pagará no 5º dia útil de cada mês, conforme recomenda a lei trabalhista. Muda o governo, muda as formas de gestão! Tudo certo!!!

Adalclever Lopes

O ex-presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes, volta ao parlamento, local de onde nunca deveria ter saído. Nos bastidores, Adalclever já estaria se aproximando do novo governo, formando grupo na cidade para articular melhor sua base em Caratinga, onde já obteve mais de 15,5 mil votos. Serviços para mostrar, ele tem é de sobra.

Adalclever Lopes II

Nos bastidores, muitos comentários sobre se Adalclever vai disputar uma cadeia na Assembleia Legislativa de Minas ou na Câmara Federal, em Brasília. Agora sem Mauro Lopes na disputa, Adalclever teria todo espaço político para no PSD formar uma dobradinha na santa terrinha como deputado federal. Caratinga está precisando!!!

Comunicação

O governo de Dr. Giovanni ainda está aéreo com sua comunicação social. No site da prefeitura de Caratinga as notícias são do ex-governo, e no quadro de secretários faltam as secretária de planejamento e o secretário de Administração no corpo do governo. Para oposição isto está sendo sinistro ou apenas faltaram tempo para atualizar o site?