Giuliane

Na noite dessa última segunda-feira(18), aconteceu mais uma reunião da Câmara de Caratinga. A vereadora Giuliane usou a tribuna para destacar a importância do primeiro ano em que o Dia da Consciência Negra é feriado, e também de sua participação no II Congresso Mineiro da Moda e do Turismo – Destaque Cultural e Turístico 2024.

Giuliane II

Em clima de celebração da cultura afro-brasileira, a vereadora Giuliane Quintino participou do II Congresso Mineiro da Moda, Cultura e Turismo, evento que marcou oficialmente a abertura da Semana Nacional da Consciência Negra no Estado de Minas Gerais. O evento, realizado no último dia 16 de novembro, no Auditório Celso Simões Caldeira (FUNEC) em Caratinga, reuniu coletivos, movimentos, associações, conselhos, representantes do governo e da sociedade civil para um diálogo sobre a valorização da cultura afro-brasileira e a promoção do turismo em Minas Gerais.

Giuliane III

Com o tema “Mãe África em Todos os Cantos” e o lema “Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e a voz da igualdade seja sempre a nossa voz”, o evento iniciou com uma apresentação cultural afro e seguiu com a entrega de Menções Honrosas a movimentos culturais, Conselhos de Promoção à Igualdade Racial, grupos de Capoeira e do Movimento Negro que contribuem muito para o fortalecimento da cultura e do turismo local. O evento promovido pelo Grupo Estrela Guia, com a coordenação de Klismael Produções. “Fico muito feliz em fazer parte desse momento tão significativo, que fortalece nossa identidade, promove a inclusão e valoriza a riqueza cultural de nosso povo”, disse a vereadora.

Ricardo Angola

O vereador Ricardo Angola homenageou 21 atletas e toda a comissão técnica do Esporte Clube Caratinga pela conquista do segundo lugar no Campeonato Mineiro de futsal, sub-10, com moção de louvor e aplauso. “Essa honraria é uma justa celebração ao desempenho e ao impacto positivo que a equipe trouxe para nossa cidade e região”.

José Cordeiro

O presidente do legislativo, José Cordeiro, mais uma vez falou do perigo dos animais soltos nas avenidas e praças da cidade. “Fico pensativo porque estamos vivendo uma era de muita informação, e as pessoas que são proprietários desses animais não tem a consciência que ele poderão causar a morte de pessoas em um acidente. Temos notícias de pessoas indo confrontar os vigilantes quando os animais são recolhidos, essa realidade precisa mudar”.

Noé

O vereador Noé entregou ao subtenente Demétrio do Tiro de Guerra de Caratinga, o título de cidadania honorária. Na época da cerimônia de entrega, o militar não conseguiu participar, por isso a honraria na reunião da Câmara. Noé elogiou o trabalho do subtenente Demétrio pelo trabalho desenvolvido na cidade. cidadania honorária. Sempre fazendo um trabalho muito bom. O subtenente usou a tribuna para agradecer. “Cheguei em Caratinga no dia 2 de dezembro de 2021, resolvi dar uma nova roupagem para o Tiro de Guerra. Agora volto para casa em Belo Horizonte depois de 30 anos percorridos pelo exército brasileiro, e esse título vem coroar a minha saída, fui muito feliz aqui nessa cidade e me considero de verdade um cidadão caratinguense”.