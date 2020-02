PAINEL 16-02-2020

Recuperação de preço

Depois de apresentarem balanço negativo dos preços do café em todas as seis primeiras semanas de 2020, os contratos na bolsa em Nova Iorque trabalharam em alta na última semana. Os contratos para março próximo, que acumularam queda de 3.135 pontos desde o início do ano, subiram 1.075 pontos na semana que se encerrou na sexta feira (14).

Bolsa

O pouco café ainda em mãos de produtores dificulta e encarece a realização de novas vendas para exportação, levando os operadores internacionais a considerarem bons os preços praticados na bolsa em Nova Iorque. Quem precisa de café para entrega imediata acaba olhando com interesse os lotes certificados na bolsa. Como estamos na reta final de rolagem para maio dos contratos com vencimento em março, esse interesse pressiona a rolagem para maio.

Alta

Como a alta mais forte em Nova Iorque aconteceu quinta-feira (13) e sexta-feira (14) (380 pontos na quinta e 465 pontos), o mercado físico brasileiro não teve tempo para se movimentar. As ofertas melhoraram, acompanhando a bolsa, mas não chegaram a um preço que estimule os cafeicultores a venderem o que ainda resta da safra atual. Os preços dos cafés mais fracos, com bebida rio, voltaram para o patamar dos quatrocentos reais e nada agradando o produtor.

Cooxupé

As entrevistas dadas esta semana por dirigentes da COOXUPÉ no decorrer da FEMAGRI 2020 – Feira de Maquinas, Implementos e Insumos Agrícolas confirmam o sentimento geral no mercado físico de que é muito pouco o que resta da safra 2019/2020 ainda em mãos de produtores. O presidente da COOXUPÉ, maior cooperativa de café do Brasil e do mundo, afirmou que os estoques atuais são os menores dos últimos dez anos e informou que a cooperativa já negociou 40% do café da safra nova a preços acima de R$ 500,00 por saca. Destacou ainda que a nova safra será ciclo alto como todos sabem, mas que os levantamentos não apontam para uma safra recorde, acima da de 2018.

Cooxupé II

Lideranças afirmam ainda “Para nós está claro que no final deste ano-safra, em junho, nossos estoques de café estarão zerados e que o que produziremos na safra 2020/2021 será suficiente apenas, e de maneira apertada, para suprir nossas necessidades de café no ano-safra que se inicia em julho próximo. Precisaremos de ao menos 40 milhões de sacas para exportar e 22 milhões para o consumo interno. O quadro é apertado e em 2021 será ano da safra baixa. Com o consumo mundial em alta e demandando a cada ano mais cafés de boa qualidade a finos, não há razão para os preços aviltados oferecidos atualmente para nossos cafeicultores”.

Robusta

Pela primeira vez, duas sacas de um robusta amazônico produzido em Rondônia foram arrematadas em um concurso nacional, no leilão dos melhores cafés nacionais da ABIC – Associação Brasileira de Indústria do Café. A ação faz parte do 16º Concurso Nacional ABIC de Qualidade do Café, as sacas são do cafeicultor Alex Marques de Lima, de Alto Alegre dos Parecis (RO). Ele venceu o concurso da ABIC pela categoria conilon/robusta. A participação de amostras de café robusta é inédita no concurso. Os valores dos arremates foram de R$ 1.600 e R$ 1.550 para cada saca, sendo cinco vezes maior do custo médio de mercado, entre 300 e 350 reais.

CECAFÉ

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de janeiro foram embarcadas 3,22 milhões de sacas de café, aproximadamente 7 % a menos que no mesmo mês de 2018 e 5 % a mais que no último mês de dezembro. As exportações continuam forte mas desaceleram em relação a 2019, ano de exportações recordes.

Preço

A bolsa de Nova Iorque do fechamento do dia 7, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 14, subiu nos contratos para entrega em maio próximo 1.085 pontos ou seja R$ 61,71 por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na bolsa fecharam no dia 7 a R$ 574,31 por saca, e sexta dia 14 a R$ 633,36. Na sexta-feira, nos contratos para entrega em maio a bolsa de Nova Iorque fechou com alta de 465 pontos. Veja o quadro:

Mercado de Café safra 2019/2020 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 14/02/20 520,00 550,00 Fino/Extra 14/02/20 490,00 510,00 Boa Qualidade 14/02/20 470,00 490,00 Duro Fraco 14/02/20 440,00 460,00 Riados 14/02/20 430,00 440,00 Rio 14/02/20 400,00 420,00 Consumo Dura 14/02/20 390,00 410,00 Consumo Riada 14/02/20 380,00 390,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington esteve esta semana em Brasília (DF) com deputado federal Mauro Lopes e com senador Anastasia buscando recursos para minimizar as perdas da estrutura municipal com as chuvas. Com chuvas ocorrendo nos estados do sudeste com grande intensidade, prefeito que não anda, não ganha!!!

Rominho Costa

Quem esteve fazendo uma visita cordial aos diretores do DIÁRIO na última semana foi o vereador Rominho Costa. Ele confirmou que é pré-candidato a prefeito as eleições de outubro e deverá sair do MDB para o Partido verde. Comentou ainda que com a janela de mudanças de partido em março para os vereadores saírem das siglas partidárias, realizará o ato.

Pedro Leitão

O vereador Rominho ainda comentou que recebe o apoio do ex-secretário de estado Agricultura Pedro leitão que será um articulador da oposição afim de aglutinar mais forças para combater a reeleição do atual prefeito Welington Moreira.

Zé do Carmo

Nos bastidores os comentários são que o ex-presidente do legislativo municipal de Caratinga, José do Carmo Fontes, é mesmo pré-candidato a prefeito e terá nada a menos que três fortes partidos apoiando em sua composição: PDT, PTB e o PSDB. Além é claro da força política do ex-prefeito Marco Antônio Junqueira. No peso político, os comentários são que serão 60 lideranças no grupo de Zé do Carmo e que ele não cederia espaço político a ninguém da oposição pela disposição e cacife para seu grupo retornar ao poder em 2021 na santa terrinha.

Renato da Casa do Ciclista

O empresário Renato da Casa do Ciclista, segundo fontes, estaria articulando junto a oposição para Zé do Carmo apoiar a candidatura de Rominho Costa e saísse como vice nesta chapa. Como a proposta foi rejeitada na íntegra por Zé do Carmo, o próprio Renato estaria sendo preparado como vice no PV caratinguense.

JB

O ex-prefeito João Bosco Pessine, apesar de movimentos traiçoeiros no PT, só não sai candidato a prefeito se não quiser ou não puder, mas o tapete vermelho está estendido para sua pré-candidatura. Até o assessor parlamentar Luciano Campos já teria comentado, “se João for o candidato o PT marcha unido”.

Fora da foto

O assessor parlamentar Luciano Campos ligado ao deputado André Quintão, em nada gostou das lideranças do distrito de Santa Luzia terem ido ao prefeito Dr. Welington sem ter sido convidado para participar da reunião. O fato de Vander, assessor de Padre João, ter sido convidado e ele não, pesou no entendimento de Luciano, que para ele poderia ter participado do evento.

Governador Valadares

O PT regional, que está em festa comemorando os 40 anos de fundação do partido, esteve reunido na última semana na cidade de Governador Valadares para lançar a pré-candidatura a prefeito do deputado Leonardo Monteiro. O partido não quer perder espaço político na região e estará lançando velhos nomes da política ancorados pelo retorno de Lula na política nacional. Para quem acha que na política tem que olhar para frente, no PT é no retrovisor, sem ressalvas.

Denis Gutemberg

Quem saiu meio que frustrado das negociações políticas da oposição foi o vereador Denis Gutemberg. Ele, que era tido nos bastidores como possível candidato à vice-prefeito numa chapa com Pedro Leitão a concorrer às eleições em outubro, em nada gostou dos acertos políticos de Rominho Costa, seu colega vereador, que irá filiar-se no PV e ter o apoio de pré-candidato a prefeito. Agora com Rominho na cabeça, Denis é também um vice? Ou estará na chapa de vereadores em outubro?

Vice

Já no governo de Dr. Welington o prefeito evita falar sobre quem seria o vice? Internamente o comentário anda de lado, mas os nomes dos secretários Aluísio Palhares e Dr. Carlos Alberto já ventilam ao lado de vereadores como Ronaldo da Milla, Diego Oliveira e Cleon Coelho. O que prevalecerá? O critério pessoal ou político na mente do atual prefeito?

Mestre

Quem volta com vontade a disputa de uma vaga no legislativo neste ano é o ex-presidente da câmara João Roberto Leodoro, o ‘Mestre’. Sua volta já seria uma tendência eleitoral de retorno de mudanças na câmara municipal, mas que necessariamente não seria de nomes novos e sim de retorno de alguns medalhões que perderam espaço político nas últimas eleições.

Câmara Municipal

E nos bastidores os comentários são que dos 17 vereadores de Caratinga, apenas cinco retornariam para o mandato de 2021 a 2024. Como em gestões anteriores a reprovação foi em índices de 70 a 80%, a possibilidade de um número bem pequeno de parlamentares retornarem as suas cadeiras no próximo possa ser essa mesmo, que no caso cinco seriam 70% de mudanças.

Givanildo do Ceasa

Quem, possivelmente, estará na disputa em outubro de 2020 concorrendo a uma vaga no legislativo municipal é Givanildo do Ceasa. Ele, que atua há anos como secretário executivo da Associação dos Produtores Rurais, é sem dúvida um dos nomes fortes na disputa de 2020.