Dr. Giovanni

O prefeito eleito Dr. Giovanni será diplomado hoje à noite e já articulando para formar seu novo gabinete. Giovanni, que já foi vice, prefeito e secretário de saúde, volta à administração municipal como chefe do executivo em 1º de janeiro. Sua diplomação tira qualquer tipo de especulação em torno de seu nome, como muitos já teriam ventilado nos bastidores da política.

Saúde

O primeiro nome indicado pelo prefeito eleito foi o da pasta saúde: Dr. Leonardo Condé. Há quem duvide que o médico neurologista dure por aqui muito tempo, tamanho é o desafio de participar da administração pública principalmente na área da saúde.

Esporte, Lazer e Cultura

O nome para a pasta do esporte é o empresário Dayvid da Academia. Nos bastidores, os comentários são que Dayvid já está acertado com Dr. Giovanni. Ele, que apoiou diretamente a campanha de Giovanni e um dos mais críticos a atual administração, terá oportunidade de mostrar suas ideias e experiências no setor público municipal.

Secretário de Agricultura

Bastidores da política já dão conta de outros nomes de secretários municipais. Na Agricultura, ventila-se o nome de João Paulo da Relba. João Paulo, que trabalha com bancos de alimentos deverá dar maior ênfase aos programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar, programa sociais estes que há muito precisam serem revigorados.

Desenvolvimento Social

Nome que desponta para secretária de Desenvolvimento Social no novo governo é a relações públicas Paula Lessa. Ela já trabalhou em Belo Horizonte no Sedese e é um dos nomes mais aceitos na base do novo governo para comandar a pasta. Ela é do partido Novo e pode ser uma composição política e administrativa dentro do cargo.

Secretária de Educação

Nos bastidores do novo governo os nomes mais citados para assumir o cargo de secretária de Educação do município são: Cleice Mara Rocha, Vera Alveirina Mariana e Giuliane Quintino. No novo governo há quem defende o nome de das trêss. Giuliane por ter sido vereadora, teria uma feição mais política para o cargo, já Cleice Mara Rocha seria uma versão mais administrativa. Vera Alverina por ser formada em Direito e Pedagogia com pós-graduação em Gestão. Será que os nomes vingam?

Giuliane Quintino

A ex-vereadora Giuliane Quintino, que é do complexo do Santa Cruz e do Partido dos trabalhadores tem simpatia de grupos ligados ao prefeito Dr.Giovanni, mas está tendo convite para atuar como assessora parlamentar de determinado deputado federal pelo seu partido. Giuliane pode ser municipal ou federal? Qual convite estará aceitando?

Meio Ambiente

Um dos nomes que mais entende da área de Meio Ambiente em Caratinga é o advogado Dr. Jurandir Selles, conhecido por sargento Selles, pelo cargo que em 30 anos atuou na bicentenária corporação da Polícia Militar de Tiradentes. Seu nome está muito ventilado nos bastidores, mas os comentários são que o advogado estaria declinando do convite. Sem sombra de dúvidas um nome à altura do cargo.

Odiel de Sousa

Um dos nomes que é tido como curinga no PL de Dr. Giovanni é o ex-presidente da Câmara Odiel de Sousa. Ele já foi cotado como secretário de Agricultura, Meio Ambiente e agora ventila-se seu nome na pasta de Desenvolvimento Econômico. Como Odiel é versátil pode se esperar ele em vários setores da prefeitura.

Secretaria de Obras

Muitos nomes estão sendo ventilados para assumir a pasta da Secretaria de Obras, ainda indefinido pelo governo eleito. Nomes como empresários Isá e Geraldo da Colimp, ventilam entre os favoritos.