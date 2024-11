Transição

Prefeito Dr. Welington vem coordenando diretamente os movimentos da prefeitura em todas as secretarias para facilitar a transição para o governo de Dr. Giovanni. Ele já orientou a diminuição de equipes de serviços e aos poucos vem exonerando funcionários de confiança de todas as secretarias. Nos bastidores, as recomendações são só para despesas estritamente necessárias.

Dr. Giovanni

O prefeito eleito Dr. Giovanni esteve nesta quinta-feira (31/10) à noite inaugurando no Sindicato dos Produtores Rurais a nova fachada da entidade. Junto de Giovanni presente esteve o presidente do Sicoob Vagner Ribeiro e o presidente do Sindicato Roberto Aquino. No evento, o Sindicato entregou ao prefeito eleito um documento de reinvindicações para agricultura municipal.

Odiel de Souza e Giovanni Sá

Quem esteve ao lado do prefeito eleito foi o ex-presidente da Câmara Municipal, Odiel de Souza e o empresário Giovanni de Sá (Posto Itaúna). Ambos nomes são cotados para estarem no primeiro escalão de governo. Odiel obteve 321 votos e foi o terceiro suplente do PL. Seu nome também é cotado para Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

INSS da politica

A notinha do painel sobre os aposentados da política de 2024 deu o que falar. Quem liderou foi o ex-vereador Bascoito (PDT) com apenas 67 votos as urnas de 2024, demonstram sua aposentadoria. E o tititi rolou nos bastidores na semana com mais nomes. Para os analistas políticos a lista não para só nos cinco nomes apresentados. Tem mais.

INSS da política II

Outros nomes que estão na análise dos profissionais da política e os comentários são que os números de tentativas, a expressividade que já tiveram, pela a votação nestas eleições, já podem se aposentar. Um desses nomes é o do vereador Irmão Emerson, que obteve 303 votos em 2024. Outro é Mestre com 312 votos nas eleições deste ano, ele candidatou lá no início da década de 90, já foi presidente da Câmara, mas também pela votação o povo falou que basta!!! Ambos já tiveram votações acima de mil votos.

Odiel de Souza

Já foi quase tudo na política, mas com apenas 321 votos nestas eleições é considerado o ‘Tutancâmon da política caratinguense’. Foi do setor de compras na época do Fabinho na década de 80, secretário de Agricultura, secretário de Obras, vereador por vários mandatos, presidente da Câmara, chefe de gabinete, presidente da Acalem, vice-prefeito, coordenador de campanha, subsecretário estadual. Só não conseguiu ser prefeito, o maior sonho de Odiel. O INSS da política há muito está chamando-o!!!

Valtinho

Outro ex-vereador de 5 mandatos, ex-presidente da Câmara e que obteve 340 votos, foi Valtinho Cardozo. Boa praça, ele é da época do Dr. Eduardo. Eleito junto de João Angola, final da década de 80. Também está no INSS da política. De Dom Lara para o mundo!!!

Paulinho do Dom Lara

Também ex-presidente da Câmara municipal. O histórico de Paulinho é tão extenso que não sabemos pelos anais da política se ele se elegeu pela primeira vez na época de Dr. Eduardo ou de Dário Grossi. Com 369 votos ele é o 4º suplente do PSD. O INSS da política está chamando também Paulinho para aposentadoria.

E tem mais!!!

Semana que vem apresentaremos mais nomes do INSS da política que pelas seguidas votações os analistas da política já os apontam para fila do INSS da política. Pelo visto, a lista também é longa!!!

Secretário de Saúde

Como adiantado pelo DIÁRIO, o médico neurologista Leonardo Condé será mesmo o futuro secretário de Saúde de Dr. Giovanni. Muitos comentavam da dificuldade de colocar um bom nome na pasta, mas Dr. Giovanni conseguiu e tirou a primeira nota 10 de seu mandato com boa aceitação no meio político e de saúde. Agora resta saber os nomes que assumirão as demais pastas do novo governo.