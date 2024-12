DESTAQUE SECRETARIADO

O DIÁRIO já indicou vários nomes que destacaram como secretário (a) municipal. Nomes como Lívia Maria de Siqueira e Raquel Carvalho na gestão de Marco Antônio; Dr. Giovanni e Pedro Lomar na primeira gestão de Dr. Welington. Em 2021, Coronel José Carlos, no Meio Ambiente. Já no ano de 2022, o escolhido foi o secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima. Em 2023, o destaque foi para Elaine Teixeira Cardoso Alves, secretária de Educação. Em 2024, fechando governo de Dr. Welington, a homenagem vai para Aluísio Motta Palhares, secretário de Desenvolvimento Social.

ALUÍSIO PALHARES

Com uma grande experiência na área empresarial, terceiro setor e na administração pública, Aluísio já atuou como secretário de Desenvolvimento Social entre os anos de 2019 e 2021. Retornando ao cargo, destaque para o serviço em parceria com o Cides-Leste, o projeto “Família Acolhedora”, que atende a crianças de até 14 anos, que são vítimas de abuso, negligência ou violência. Também a boa a utilização dos repasses de recursos de transferência a nível federal e estadual para as instituições, como AMAC, Lar das Meninas, Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e Pastor Geraldo Sales. Os conselhos também se fortaleceram como os de Assistência Social e Direito da Criança e Adolescente. A Secretaria também reestruturou todos os CRAS Santa Cruz, Aparecida e Esplanada, além do Creas. Outro ponto importante tem sido o atendimento no setor de Cadastro Único, onde está o Bolsa Família, que atende a mais de 60 pessoas diariamente.

DESTAQUE BANCÁRIO

Caratinga conta com grandes e importantes agências bancárias e nos últimos 20 anos as cooperativas vem ganhando espaço. Vários bancários já foram homenageados pelo DIÁRIO, caso de Lúcio, Credileste (2013), Leandro Sabino, Caixa Econômica (2017), Polyana Paiva, Credcooper (2019), Ronie, Banco do Brasil (2020), Lívia Pereira, Itaú (2021), Andreísa Maria dos Reis, Sicoob Credileste (2022), Mayra Silva, Sicoob Credcooper (2023). Em 2024, a homenageada é Elizabeth Almeida da Costa Figueiredo.

ELIZABETH ALMEIDA

Elizabeth Almeida, casada com Leonardo Machado Figueiredo é mãe de Letícia Almeida Figueiredo, Isabela Almeida Figueiredo e Rafael Almeida Figueiredo. Conhecida carinhosamente como Beth, atua como gerente de relacionamento na agência do Sicoob Credileste de Caratinga. Com mais de 17 anos de experiência no mercado financeiro, Beth tem levado soluções cooperativistas a centenas de cooperados, sempre com dedicação e excelência. Mãe, esposa e amiga, ela se destaca não só pela sua competência profissional, mas também pelo seu carinho, empatia e compromisso com as pessoas.

DESTAQUE COMERCIÁRIO

Nesta categoria, o DIÁRIO já homenageou nomes como Tião da Casa Tamoio; Rubinho da Farmácia; Jorge do Leão dos Retalhos, João do Ricardo Eletro (João Batista Chagas), Isaías José Ribeiro da Papelaria Caratinga, Virlane Silva Inácio e José Miguel da Silveira, da Relojoaria Portes. Em 2024, o destaque vai para Maura Lima.

MAURA LIMA

Maura Lima, mãe de Otávio e Bernardo, trabalha na Imobiliária Liderança há 22 anos e é conhecida pelo talento de atender e coordenar um dos setores espinhosos da empresa, o de locação de imóveis. Em 2024, Maura é o destaque entre os comerciários pelo conjunto da obra, por décadas no setor.