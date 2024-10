Pesquisa Eleitoral

O DIÁRIO divulga sua sétima pesquisa rumo as eleições de 2024. Há 3 dias das eleições em Caratinga, onde 61 mil eleitores estão aptos a votar; Rogério Soares chega ao final da caminhada em primeiro lugar nas pesquisas com 38,57% dos votos nominais, seguido de Dr. Giovanni com 29,7% e em terceiro lugar o professor Pedro Leitão com 23,08%. Júlio Ribeiro em quarto lugar com 5,13% e o vereador Johny Claudy com 3,53% dos votos nominais.

Rogério Soares

Desde a primeira pesquisa do ano, realizada em abril, Rogério saiu 27% dos votos nominais da época, veio crescendo e atinge o patamar de 38,57%. O candidato tem maior estrutura partidária e demonstrou mais organização de campanha e as características particulares que lhe rederam estar em primeiro lugar.

Apoios

Outro fator importante que contribuiu para Rogério foram apoio do prefeito Dr. Welington e do ex-prefeito Ernane Campos Porto. Ambos com boa aceitação administrativa avalizam a competência de Rogério como possível bom gestor.

Dr. Giovanni

O candidato de oposição Dr. Giovanni, que tem Ronaldo da Milla como companheiro de chapa, ambos ex-vice-prefeitos de Dr. Welington figuram em segundo lugar. Giovanni, principal opositor de Rogério, que disputou a eleições há quatro anos, saiu na frente das pesquisas e pela estrutura partidária limitada em relação a situação foi perdendo força de reação eleitoral. Termina em segundo lugar nas pesquisas do DIÁRIO, demonstrando que o candidato tem seu carisma, mas pode estar perdendo pela organização de campanha.

Pedro Leitão

O professor Pedro Leitão começou o ano construindo em 2024 uma campanha com olhar mais à esquerda dos eleitores. Preferiu não levar sua campanha para este caminho, mas com a polarização nacional, não teve como sair desta discussão. Termina fazendo uma campanha brilhante, mas também lhe faltou uma estrutura partidária. O PDT limitado, o PT dividido e União Brasil que não assumiu a candidatura na cabeça, fizeram que Pedro fosse para a luta no tabuleiro sem escudeiros, suporta a força política dos dois grandes grupos, mas chega ao final da campanha em 3º nas pesquisas do DIÁRIO.

Júlio Ribeiro

De azarão, conseguiu implementar suas ideias, mas ficou muito longe de disputar as eleições na ponta. Praticamente sem estrutura partidária, pouca penetração nas áreas rurais e com propostas limitadas, não atraiu o eleitorado suficientemente para ser uma surpresa eleitoral.

Johny Claudy

O vereador Johny Claudy também ficou limitado pela estrutura partidária, com candidatura imposta no partido, sem os caminhos naturais de construção política, poderá amargar a última colocação pelos erros políticos que cometeu ao longo da pré-campanha e campanha, que não foram poucos.

Apuração

O DIÁRIO acompanhará a apuração dos votos no nos canais das redes sociais ao vivo direto da redação. Nas eleições passadas batemos todos recordes de acompanhamentos e visualizações, com pessoas acompanhando em várias partes do globo. E as experiências de 2020 e 2022 serão repetidas acompanhando Caratinga, região, as principais cidades de Minas e do Brasil. Uma cobertura completa que só o DIÁRIO tem. Também um acompanhamento completo das votações comunidades urbanas e rurais de Caratinga, os candidatos a vereadores eleitos e a nova composição da Câmara Municipal. Acompanhe a melhor e maior cobertura das eleições de 2024 é no DIÁRIO de Caratinga. (Foto: Repórter Nohemy Peixoto que coordenará a cobertura da apuração das eleições de 2024)