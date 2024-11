Dr. Welington

O prefeito de Caratinga publicou nesta semana o edital sobre as equipes de transição do governo. Nomes como Dr. Giovanni e Ronaldo da Milla estão relacionados. A equipe que entra tem 11 pessoas na transição, já equipe que sai, são 8 pessoas. O prefeito Dr. Welington relacionou mais sua equipe técnica, tendo apenas dois secretários municipais.

Dr. Giovanni

O prefeito eleito Dr. Giovanni, depois de anunciar o médico neurologista Leonardo Condé na pasta da Saúde, pode estar dando a dica de futuros secretários municipais na equipe de transição. Nos bastidores, os comentários são que a equipe para 2025 já está sendo montada pelo próximo governo.

Reforma administrativa

Nos bastidores os comentários são que a reforma administrativa já é dada como certa para o próximo governo. Secretarias anunciadas na campanha eleitoral de Dr. Giovanni deverão contemplar Esporte e Cultura. Nos bastidores os comentários são que mais mudanças virão com uma gestão mais participativas dos futuros secretários.

Dayvid da Academia

Um dos nomes ventilados para assumir uma pasta de Esporte é o do empresário Dayvid da Academia. O nome dele é um dos mais cotados para a pasta do esporte. Primeiro é pelo conhecimento do setor e segundo foi pela votação expressiva que obteve como candidato e não foi eleito.

Edra

Na Cultura, um dos nomes mais cotados é do cartunista Elcio Danilo Russo Amorim, o EDRA. Conhecimento ele tem de sobra e tem muito a ajudar a Dr. Giovanni fazer uma gestão de alto nível na cultura caratinguense.

Secretaria de Educação

Nos bastidores os comentários são que o vice prefeito eleito Ronaldo da Milla e o deputado Eros Biondini terão influência junto ao prefeito eleito Dr. Giovanni na indicação da pasta. A candidata a vereadora Heydy Frutuoso seria um dos nomes, mas há comentários que outros nomes também estão sendo analisados para pasta de maior orçamento no executivo municipal.

Teinha

O advogado Dr. Teinha venceu as eleições para presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e reassumirá seu cargo. Apesar de ter apoiado o candidato Pedro Leitão do PDT, seu nome é bem visto por alas apoiadas pelo governo de Dr. Giovanni. Comentários apontam que Dr. Teinha poderá até ser convidado a participar do governo. Vamos aguardar se o convite procede!!!

Azenildo Bebert

O nome do empresário Azenildo Berbert já estaria sendo ventilado tanto na Secretaria de Finanças como também na Secretaria de Administração. No governo de Dr. Welinton a pasta da administração ficou com a contadora Dilma Gonçalves, considerada secretária pulso firme da administração. Pelo visto, Azenildo pode ser o nome da administração e da gestão de Dr. Giovanni.

Natal Iluminado

A cidade de Caratinga, principalmente, o comércio ficou aliviado pelo prefeito Dr. Welington fazer já no final de seu mandato mais uma edição do Natal Iluminado. O fato de o prefeito está se preparando para entregar a administração municipal, gerou dúvidas se teríamos o Natal Iluminado de 2024. Assim é a certeza de um natal mais bonito e força no comercio local.

Presidência do Legislativo

Nos bastidores, a sucessão do legislativo municipal pode ter até três nomes: Cleidinho (PL), Zé Cordeiro (PR) e Carlindo (PL). Os comentários são que o grupo da situação, ligado ao prefeito eleito Dr. Giovanni, quer fazer a mesa da Câmara e vem com isto argumentando com os vereadores sobre os nomes de Cleidinho do Sapucaia, mas com restrição do vereador mais votado Ricardo Angola. Assim aparece como segunda via a possibilidade de Carlindo ser o nome do governo.

Zé Cordeiro

O atual presidente do legislativo caratinguense, Zé Cordeiro, com a base forte de oposição, quer ver seu nome de novo presidindo o legislativo. Agora é saber se os vereadores da base oposicionistas estarão com o prefeito eleito ou com Zé Cordeiro, atual presidente da Câmara. É aguardar o dia 1º de janeiro, na posse, a decisão dos parlamentares.