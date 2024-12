DESTAQUE MÚSICA

Na música, já homenageamos Thiago Delegado (2011), Analígia (2012), Lorena Soares (2013), Bel Vilela (2014), Pedro Zopelar (2015), Manoel Boca (2016), Nathan Vieira Trio (2019), Banda Sagrra (2020), Guilherme Batista (2021), Banda Santa Cecília (2022) e Uncle’s Band (2023). Em 2024, o homenageado é Paulo Mattos.

PAULO MATTOS

Maranhense de nascimento, criado pelos tios no Rio de Janeiro, desde os seis anos de idade Paulo Mattos já sabia o que queria ser cantor. Iniciou a trajetória como músico de rua, tocando em feiras, praças, metrôs, rodoviárias em busca visibilidade. Neste tempo conheceu vários lugares do Brasil e exterior como músico aventureiro, sem endereço fixo por dois anos. “Me tornei um morador da rua e nela fazia meu palco”, afirma. Até que em 2005, saindo da Bahia com destino a São Paulo, por coincidência e acaso do destino, chegou a Caratinga onde acabou se fixando. Completando 20 anos na música, Paulo hoje é músico conhecido na região pelos shows em barzinhos e apresentações em casamentos e outros eventos particulares. Lançou sua primeira composição nas plataformas digitais em janeiro de 2024 com título “Mulambo”, onde relata como foi essa aventura musical de um morador de rua até conquistar seus sonhos.

MÚSICOS DO BEM

Paulo também é conhecido pelo Encontro de Músicos Beneficente, o Músicos do Bem, evento cultural criado com o propósito de unir músicos e artistas locais em ações sociais que beneficiam entidades necessitadas. Desde a sua primeira edição em 08 de outubro de 2016, o evento se tornou uma tradição na nossa comunidade, promovendo a arte e a solidariedade.

DESTAQUE JORNALISMO

Na categoria jornalismo, o DIÁRIO já homenageou Paula Soares (Doctum, 2012), Nohemy Peixoto (Diário de Caratinga, 2013), Israel Sales (Rádio Cidade, 2014), Edson Simões (Doctum TV, 2015), Rogério Silva (Rádio Cidade, 2016), Thiago Prudêncio (Doctum TV, 2017), o decano Humberto Luiz Salustiano Costa (Sistec, 2018), Tarciane Vasconcelos (Inter TV, 2019), Paula Lanes (Diário de Caratinga, 2020), Hérisder Matias (Inter TV, 2021), Angélica Alves, (Unec TV, 2022). Em 2024, o destaque vai para Regiane de Souza Pires, da Doctum TV.

REGIANE PIRES

Regiane atua desde 2004 na área de comunicação audiovisual na cidade de Caratinga com produção, roteirização, locução, narração, escrita, direção, além de jornalista, apresentadora e como mestre de cerimoniais.

Tem formação acadêmica em Jornalismo pelas Faculdades Integradas de Caratinga. Com origens no distrito de Dom Corrêa, onde morava com os pais e o irmão, aos 19 anos, mudou-se para a cidade de Caratinga. O desejo pelo jornalismo surgiu desde muito nova, sendo despertado durante o ensino médio.

Sua primeira experiência como jornalista foi na TV Sistec, onde permaneceu por quatro anos. Despediu-se da emissora após ser convidada para ser assessora de comunicação na Prefeitura de Caratinga. Após 4 anos de atuação, retornou para as TV’s, profissão que é apaixonada.

Foi jornalista para a Record/Minas, que na ocasião tinha parceria com a Doctum TV, de Caratinga. Após surgir o desejo de criar um jornalismo independente para a Doctum TV foi contratada para fazer parte da equipe, onde permanece até os dias atuais. Há cinco anos desenvolve com dedicação e competência a função de diretora desta emissora.

DESTAQUE SERVIÇO SOCIAL

No Serviço Social, várias associações estiveram no rol de destaques, dentre elas, Associação dos Doentes Renais (2013), Casa de Maria (2015), Casa de Amparo (2016), Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas (2017), Associação dos Amigos Solidários de Caratinga, Manoel Bruto (2019), Pastoral da Criança (2020), Caratinga Invisível (2021), voluntária Flávia Alves (2022) e Projeto Cristo em Ação (2023). Em 2024, a homenagem vai para o Projeto Sombra e Água Fresca.

SOMBRA E ÁGUA FRESCA

O projeto social Sombra e Água Fresca está comemorando 15 anos de atuação em Caratinga e realiza suas atividades em dois núcleos, situados nos bairros Esperança e Aparecida, com atividades diárias nos períodos matutino e vespertino para crianças e adolescentes entre seis e 14 anos. Tendo por instituição mantenedora a Associação Ebenezer, o projeto é coordenado por Carla Patrícia Ferreira e faz a diferença em comunidades que tanto precisam.

DESTAQUE MEDICINA

A medicina é uma das muitas áreas do conhecimento ligada à manutenção e restauração da saúde. Em Caratinga grandes nomes do setor já foram homenageados pelo DIÁRIO, dentre eles, Leonardo Condé, em 2011; Igor Siqueira, em 2012; Moacir Peixoto, em 2013; Marcelo Cruz, em 2016; Maria José Ligeiro, em 2020; Katyusqya Rodrigues, em 2021; Hildo Pacheco Júnior, em 2022 e Alice Martins Santana Schettini, em 2023. Em 2024, o destaque vai para Edvaldo Alves Dourado.

EDVALDO ALVES

Natural de Manga/MG, Edvaldo chegou em Caratinga há 45 anos. Formou-se há 50 anos pela Unimontes, Montes Claros. Perito do INSS aposentado, ele já foi diretor da UPA 24 horas de Caratinga. Preceptor dos alunos de Medicina do Centro Universitário de Caratinga é versátil, casado com Vânia Vieira Franco, pai de seis filhos. Pelo conjunto da obra, o médico Edvaldo é destaque em 2024.