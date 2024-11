Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira fará no próximo mês de dezembro a entrega das obras de reformas do Parque de Exposição João da Costa Mafra. Foram gastos valores próximos a 2 milhões de reais, com um formato diferente de que era antes. Agora será um espaço multifuncional, que além de atender as exposições agropecuárias, atenderá a eventos do meio rural, mas também a cultura, o esporte e o lazer.

Alcides Leite

O secretário de Agricultura Alcides Leite agradeceu ao prefeito Dr. Welington esforço do prefeito de entregar a obra ainda neste mandato, já que os recursos da obra foram disponibilizados gota a gota, segundo o secretário para execução da obra. Para Alcides, agora os produtores rurais terão um espaço adequado para grandes eventos e colocar Caratinga no circuito de rodeios nacionais, leilões de gados e de Feiras de Agronegócios.

Alcides Leite II

O secretário de Agricultura, Alcides Leite, enfatizou que além da atual administração entregar o Parque de Exposição João da Costa Mafra, destacou a reforma do Mercado Municipal e deixa esse legado ao setor rural. Para Alcides, os comentários são de missão cumprida da atual administração em face os desafios recebidos no início da administração em 2017.

Câmara Municipal

A disputa pela a mesa diretora da Câmara Municipal está ficando quente nos bastidores da política. Se a situação ligada ao prefeito eleito Dr. Giovanni lançar o vereador Cleidinho, é possível que Ricardo Angola lance seu nome à presidência, com objetivo de disputar com seu rival político em Sapucaia. Sobre apoio à candidatura de Zé Cordeiro também seria uma hipótese de Angolinha. Agora quanto a Cleidinho, para Angolinha, mem pensar!!

Zé Cordeiro

Nos bastidores, os comentários são que o presidente do Legislativo Zé Cordeiro já teria 9 votos garantidos para conseguir sua reeleição. A equipe política de Dr. Giovanni tem trabalhado para reverter o quadro e fazer com que o prefeito eleito tenha a barba e o bigode!!!

Romulo Gusmão

Ricardo Gusmão é outro nome que pode beliscar a presidência do legislativo. Com a maioria dos votos do grupo de oposição no legislativo de 2025, Romulo já teria assegurada a vice-presidência da casa, mas nos bastidores é que na véspera da posse se Zé Cordeiro não conseguisse a maioria simples na casa é que ele entraria na disputa.

Articulador

Um dos vereadores que mais está articulando a base aliada para a reeleição de Zé Cordeiro seria Nego do Dom Lara (PP). Nos bastidores, Nego quer a bancada rural unida na disputa da mesa diretora e fazer um parlamento independente do governo municipal. Para Nego, harmonia sim dos poderes, mas independente.

Catita

Outro nome que vem testando para disputa da mesa no legislativo é o do vereador Catita de Santa Luzia. Catita, que está em seu segundo mandato, vem sendo incentivado por correligionários para participar do processo e está avaliando junto aos apoiadores se é o momento para tal investida. Apoio popular em Santa Luzia, Catita tem de sobra.

Dr. Welington e Pedro Leitão

O prefeito Dr. Welington apareceu nas redes sociais junto ao ex-secretário estadual de Agricultura Pedro Leitão. Os comentários na política local são que Pedro poderia apoiar Welington em 2026 e Welington apoiar Pedro em 2028. Será? As nuvens estão mudando de vento na santa terrinha, ao menos é o que avisam os analistas políticos.

Alexandre Silveira Senador

A aproximação de Welington e Pedro pode ter intermédio de Alexandre Silveira. Os comentários são que seria Rodrigo Pacheco disputaria o governado do estado em 2026, Alexandre Silveira seria candidato a senador, enquanto Dr. Welington lançaria seu nome para deputado. Assim, o alinhamento político já estaria começando.

Cleitinho

Já no grupo de Bolsonaro, os comentários são que o senador Cleitinho seria candidato a governador, Nikolas lançaria seu nome para senador, com possível apoio do prefeito eleito de Caratinga Dr. Giovanni (PL). Se há um alinhamento para um lado, começa haver alinhamento para outro ou não?

Destaques do Ano!!!!

Estamos chegando ao final do ano e a equipe de jornalismo mais uma vez se organiza para os destaques em mais de 33 categorias na santa terrinha do São João do Caratinga. Pelo visto, muita gente nova no pedaço!! E Caratinga e região revelando talentos!!!