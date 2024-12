DESTAQUE CLUBE DE SERVIÇO

Na categoria Clube de Serviços, vários já foram homenageados pelo DIÁRIO. O primeiro, em 2011, foi o professor Eugênio Maria Gomes, pelo Lions Club Itaúna. Do Lions ainda tivemos destacados o professor José Ailton Mattos (2015), Angélica Smith (2016), Clotilde Junqueira (2018). Já do Rotary, nomes como Arlindo (2012), Ary Soares (2013), Vinicius Ângelo (2021). Em 2022, Vanderlei Dornelas da MAC (Movimento Amigos de Caratinga). Em 2023, professor Eugênio Maria Gomes (Lions Clube Caratinga Itaúna). Em 2024, o destaque vai para Artur Araújo Mafra Filho, do Lions Clube Caratinga Centro.

ARTUR ARAÚJO

Artur assumiu a presidência do Lions Clube Caratinga Centro em julho de 2024, mas, participa das atividades do clube de serviço há cinco anos. De lá para cá foram diversas atividades, dentre elas, arrecadação e distribuição de cestas básicas, leite e fraldas geriátricas; doação em dinheiro para cirurgia oftalmológica; palestras Setembro Amarelo – Prevenção ao suicídio e Outubro Rosa – Prevenção ao câncer de mama; distribuição panfleto novembro azul – prevenção ao câncer de próstata; campanha de prevenção à Diabetes; doação de roupas para famílias carentes; plantio de árvores; campanha do meio ambiente. Descarte consciente de cartelas de remédios; doação de garrafas pet e latinhas, além de lençóis e sabonete para o asilo; feijoada beneficente; baile beneficente e empréstimo de cadeiras de rodas, bengalas e andadores.

DESTAQUE ADVOCACIA

O DIÁRIO ao longo destes 12 anos selecionou grandes nomes do Direito nesta categoria. Já estiveram como destaques Jaime Andrade, em 2011; Max Capella, em 2012; Sérgio Horts, em 2014; Samuel Franco, em 2015; Marcus Barbosa, em 2016; Ildecir Lessa, em 2017; Dário Júnior, em 2018; Thales Alves, em 2019; Vinícius Felício, em 2020; Karine Oliveira, em 2021; Ivan Barbosa Martins, em 2022 e Adyr de Oliveira Júnior (2023). Em 2024, a homenagem vai para a advogada Maria Emília Guedes Andrade.

MARIA EMÍLIA

Natural de Novo Cruzeiro, é filha de José de Sant’Ana Guedes e Maria Aparecida Lages Guedes. Formada pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (FADIVALE) em 1975, com 48 anos de experiência na advocacia. Dedicou-se especialmente ao contencioso e consultivo nas áreas cível e trabalhista, destacando-se em matérias de responsabilidade civil e direito de família. Habilidosa na prática da advocacia de escuta, contribui ativamente para a solução alternativa de conflitos complexos. Casada com o advogado Jayme Moreira Andrade desde dezembro de 1977, é mãe da advogada Camila e do médico Raphael, e avó de Sarah e Samuel.

DESTAQUE CORRETOR

O setor de comércio de imóveis está em alta em Caratinga e região, com ênfase para os profissionais de corretagem. Assim, em 2024, mais uma categoria está sendo criada nos destaques do DIÁRIO. E o primeiro corretor destaque é o decano na profissão Zé Mário.

ZÉ MÁRIO

Zé Mário é casado com Marlene Schueng Rodrigues da Mata, pai de Anacarla Schueng Rodrigues da Mata Puppim e Lais Schueng Rodrigues da Mata Zwetsch. Avô de Laura Varella da Mata Zwetsch.

Com quase quatro décadas atuando no setor, Zé Mário transita bem com os colegas de profissão. De muita credibilidade e excelente relacionamento em todas corretoras e imobiliárias da Santa Terrinha.

DESTAQUE RELIGIOSO

Vários nomes já fizeram parte dos destaques do DIÁRIO. Na igreja Católica, Dom Emanuel abriu a lista em 2011. Outros nomes da igreja católica já figuraram no rol dos destaques como padre José Carlos (2019) e padre Moacir (2020). Nomes das igrejas evangélicas também receberam a homenagem do DIÁRIO, como o evangelista Batista Célio Lima Lacerda (2014), pastor Jaelson Gomes, da 1ª Igreja Batista (2016); reverendo Rudi Krüger, Igreja Presbiteriana (2017); pastor Eliseu, da Assembleia de Deus; pastor Veranio Faria Neto, 2ª Batista (2021); pastor Teodomiro Fontes (2022); pastor Joaquim Lopes (2023). Em 2024, a homenagem vai para padre Dione Leandro.

PADRE DIONE

Dione José Vieira Leandro nasceu em 09/08/1988 em Santa Margarida/MG, filho de Dimas José Leandro e Nilza Conceição Leandro. Ingressou para o Seminário Propedêutico São José em Ubaporanga no ano de 2007.

Em 23 de junho de 2019, Pe. Dione assumiu sua primeira paróquia como pároco, Nossa Senhora da Conceição em Conceição de Ipanema. Dentre as suas vivências nas cidades de Conceição de Ipanema (e São José do Mantimento), se destacaram as plataformas digitais criadas durante a pandemia de Covid-19, nas quais o presbítero alimentava a espiritualidade de seu povo através de vídeos de reflexões periódicas.

No dia 11 de fevereiro de 2022 assumiu uma nova missão, Pároco da Paróquia/Santuário Senhor Bom Jesus em Bom Jesus do Galho. Atualmente, além de pároco em Bom Jesus do Galho, Pe. Dione é também Assessor Diocesano de Comunicação e Vigário Forâneo de Bom Jesus do Galho.

DESTAQUE INFLUENCIADOR DIGITAL

No ano de 2020, o DIÁRIO realizou a última homenagem da categoria colunista social: o homenageado foi Dudu Fraga. Adaptamos esta categoria para influenciador digital, tendo em vista a ascensão de pessoas que utilizam as redes sociais como ferramenta de interação com o público. O primeiro homenageado da nova categoria foi Abatiá, morador de Bom Jesus do Galho. Em 2023, o destaque foi para Ivonete Oliveira, a Ivonete Vida Real. E em 2024, o destaque vai para Kassiane Thayná.

KASSIANE THAYNÁ

Apaixonada por café, Kassiane faz sucesso nas redes sociais mostrando a sua rotina na lavoura na zona rural de Patrocínio, distrito de Caratinga. De uma forma divertida, ela tem conquistado cada vez mais o público. Com tamanho sucesso, Kassiane foi convidada a participar de um programa de uma grande emissora de televisão, onde realizou o sonho de colocar uma prótese ocular.

DESTAQUE ESPORTE

Esportistas sempre preencheram as páginas do DIÁRIO com seus feitos. E o jornal sempre os reverencia. Dentre os destaques já tivemos: Leandro Viana (2011), Rafael Tobias (2012), Santa Cruz Futebol Clube (2013), Maryana Pedroso (2014), Rodrigo Ribeiro (2015), MicaO (2016), Clayton Rocha (2017), Ana Laura (2018), Marcos Toledo (2019), Vitor Carvalho (2020), Basca (2021), Marina Pires (2022) e o paratleta Carlos Eugênio Bastos Ramos, o Carlão (2023). Mas o destaque deste ano mexe com a paixão de muitos em Caratinga, mais propriamente em um bairro. O destaque esportivo de 2024 para o DIÁRIO é o Esplanada Esporte Clube.

ESPLANADA

Esplanada Esporte Clube é muito mais do que uma entidade esportiva, trata-se de um símbolo de identificação daqueles que neste bairro residem. É uma tradição. A prova é a grande quantidade de pessoas que encontramos pelas ruas vestindo a camisa do ‘Verdão da Grota’. E este ano sua torcida teve motivos para comemorar, pois o clube conquistou seu terceiro título da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). E os torcedores comemoram como nunca na noite do dia 13 de outubro após a vitória sobre o Santa Bárbara. Os outros títulos foram em 1982 e 2002. O elenco foi dirigido por Webert Corrêa, o “Beto”. E este plantel contava com Juninho do Pelota. O atacante Juninho do Pelota e treinador Beto constam como os maiores vencedores do Regional da LCD. Vale ressaltar a organização do campeonato feito pela Liga Caratinguense de Desportos. Algo digno de todos os aplausos. Mas as honras no esporte caratinguense em 2024 são todas para o Esplanada Esporte Clube, um time verdadeiramente campeão, um time com a cara de sua torcida.

CAMPEÃO DO MUNDO

O Sada Cruzeiro sagrou-se pentacampeão mundial de clubes de vôlei no último domingo, 15 de dezembro. A equipe venceu o Trentino, da Itália, por 3 sets a 1, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, com parciais de 25/22; 20/25, 25/16 e 25/22. Com o título, o Sada igualou os italianos e são os maiores campeões do torneio, ambos com cinco conquistas. O time celeste levantou o troféu em 2013, 2015, 2016, 2021 e 2024. E no elenco celeste está o levantador Rodrigo Ribeiro, que foi Destaque Esporte do DIÁRIO em 2015. Um caratinguense campeão do mundo. Valeu, Rodrigo Ribeiro. Os nossos parabéns.