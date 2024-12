DESTAQUE POLÍTICA

Grandes nomes da política federal, estadual e regional já desfilaram pelos destaques do DIÁRIO, cada um no seu tempo, dentre eles, em nível federal senador Pedro Simon em 2014; Ministro da Fazenda Paulo Guedes em 2019. Em nível estadual, nomes como ex-deputado Estadual Adalclever Lopes, ainda como presidente do legislativo mineiro, inaugurando novo fórum em Caratinga em 2017; governador Romeu Zema em 2021. Em nível regional, Pedro Leitão como secretário Estadual de Agricultura em 2018, então candidato deputado mais votados nas urnas daquele ano em Caratinga e o prefeito eleito, Welington Moreira em 2016. Em 2023, o Senador Rodrigo Pacheco. Já em 2024, o destaque vai para Dr. Giovanni, prefeito eleito de Caratinga.

DR. GIOVANNI

Médico há mais de 20 anos e pastor do Ministério El Shaddai, Dr. Giovanni foi eleito vice-prefeito em 2016 e durante a gestão ainda atuou como secretário de Saúde. Candidatou-se a vice-governador em 2018 e a prefeito em 2020. Em 2022, buscou uma vaga como deputado estadual quando obteve mais de 17 mil votos. Mas, foi em 2024 que Dr. Giovanni fez história sendo eleito prefeito de Caratinga com 14.832 votos (33,27%) em uma eleição acirrada. Sem dúvidas, o grande destaque na política regional.

PREFEITO DESTAQUE

Já foram indicados nesta categoria, Adolfo, de Piedade, em 2013; Dr. Welington, em 2018; Zé Adair, de São Domingos das Dores, em 2019; Wilma, de Santa Bárbara do Leste, em 2020; Marcinho, de Inhapim 2021; Zé Boneizinho (2022); Aníbal Borges (2023). Em 2024, o destaque vai para João Batista da Cruz, o Batista, prefeito de Imbé de Minas.

BATISTA

João Batista da Cruz, 64 anos. Conhecido pelo trabalho à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imbé de Minas. Em 2020, Batista do Sindicato (PT) foi candidato à Prefeitura e foi eleito com 1.722 votos (36,90%). Em 6 de outubro de 2024, reeleito com 2.887 votos (57,33%), ampliando sua vantagem. Entrou para a história como o primeiro prefeito reeleito em Imbé de Minas. Batista tem promovido uma verdaderia transformação naquele município. Entrou pelo povo e voltou nos braços do povo.

DESTAQUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Vários setores na cidade e região já passaram por esta categoria. Em 2011, no primeiro ano dos destaques do ano, foi a Escola Jairo Grossi. Em 2012 foi Vivaz Pilates. Em 2016 foi o salão de eventos infantis Play Kids. Em 2019, foi o setor de ensino a distância IBRA. Em 2021, o destaque do ano foi a equipe de teatro infantil que alegra festas por toda região a “Arca da Alegria”. Em 2022, no setor de seguros, a Segure Seguros. Em 2023, a cerimonialista Gigi Azevedo. Em 2024, o destaque vai para Thales Arlindo Batista Gonçalves, que atua no mercado imobiliário com a empresa Baltis Assessoria em Negócios Imobiliários.

BALTIS

A Baltis está há sete anos no mercado, atuando na regularização de imóveis, topografia, gestão de aprovação de loteamentos e condomínios, projetos para loteamentos, engenharia e arquitetura, obras de infraestrutura de loteamento e condomínio, consultor imobiliário e construção civil. A empresa está envolvida em diversas aprovações de condomínios, como Recanto da Mata, Morada do Lago, Jardim Ipê, entre outros, se destacando no mercado imobiliário.

CARRO DO ANO

Este ano iremos inovar com o destaque do ano de 2024 nesta categoria. O veículo vem da marca que mais vendeu nestes últimos anos, a Fiat, e a que mais vende em Caratinga. Vem do agronegócio, do setor que vem despontando no Brasil com crescimentos de importância no PIB nacional. Carro destaque do DIÁRIO neste ano é a grande promessa: picape Titano.

TITANO

Nos segmentos de picapes em suas categorias, a Fiat tem o maior emplacamento nacional da Strada, tem também a Toro, e vem para o mercado das picapes maiores com a Titano. Hoje, talvez, a sexta em vendas no setor, mas não surpreenda se por alguns anos estar brigando pelo mercado com as mais vendidas, Hilux, Ranger e S10. Seu custo benefício com preços iniciais de R$ 180 mil para produtores rurais, com milhares de concessionários Fiat espalhadas por todo país e aqui em Caratinga com dezenas de unidades já circulando, a promessa de ser realidade da Titano é realidade.

PERSONALIDADE DO ANO

A revista Time, umas das maiores do mundo, destacou como personalidade do Ano de 2024, o presidente eleito Donald Trump. Com uma vitória robusta nas eleições da maior potência econômica e militar do mundo, os EUA, Donald Trump volta o comando da América com várias visões para o mundo econômica, militar, ambiental e social. As mudanças são promessas, mas antes de assumir o poder já estão abalando os mercados, as economias e os pensamentos das lideranças. É certo que o mundo mudará de rumos nos próximos quatro anos, não sabemos em qual direção, mas é certo que já está mudando. Assim, a personalidade do Ano, o DIÁRIO segue a revista Time com Donald Trump.

DESTAQUES

Foram dezenas de destaques escolhidos e homenageados pelo DIÁRIO. Desde de 2011, o DIÁRIO, de forma simples, mas reconhecedora, aponta para Caratinga os seus escolhidos. São 34 categorias como nomes que fizeram a diferença em 2024 e fazem a todo tempo a diferença nas suas profissões e em setores da sociedade caratinguense. Terminamos o ano mais uma vez com nossa missão cumprida em mais de 200 edições jornalísticas e milhares de produtos visualizados nas redes sociais, para que você leitor e internauta esteja atualizado dos acontecimentos de nossa cidade, região e até mesmo de acontecimentos do estado, país e do mundo. Obrigado, por acreditar no DIÁRIO. E estejamos juntos em 2025, se Deus quiser. Até lá!