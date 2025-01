Posse

A posse dos 17 vereadores da Câmara Municipal de Caratinga foi muito prestigiada, resultando na eleição do vereador Cleitinho do Sapucaia à presidente da mesa diretora. Cleider, que está em seu terceiro mandato, apesar de seu grupo político ter sido minoria na Câmara Municipal, conseguiu ser ponto de conciliação entre situação e oposição.

Cleidinho

O fato de ter sido escolhido a presidência da Câmara por Dr. Giovanni, foi pelos vereadores do PL, e ele ainda ter maior experiência parlamentar. Já Carlindo, outro vereador do PL, tinha apenas 2 mandatos e Elzo está iniciando sua vida parlamentar neste momento. Assim saiu fortalecido o prefeito Dr. Giovanni que conseguiu tirar obstáculos para sua gestão, elegendo Cleider presidente do legislativo.

Líder do Governo

Outro nome que deverá ter destaque no PL de Dr. Giovanni é o de Elzo Martins. Ele será o líder de governo na Câmara Municipal e isso lhe conferirá maior presença junto ao prefeito. O que se questiona, é que sua pouca experiência parlamentar Elzo terá condições de defender o governo na intensidade que o parlamento requer? Competência e discursos positivos, o vereador tem e de sobra.

Conciliação

Pelo que se percebe nos bastidores da política que a Câmara Municipal não fará uma oposição sistêmica contra o prefeito. Motivos já começam ser ventilados é que o prefeito vem atendendo os vereadores com bom diálogo entre o legislativo e executivo. Dr. Giovanni já demonstra que será constante a conversa entre os dois poderes.

Secretariado

Pelo visto, o prefeito Dr. Giovanni equilibrou bem o primeiro escalão de seu governo em termo de representatividade quanto a sexo, raça, preocupando com que todos setores sejam bem representados no governo municipal. O prefeito quer harmonizar melhor a gestão política e administrativa em Caratinga.

Odiel de Souza

O decano na política caratinguense Odiel de Souza acabou indo para Secretaria de Desenvolvimento, que deverá ser transformada em Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Os comentários são que Giovanni quer intensificar a pasta com um dos melhores nomes da política de Caratinga para aproximar o governo com o setor, que em análise teria ficado distanciado na última gestão.

João Paulo – Agricultura

O novo secretário de Agricultura, João Paulo, já apresentou a Secretaria e nos bastidores comentou que dará maior ênfase a segurança alimentar, devido à grande experiência que adquiriu como presidente da Rede de Bancos de Alimentos (Relba). Caratinga que tem as melhores instalações da região, com potencial agrícola, é certo que João Paulo tem caminho longo para desenvolver um belo trabalho.

Vera Sabino – Educação

Vera Sabino é uma das surpresas no primeiro escalão do governo de Dr. Giovanni. O maior orçamento municipal será gerido pela secretária, que tem muita habilidade com servidor público, entende de RH e poderá surpreender muitos na política caratinguense.

Ronaldo da Milla

Outra grande surpresa no primeiro escalão de Dr. Giovanni é a presença do vice Ronaldo da Milla como chefe de gabinete. Pelo visto, a disposição de uma administração mais compartilhada entre o prefeito e vice pode estar nascendo neste novo governo. Os comentários nos bastidores da política em Caratinga são que o vice sempre se distancia do prefeito e pelo que se vê, Dr. Giovanni está dando oportunidade de Ronaldo fazer diferente, ou seja, administrar junto ao prefeito. Vamos torcer que essa nova versão dê certo para o bem da cidade.

Primeiro desafio

O primeiro desafio da atual administração é equalizar a coleta de lixo nas áreas urbanas do município, na sede e nos distritos, haja visto dezembro ter sido um mês de muitas chuvas, o que dificultou a coleta, principalmente, nas áreas periféricas como em determinados distritos que não tem pavimentação asfáltica. E o novo secretário de Meio Ambiente e Antônio Augusto.