DESTAQUE EDUCAÇÃO

O DIÁRIO traz hoje o Destaque da Educação. Nos últimos anos os homenageados foram Beatriz Gomes (2011), Professor Alencar (2012), Oscar Alexandre (2013), Paulo César Toste (2014), Emanuel de Oliveira (2015), José Lacerda (2016), Humberto Luiz Salustiano Costa Filho (2017), Noé Comemorável Neto (2018) e Silvânia Paulina Gomes Teixeira (2019), Cláudio Geraldo da Silva (2020), Elisa Rezende (2021), Marcileia Cristiane Costa (2022) E Jean Fellipe Campos (2023). Em 2024, pelo conjunto da obra, o DIÁRIO rende homenagem ao experiente e respeitado professor Monir Ali Saygli.

MONIR ALI SAYGLI

Monir é filho de Ali Saygli e Izabel Saygli. Graduado e pós-graduado em Direito, além de formado em Letras/Inglês, é considerado um dos maiores conhecedores da língua portuguesa, literatura e gramática da região, tendo publicado livros e inúmeros artigos em jornais e revistas. Foi fundador e presidente da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) e do Colégio Cenecista de Caratinga, além de ter lecionado em diversas instituições públicas e particulares da região. Atuou como Diretor Administrativo no CNEC Caratinga e trabalhou na Faculdade de Direito de Teófilo Otoni. Em 1983, fundou a Academia Caratinguense de Letras, presidindo-a até 2016. Também é fundador do Movimento Amigos de Caratinga (MAC). Além disso, foi Secretário Geral Adjunto da OAB Subseção Caratinga no triênio 1995/1997 e Conselheiro Subseccional no período de 1998 a 2003.

DESTAQUE SERVIÇO PÚBLICO

Profissionais do serviço público nas esferas municipal, estadual e federal já foram agraciados pelo DIÁRIO, dentre eles, Gisele Xavier (servidora pública municipal, 2011); Florentina (servidora pública municipal, 2012); Ramon Carvalho Reis (servidor público municipal, 2013); Manoel de Almeida (servidor público municipal, 2014); Silvio Santos Ramos (servidor público municipal, 2015); Arilson Oliveira Carvalho (servidor público federal, 2016); Robson Santana (servidor público federal, 2017); Cinthya Calili Rezende Lima (servidora pública estatual, 2018); José Corintho de Araújo Costa (servidor público municipal, 2019); Sidnei Lopes da Costa (servidor público estadual, 2020). Em 2024, o destaque vai para Fabrício Rezende Lima, chefe de cartório.

FABRÍCIO REZENDE

Filho de Caratinga, Fabrício já dedica 28 anos à serviço da Justiça Eleitoral, como chefe da 71ª zona eleitoral. Discreto e muito competente, Fabrício trabalha em silêncio e atua com total dedicação nas organizações dos trabalhos eleitorais, a exemplo das eleições 2024. Ao lado do colega Arilson, que já foi homenageado por este jornal, Fabrício atua em favor da democracia.