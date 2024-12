DESTAQUE MAÇONARIA

Vários maçons já foram homenageados pelo DIÁRIO. Nomes com Joaquim Coelho (‘Sô Quinzim’, em 2013), Adilson Teodoro (2014), Sérgio Carvalho (2016), Geraldo Pascoal (2017), Luiz Henrique Bitencourt (2018), Armando Arreguy (2019), Geraldo Magela (2020), Sebastião Delfino (2021), Aloysio Mauro Junqueira (2022) e Paulo Marcílio (2023). Em 2024, a homenagem vai para Claudinei Gouvêa.

CLAUDINEI GOUVÊA

Natural de Ipanema, Claudinei Gouvêa de Nogueira Rodrigues é casado com Vanderlucia Aquino Zeferino, pai de Maria Eduarda e Miguel. O venerável do Loja Maçônica Filhos da Acácia já exerceu os cargos de hospitaleiro, tesoureiro, primeiro vigilante e segundo vigilante desde sua iniciação maçônica, que ocorreu há 13 anos.

DESTAQUE EMPRESÁRIO

Já passaram por essa lista de renomados profissionais nomes como de Watson Coelho Junior em 2011; Antônio Salim, 2012; Sandra Corrêa, 2015; Marcinho da Unipaz, 2017; Leandro da Faveni, 2018, Wask Moraes, 2022 e Luís da Mademix (2023). Em 2024, o empresário do ano é Carlos Augusto Prais.

CARLOS PRAIS

Carlos Augusto Prais, conhecido como Carlinhos Cimini, casado com Sonia Maria Cimini Prais, pai de três filhos: Osvaldo Silveira Sobrinho, conhecido como Kaka Cimini; Carlos Augusto Cimini Prais in memória e Bruno Cimini Prais. Avô de Henrique Baião Cimini Silveira. Iniciou no comércio na década de 70, como funcionário da serraria de Alipio Teixeira e depois foi trabalhar de frentista para seu tio Darcy. Em seguida, abrindo seu próprio comércio, a famosa Coca-lar, ficando por 17 anos e neste mesmo tempo atuando como produtor de café. Após o término do ramo de bebidas, investiu no ramo de hotelaria que está até hoje, por meio do Hotel Rota 116, localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves. Pouco tempo depois deixou também o mercado de café e começou a investir em um dos seus maiores sonhos, que era um posto de combustível. Assim, se tornou realidade em 11 de junho de 2017 com a inauguração do Posto Esplanada. Mas, não parou por aí, em seguida inaugurou seu segundo posto com uma estrutura ainda maior, o Posto Mineirão.

DESTAQUE AGRONEGÓCIO

Essa categoria mostra a força do agro em Caratinga. Já foram homenageados: os irmãos Welinton e Welisson de Santa Luzia na produção de morangos, destaque em 2015. Saturnino em 2018 presidente da Associação dos Produtores Rurais do Ceasa. Rodrigo Sobreira na produção de café e na exportação de cafés especiais. Em 2020, o destaque foi Samuel do Senar com a capacitação no meio rural. Em 2021 foi Geraldo Régis da Emater com trabalho de certificação de cafés especiais na região. Em 2022, prestigiamos um representante do comércio de insumos agrícolas, Luiz Fernando Freitas, conhecido como Luizinho da Fertcampo. Em 2023, o produtor de café orgânico Paulo Finamore. Já em 2024, o destaque vai para a Minasu Implementos Agrícolas.

MINASU

Os sócios Marco Aurélio Carlos Xavier, 46 anos e Marcelo Carlos Xavier, 50 anos são os grandes nomes à frente da Minasu. Marco é casado com Valquíria Valeria Damasceno Xavier, pai de Davi Carlos Damasceno Xavier e Isabela Maria Damasceno Xavier. Marcelo Carlos Xavier é casado com Márcia Corrêa de Faria Xavier, pai de Luana Maria Corrêa Xavier e Samuel Carlos Xavier.

A empresa busca proporcionar tecnologia, produtividade e comodidade no dia a dia rural, apresentando o que há de melhor no comércio de máquinas agrícolas.

DESTAQUE LITERATURA

Pela categoria Literatura, já tivemos como destaques Miriam Leitão, com o livro “Saga brasileira: A longa luta de um povo por sua moeda” (2011); o livro “Filho de Maria”, biografia do Monsenhor Raul em 2013; em 2014 o destaque foi a trilogia “Juca Cabeleira” de João André Grossi. Em 2015, o destaque na literatura foi a biografia do ex-prefeito e farmacêutico Moacyr de Mattos, que governou Caratinga de 1973 a 1977. Professores Walber Gonçalves (2016) e Eugênio Maria Gomes (2017), Daniel Dornelas (2018), Felipe Senra (2019), Miriam Freitas (2021), Rejane Nascimento (2022) e em 2023, Verônica Moreira. Neste ano de 2024, o destaque vai para Sarah Gusella e seu protagonismo com ficção cristã.

SARAH GUSELLA

Ficção cristã. Uma tendência literária que está em ascensão no Brasil e que tem como dos principais nomes uma caratinguense: Sara Gusella. Histórias com valores cristãos, mas, que são ficção e não têm foco na doutrinação. Sara Gusella mediou o primeiro painel de ficção cristã na Bienal do Livro de São Paulo. A jovem, que mora em Belo Horizonte foi destaque em todo o País com o gênero. Seu mais recente lançamento foi o livro “Os clãs da lua”.

DESTAQUE CULTURA

Na categoria Cultura, já foram reconhecidos por sua atuação, professor Américo Galvão Neto, em 2013, pelos trabalhos desenvolvidos à frente do Casarão das Artes. Em 2015, Camilo Lucas, pelos 40 anos da Jararaca Alegre. Luana Bittencourt, no Ballet Bolshoi, em 2016. Em 2017, Marilene Godinho; em 2018 o cosmaker Marcelo Robocop; em 2019, a pianista Simone Leitão. Em 2020, o supercriativo Marko Santana. Em 2022, o coletivo de cineastas Artecine (João Paulo de Souza, Leandro Martins, Ton Silva, Vinícius Faria e Márcio Heleno Soares). Em 2023, o Q-arte Instituto Cultural Caratinga Afro. Já no ano de 2024, o destaque vai para o filme “Tudo que é Sólido”. A homenagem se estende a toda a equipe envolvida e elenco.

“TUDO QUE É SÓLIDO”

O anúncio do primeiro filme produzido na cidade de Caratinga repercutiu em toda a região. As cenas também são gravadas em Ubaporanga, Imbé de Minas e Ipatinga. Na trama, nomes consagrados como de Humberto Martins, no papel de vilão. Eduarda Samara interpretará uma jovem que se envolve no mundo do crime após conhecer um traficante e matador de aluguel conhecido como Paulista, papel que será desempenhado pelo rapper Kant. Adriana Rabelo, Russo APR e Erick Maximiano também terão papéis de destaque. O filme tem movimentado o cenário cultural e dado oportunidade na descoberta de novos talentos da região.