Reta final

Estamos há cinco dias das eleições que decidirá o futuro de milhares de cidades brasileiras a partir de 2025. Aqui em Caratinga os candidatos Rogério, Dr. Giovanni e Pedro Leitão, os primeiros nas pesquisas eleitorais, vem com força total de suas militâncias na busca de decidir quem vai ser a maior autoridade do município.

Debate

É importante parabenizar o professor Eugênio Maria pelo esforço de fazer um debate entre os candidatos na santa terrinha junto com grande parte da imprensa local. O modelo de debate já é conhecido e foi mais uma oportunidade de os eleitores conhecerem as propostas dos candidatos.

Esvaziado

Um fator importante no debate deste ano foi a ausência do candidato situacionista, Rogério Soares, que gerou um esvaziamento no nível das discussões. O nível do debate, pelos analistas de plantão, não teria sido muito bom, porém civilizado, sem devidos embates que o público gosta de apreciar. No popular não houve baixaria!!!

Esvaziado II

A ausência do candidato dos Republicanos, Rogério Soares, tem duas características que ajudou a esvaziar o debate. Primeiro por ser candidato da situação e apoiado pelo prefeito Dr. Welington, onde se esperava os demais candidatos fossem direto em confronto com a finalidade de criticar o candidato e o governo municipal.

Oposição com oposição

A outra característica que reforçaria a situação de confronto com Rogério Soares com demais candidatos, é que ele é o líder nas pesquisas de opiniões em Caratinga. A vontade de direcionar os ataques ao candidato seria natural como estratégia de todos seus opositores. Assim o debate foi de oposição com oposição, perdendo um pouco do seu sentido.

São Paulo é exemplo!!!

Quem está vendo os debates que ocorrem na maior cidade do país, São Paulo, tem presenciado um ‘nível altíssimo de baixaria’, de falta de postura. Quem lidera as trocas de farpas, no caso de São Paulo, o candidato do PRTB Pablo Marçal, vem ganhando audiência entre o eleitorado que demonstrou gostar do estilo do candidato. Assim um debate deste aqui na santa terrinha poderia ter desencorajado o candidato Rogério Soares.

Johny Claudy e as calçadas

Um dos melhores no Debate, se não o melhor, foi o vereador Johny Claudy, que demonstrou agressividade e conhecimento no setor público. Quanto às críticas as calçadas na cidade, Johny comentou que o estado que se encontram as calçadas é de atribuição do proprietário do imóvel e não do poder público municipal, corrigindo os que debatiam com ele sobre o assunto.

Pedro Leitão

Outro candidato que se saiu bem no debate foi o Professor Pedro Leitão (PDT), que foi muito afirmativo nas respostas, mostrando conhecimento de causa, porém percebeu-se que poupou seus adversários e fez perguntas amistosas. Para quem esperava um debate acalorado, Pedro não contribuiu para que isso acontecesse.

Júlio Ribeiro

O candidato do PRD também se saiu bem nas respostas, tentou imitar Pablo Marçal com alguns cortes, mas muito repetitivo, aproveitando pouco as oportunidades. Às vezes criticou por criticar, sem embasamento nas falas.

Dr. Giovanni

O candidato do PL, apesar de estar em primeiro da oposição nas pesquisas de opinião pública, evitou os confrontos, prometendo de tudo e de que tudo faria de melhor. Ficou evidente que falou para o evento com ausência de Rogério, e não preferindo não confrontar ideias como os colegas de oposição. Saiu do debate do jeito que entrou, sem se desgastar, como também sem impressionar ninguém.

Rogério Soares

Já o candidato Rogério Soares que optou não participar do debate, convocou toda sua militância para uma carreata pelas principais ruas de Caratinga no horário do debate. Evitou desgastar-se na reta final de campanha, porém também perdeu a oportunidade de impressionar o eleitorado. Estratégia diferente de seu maior opositor Dr. Giovanni, que para coordenação acredita ser adequada para não acirrar os rumos das eleições em Caratinga, diga-se de passagem, bem pacíficas.