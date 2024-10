Cobertura das eleições

O DIÁRIO fez a maior cobertura da história de Caratinga nessas eleições. Com design moderno, compatível com as grandes redes nacionais e com resultados extraoficiais, apontando com horas de antecedência o novo prefeito de Caratinga em relação seus concorrentes. Realmente o melhor e o mais rápido!!! Experiências de anos na cobertura das eleições municipais.

Dr. Giovanni

O prefeito eleito Dr. Giovanni e vários vereadores tiveram na sede do DIÁRIO agradecendo os votos que receberam. Sobre as eleições mais apertadas da história de Caratinga, Dr. Giovanni confessou que só comemorou a vitória após as 100% das urnas apuradas.

Rogério Soares

O candidato do Republicanos, Rogério Soares, também agradeceu a seus eleitores enviando uma nota ao DIÁRIO após os resultados das urnas, mostrando grande civilidade com o prefeito eleito. Já Pedro Leitão, preferiu as redes sociais para manifestar agradecimentos aos votos recebidos. Também publicamos os agradecimentos feitos pelos candidatos Johny Claudy e Júlio Ribeiro.

Bancada Rural

Uma das características evidenciadas nestas eleições foi o crescimento da bancada rural. O candidato mais votado pela segunda vez consecutiva veio do meio rural, no caso Ricardo Angola, de Sapucaia que obteve 1.433 votos; seguido de João Catita, de Santa Luzia, que obteve 1.171 votos.

Bancada Rural II

Outro lado que fortalece a bancada rural que agora eles são oito vereadores dos 17 eleitos, sem contar Silvio da Cachaça que tem boa votação no meio rural. Além que dos seis vereadores mais votados nas urnas, cinco são da bancada rural. Assim a força do agro se faz muito presente nas eleições municipais demonstrando poder político a ser considerado pelo novo prefeito a partir de 1º de janeiro de 2025.

Presidência da Câmara

Com a vitória de Dr. Giovanni nas urnas de Caratinga, outro fato que ficou evidenciado é que ele não tem maioria simples no plenário da Câmara, ou seja, metade mais um dos vereadores, que em Caratinga são de 9 vereadores. Outro fato que preocupa o prefeito eleito é que a oposição tem a maioria absoluta, ou seja, 2/3 dos vereadores, que em Caratinga seriam 12 vereadores.

Com minoria

A experiência de governar com minoria não é simples assim. O ex-prefeito João Bosco Pessine teve inúmeros conflitos com legislativo pelo motivo de ter tido minoria no legislativo, sendo cassado e com várias CPIs ao longo de sua gestão. Por outro lado, Dr. Welington teve minoria em seu primeiro mandato e conseguiu administrar com o parlamento com vereadores oposicionistas, levando sua gestão sem escândalos e bem articulada com opositores.

Articulando

Assim Giovanni terá que usar de sua habilidade política para fazer sua maioria. Além dos três vereadores do PL, no caso Elzo Martins, Carlindo e Cleidinho do Sapucaia, ele só tem Neuzinha da Oncologia na sua base efetiva. O que faz necessária articular bem com oposição para que possa no mínimo ter nove vereadores que o assegure governabilidade nos quatro anos de mandato.

Juarez da Farmácia

Um nome que pode contribuir para governabilidade do governo de Dr. Giovanni poderá ser o do vereador Juarez da Farmácia. Ele pode ser o quinto vereador a participar do governo, já que ele não foi eleito nos grupos fortes da política local. Juarez, que era do grupo de Johny Claudy, fica à vontade para trabalhar quer seja na situação ou na oposição do governo eleito. Analistas dizem que já estaria acenando para novo governo.

Presidência da Câmara

Quem será o predileto de Dr. Giovanni para assumir a presidência do legislativo municipal? Cleidinho de Sapucaia? Ou será que em nome da governabilidade escolha alguém da oposição para que articular entre os grupos um nome de consenso?? Nomes já anunciaram que oposição tem a apresentar ao novo governo???

Zé Cordeiro

Será que atual presidente do legislativo Zé Cordeiro não seria um nome da oposição? Ou Dete? Quem poderia compor com o governo eleito já que a governabilidade está ameaçada antes mesmo do início do processo administrativo.

Secretariado!!!

O vice-prefeito Ronaldo da Mila, que foi muito criticado nas eleições por não ter assumido nenhuma pasta no governo municipal, será que manterá a mesma postura nos próximos anos ou estará à frente de alguma pasta no governo?

Odiel de Souza

E o ex-vice-prefeito e ex-secretário de Agricultura Odiel de Sousa? Será que seus 321 votos lhe assegurarão uma vaga no primeiro escalão de governo, já que seria em tese o 3º suplente do PL??

Neusinha da Ancologia

Será que Neusinha da Oncologia seria a nova secretaria de Saúde e Dayvid da Academia subiria na vaga da vereadora pelo União Brasil? Será que Rominho Costa receberá o convite para ser secretário mesmo apoiando Júlio Ribeiro?

Irmão Emerson

E o vereador Irmão Emerson que abandonou sua campanha para reeleição e investiu tudo na campanha de Dr. Giovanni? Assumirá alguma pasta no governo? Há quem diga que sim!!! É aguardar e ver os novos rumos do novo governo.

Transição de governo

Os comentários nos bastidores da política que a transição de governo será instalada a partir de 15 de novembro, nos mecanismos já instalados por lei municipal criada no governo de Dr. Welington. Tudo indica que o governo eleito terá por parte do atual governo as facilidades para fazer uma transição tranquila e pacífica.