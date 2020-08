PAINEL 16-08-2020

Cenário preocupante

Tivemos mais uma semana de muita oscilação no mercado futuro de café. Em meio à rolagem para dezembro dos contratos de café com vencimento em setembro próximo na bolsa de Nova Iorque e ao intenso sobe e desce do dólar frente ao real, com o preocupante cenário econômico internacional e o vaivém das declarações do presidente Bolsonaro em relação ao teto dos gastos públicos, os preços do café em Nova Iorque continuaram oscilando com rapidez e força.

Flutuação na bolsa e dólar

Depois de caírem forte nos dois primeiros dias desta semana e fecharem na sexta (14) com 415 pontos de alta, os contratos de café para setembro próximo na bolsa encerram a semana acumulando apenas 75 pontos de baixa no período. Com a cotação do dólar frente ao real aconteceu o mesmo. Oscilou forte todos os dias frente ao real, ontem caiu 1,49%, hoje subiu 1,10%, mas terminamos a sexta-feira com o dólar apenas 0,32% acima do valor em que fechou na semana passada.

Incerteza

A pandemia e seus diversos estágios ao redor do mundo, nesta última semana foram divulgados números mostrando que a infecção voltou a subir na Espanha e na França -, aumentando a preocupação com a colheita do café nos demais países da América Latina; as incertezas com o clima em todas as regiões produtoras; a falta de chuvas e o estado dos cafezais após a colheita de uma safra de ciclo alto no Brasil; os desacertos políticos no Brasil; o cenário econômico global; trazem muita insegurança aos operadores e traders e acabam acentuando o sobe e desce em Nova Iorque.

Mercado

Mesmo com o dólar flutuando bastante e as cotações do café em Nova Iorque oscilando forte e rápido todos os dias, o mercado físico brasileiro apresentou-se firme, comprador. No entanto, com os diferenciais alargados nas novas vendas para o exterior, os valores das ofertas em reais recuaram, o que desmotivou muitos cafeicultores a venderem seus lotes. O volume de negócios diminuiu esta semana.

Precisão e rapidez

Os produtores estão com suas atenções voltadas para os trabalhos de colheita e benefício da nova safra, que vão se aproximando do final. Também preparam os lotes vendidos antecipadamente para entrega agora, no início do ano-safra. O movimento de caminhões nas estradas e nos armazéns que recebem esses lotes para benefício e montagem das ligas destinadas ao consumo interno e a exportação é intenso. É impressionante a capacidade de produtores, cooperativas, exportadores e indústrias em manipular toda essa produção, com cada segmento trabalhando com precisão e rapidez, cumprindo prazos e compromissos firmados. Neste ano deveremos manipular entre nossas exportações e nosso consumo interno, mais de 65 milhões de sacas. Serão mais de 5,4 milhões de sacas por mês ou aproximadamente 245 mil sacas por dia útil.

O CECAFÉ

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de julho foram embarcadas 3 milhões de sacas de 60 kg de café, aproximadamente 10% a menos que no mesmo mês de 2019 e pouco menos que no último mês de junho. Foram 2,26 milhões de sacas de café arábica mais 446.426 sacas de café conilon, totalizando 2,7 sacas de café verde.

Política

A semana marcada pela desincompatibilização dos pré-candidatos que exercem cargo em comissão. Pelo visto, o governo de Dr. Welington está bem prestigiado politicamente se olhar pelos parâmetros da quantidade de pessoas que irão colocar seu nome numa disputa eleitoral.

Dr. Giovanni

Os comentários nos bastidores são que o vice prefeito Dr. Giovanni está vencendo a queda de braço com o vereador Rominho Costa numa possível candidatura majoritária. Na boca miúda os comentários são que Rominho já estaria declinando para candidatura a vereador, onde, em tese, teria mais condições de se eleger.

Antônio Fonseca

O reitor do Unec, professor Antônio Fonseca, veio a público nesta semana agradecer o governo do Estado de Minas Gerais pela doação ao Casu de dez respiradores e com isso aumentar a capacidade instalada no Hospital. Ganha com isso, além do hospital, toda região, por que na macrorregião é o hospital com maior números de leitos.

Fenasc

A Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper (Fenasc), que acontece no mês de agosto, neste ano será 100% digital em virtude da pandemia do coronavírus. O diretor-presidente Kdner Valadares, na edição desta terça-feira (11), comentou ao DIÁRIO como será esta nova experiência de feira via on-line. Inovação, tecnologia e credito disponível ao homem do campo. Vamos participar!!!

Mil casos

Caratinga nesta última semana ultrapassou a marca de mil casos confirmados de covid desde o início da pandemia. Poucos projetavam números bem expressivos. A doença veio, a grande maioria se cura, mas é de lamentar a morte de caratinguenses, que somam dezenas. Até quando esperar para a vacina chegar, hein!!!

Desemprego na Pandemia

Com o final da colheita de café na região o que já se percebe é o declínio de oferta de empregos. Na região, a colheita volumosa foi um colchão neste problema social. O DIÁRIO na edição de ontem mostrou como o problema se agrava em todo país e por aqui vamos torcer que a cidade ganhe um clima positivo no setor agrícola e construção civil para minimizar esses efeitos.

Ricardo Gusmão

Ricardo Gusmão não será candidato a mais um mandato a vereador pelo bairro Santa Cruz. Os comentários são que o político irá apoiar seu irmão Romulo Gusmão, que é diretor agricultura. Ricardo, que é o grande articulador no legislativo municipal, vem fortalecendo o Avante e os comentários são que possivelmente ele teria pretensões para 2022, numa possível candidatura à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Bicudo

Outra liderança que poderá colocar seu nome à disposição do povo de Caratinga mais uma vez é Bicudo, líder do bairro Anápolis. Nas redes sociais e no meio político os comentários são que Bicudo estaria muito animado.

Valtinho

O vereador Valtinho, que já foi presidente do legislativo municipal, é outro que deverá disputar por mais um mandato. Ele é o vereador mais experiente no legislativo, iniciando sua vida política na gestão de Dr. Eduardo em 1989. Valtinho sempre trabalha em silencio e pelo jeito, neste ano não será diferente.

Rainer

Rainer, ex-diretor da Juventude do governo Dr. Welington, é outro que poderá ser candidato ao legislativo. Bastante conhecido também nos distritos, como Sapucaia, Rainer pensa em sua pré-candidatura.