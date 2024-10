Transição

O prefeito Dr. Welington se reuniu com primeiro e segundo escalões do governo municipal preparando a equipe de transição. Os comentários são que a orientação do prefeito é que as informações necessárias para o próximo governo tenha um início de melhor do que recebeu há oito anos.

Caixa

Os comentários nos bastidores são que atual governo deixará a prefeitura com caixa bastante positivo em cifra de milhões, pagamento de fornecedores, 13º em dia e ainda o salário de dezembro sendo antecipado. Responsabilidade fiscal do prefeito Welington Moreira.

Secretário de Saúde

Já corre nos bastidores da política que o médico neurologista Leonardo Condé será o próximo secretário de Saúde no governo de Dr. Giovanni. Muito conceituado no setor, ele pode ser o nome e a cara do novo governo.

Secretário de Obras

Um dos nomes cotados para assumir a pasta de Obras Públicas é o Isá, ex-secretário do governo de Marco Antônio. Sr. Isá já esteve na Secretaria de Obras onde seu nome é muito bem lembrado pelos servidores do setor.

Odiel de Souza

Um dos nomes mais cotados para Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente é o do ex-vice-prefeito e ex-vereador Odiel de Souza. Com vasta experiência por ter assumido a Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura, Odiel deverá ser testado agora na Secretaria de Meio Ambiente.

Agricultura

A Secretaria Municipal de Agricultura está fervilhando nos bastidores da política com três nomes na disputa para quem irá assumir. O primeiro é o ex-secretário de Agricultura Denis Gutemberg, que atuou no governo de Marco Antônio. O segundo nome é o de João Paulo, presidente da Rede de Bancos de Alimentos (RELBA) O terceiro nome que corre nos bastidores é o do empresário Giovanni Maricota, que começa ver seu nome muito querido setor.

Secretaria de Fazenda

Outro nome começa a ser cogitado nos bastidores é o do empresário Azenildo Berbet, presidente do partido Novo. Ele, que é um dos protegidos do vice-prefeito Ronaldo da Milla, poderá ser o homem do cofre no próximo governo.

Secretaria de Indústria e Comércio

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico deverá ter novo formato no próximo governo e passará ter o nome de “Secretaria Municipal de Industria e Comércio”. O nome mais cotado a assumir a pasta é o do ex-presidente da Associação Comercial de Caratinga (Acic), José Moises Nacif Junior. De família tradicional na santa terrinha e ex-superintendente da Agência Metropolitana da Região do Vale do Aço do Governo do Estado de Minas Gerais. É o nome certo para representar a Industria e Comércio em Caratinga.

Cultura

O cartunista Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, é unanimidade na cultura caratinguense. Um dos nomes mais conhecidos nacionalmente, lutador para maior desenvolvimento cultural, criador do Bloco Carnavalesco Doidim Paiquerê. Edra pode ser símbolo do retorno do carnaval como folia para Caratinga.

Esporte

O nome do Esporte em Caratinga, leia-se Dayvid da Academia. Nos bastidores é o nome mais cotado para ser o representante de Dr. Giovanni no esporte local. Dayvid mostrou ter conhecimento no setor que muito cresce no município. Outro nome cotado é o do presidente do tradicional time do bairro Aparecida, 1º de Maio, Geraldo Cigano. Ele que obteve 204 votos pelo partido de Ronaldo da Milla, o Novo, r poderá também estar na lista do Esporte.

Giuliane Quintino

A vereadora Giuliane Quintino (PT) está muito cotada para ser secretária de Educação no governo de Dr. Giovanni. Pelo bom trabalho na Câmara Municipal de Caratinga, sua ligação na área de educação e ainda ser do maior bairro de Caratinga, o Santa Cruz, ela já está muito conceituada nos bastidores para maior pasta do governo.