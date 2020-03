PAINEL 15-03-2020

Covid 19

Os mercados globais tiveram mais uma semana de pânico, principalmente após a OMS – Organização Mundial de Saúde declarar na quarta-feira que a infecção do coronavírus (Covid – 19) já configura uma pandemia, uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. A confirmação da presença do novo coronavírus (Covid 19) em todos os continentes está causando preocupação sobre a capacidade de reação global à doença.

Mundo em alerta

O vírus já chegou a mais de 120 países, registra mais de 132 mil infectados e 5 mil mortes segundo a OMS. A epidemia se alastra pela Europa, principalmente na Itália e França, e nos EUA. Medidas inimagináveis foram tomadas ao redor do mundo. O presidente americano anunciou o cancelamento de voos de passageiros entre a União Europeia e os EUA durante 30 dias. Fronteiras foram fechadas em diversos países europeus. Nem o anúncio de que o Fed – “Federal Reserve”, o banco central americano, vai oferecer US$1,5 trilhão em liquidez ao sistema financeiro foi capaz de diminuir o pânico.

Bolsa de São Paulo

No Brasil, quinta-feira (12), por muito pouco a bolsa de valores não teve suas negociações interrompidas pela terceira vez (circuit breaker) em uma única sessão, o que seria inédito. Na mínima de sexta- feira (13) o Ibovespa chegou a 68 488 pontos, queda de 19,59%, mas encerrou o dia a com perda de 14,78%. Desde o pico de 23 de janeiro, o Ibovespa até sexta acumulava desvalorização de 39,3%. Nesta última sexta, o índice subiu quase 14% e encerrou a semana, na qual ocorreram quatro “circuit breakers” com queda acumulada de 15,63%. A pior semana desde 2008 (fonte: VALOR Econômico).

Mercado de Café

O cenário mundial fortemente negativo levou o mercado de café a uma semana de muita oscilação nas cotações. Os contratos para maio próximo na bolsa de mercado futuro em Nova Iorque perderam na sexta (13) 210 pontos, mas com o atual aperto na oferta e com a forte alta do dólar, o café esta semana se saiu relativamente bem nesse ambiente pessimista e de pânico global. No balanço da semana a queda nos contratos para maio foi de apenas 65 pontos. Em reais por saca, os contratos para maio em Nova Iorque fecharam na quinta (12) a R$ 689,55 e sexta-feira (13), a R$ 680,06. Na sexta-feira passada (6) haviam fechado a R$ 658,20. Portanto, em reais, esses contratos subiram esta semana.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, as ofertas permaneceram praticamente nas mesmas bases do final da semana passada, mas são poucos os lotes oferecidos, principalmente de arábicas finos. O ambiente é de muita preocupação e cuidado. Compradores e vendedores continuaram cautelosos, querendo aguardar um quadro mais claro dos impactos da crise do petróleo e do coronavírus na economia global. Cafés arábicas finos, quando aparecem no mercado em lotes maiores são bastante disputados. Tivemos uma semana de quase paralisia nos negócios de café.

Balanço

O Porto de Santos exportou mais de 5 milhões de sacas de 60 quilos de café nos dois primeiros meses do ano. Com isso o cais santista respondeu pelo escoamento de 82,2% de nossas exportações de café. Outros 17 portos brasileiros movimentaram café. Os embarques do Rio de Janeiro representaram 12,2% e os do porto de Vitória 2,4%. Paranaguá foi responsável por 1,55 dos embarques.

CECAFÉ

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de fevereiro foram embarcadas 2.7 milhões de sacas de 60 kg de café, aproximadamente 24 % a menos que no mesmo mês de 2018 e 22 % menos que no último mês de janeiro. Será que o ritmo das exportações está desacelerando por falta do moca?

Bolsa de Nova Iorque

Bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 6, sexta-feira, até o fechamento de sexta, dia 13, caiu nos contratos para entrega em maio próximo 65 pontos ou R$4,14 por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na bolsa fecharam no dia 6 a R$ 658,20 por saca, e sexta, dia 13 a R$ 680,06. Na sexta-feira, nos contratos para entrega em maio a bolsa de Nova Iorque fechou com baixa de 210 pontos.

Mercado de Café safra 2019/2020 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 13/03/20 600,00 640,00 Fino/Extra 13/03/20 560,00 580,00 Boa Qualidade 13/03/20 540,00 560,00 Duro Fraco 13/03/20 480,00 500,00 Riados 13/03/20 450,00 470,00 Rio 13/03/20 420,00 440,00 Consumo Dura 13/03/20 400,00 420,00 Consumo Riada 13/03/20 380,00 400,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington, junto com deputado Mauro Lopes, anunciou na última semana o pacote de obras para pavimentação e recapeamento de 43 ruas e avenidas da cidade de Caratinga. Taí uma boa para nossa cidade que desde a década de 90, quando Sô Dário iniciou a pavimentação asfáltica, não tinha tido um trabalho de recapeamento nas vias.

Buracos

A turma que vive todos os dias no trânsito intenso da cidade, convive também com inúmeros buracos gerados com as chuvas de verão. Como o tempo não dá trégua, e como as misturas asfálticas dependem de certo tempo para fazer liga, muitas das vezes, tampar buraco é perder dinheiro público se a chuva vier logo depois. Com a camada muito fina e com desgaste de décadas, é fácil abrir um buraco novo a cada chuva em Caratinga. O recapeamento sem dúvida fortalecerá mais o piso da cidade.

Copasa

Agora uma coisa é certa: se colocar um asfalto e a Copasa, e suas empreiteiras contratadas não fizerem a devida recomposição da via, por pouco tempo teremos uma cidade bonita. Tem que haver maior rigor com os serviços da Copasa.

Copasa II

Outro fato também é ver uma alternativa na cidade para os serviços prestados pela Copasa. Uma cidade do interior mineiro teve a coragem para retirar a concessão da empresa, que não cumpria com os contratos. Seria essa uma situação que a ser analisada em outros mandatos?

MDB

O fato do deputado Mauro Lopes estar ao lado do prefeito Dr. Welington no anúncio do asfaltamento de obras, por si só já sinalizou que o MDB estará junto com prefeito nas eleições de 2020. Agora resta saber qual nome será o vice na chapa da situação. Nomes como o vereador Cleon Coelho, vereador Ronaldo da Milla e o secretário Aluisio Palhares que já foi vice, são os mais cotados.

MDB II

A turma da política já comentou que o MDB de vice dá sorte em Caratinga. Nas últimas eleições quando o MDB foi vice, ganhou, quando foi candidato majoritário perdeu. Este é um reforço que a situação está aguardando.

Partido Verde

O professor Pedro Leitão vem fortalecendo seu nome como liderança forte em Caratinga e ontem deu mais um passo. Para isso filiou Rominho Costa no PV. O vereador acabou saindo do MDB. Pedro Leitão nos bastidores apoiará Rominho Costa que mesmo sem apoiá-lo nas eleições passadas, Pedro o recebeu de braços abertos para fortalecer ainda mais o partido na região. O PV só ocupou algum cargo na cidade com a eleição de Rosilene Franco como vereadora.

PTB

Outro grupo partidário que está suportando a pressão para não fragmentar na cidade é o PTB. O grupo que foi construído desde 1992, pelo ex-deputado Mauro Lobo, depois cresceu sendo vice no governo de Ernani, e assumindo o comando do município de Caratinga com Marco Antônio. Hoje coordenado por José do Carmo Fontes, ex-presidente da Câmara, e Marco Antônio Junqueira. ex-prefeito de Caratinga, o partido é assediado, e se não agrupar perderá sua identidade, conforme analistas políticos.

PTB II

Nos bastidores os comentários são que Zé do Carmo está reunindo com as lideranças do grupo e fortalecendo sua pré- candidatura. Os céticos do grupo partidário acreditam que não haverá espaço na oposição se o PTB não disputar na majoritária. Para alguns líderes experientes, ou disputa, ou será anexado a outros grupos, com pensamentos diferentes dos iniciados em 92.

PT

O PT de João Bosco Pessine já analisou alternativas de todos os lados e conclui que JB ainda é o melhor caminho para o partido em 2020. O presidente do PT caratinguense, Dadinho, tem conversado muito com as lideranças do partido, até mesmo com os petistas históricos, e analisa as chances do PT voltar ao comando político da cidade.

Manuel Bruto

Quem pode ser uma das novidades nas eleições de 2020 é Manoel Bruto. o presidente da Asasc (Associação dos Amigos Solidários de Caratinga). Analistas políticos já veem como um dos pré-candidatos às eleições com chances de assumir uma vaga no legislativo.

Silas

Outro nome que vem fortalecido para disputa eleitoral na “Santa Terrinha”, é o pré-candidato Silas do Sindicato. Ele que foi o “pai” do plano de cargos e salários da prefeitura de Caratinga, que sensibilizou o prefeito Dr. Welington da importância que o projeto fosse aprovado e que lutou na Câmara para que os vereadores entendessem o projeto e o benefício para o servidor, leva consigo para as urnas de 2020 esse feito.

Johny e Helinho

E na disputa para formação de blocos partidários na “Santa Terrinha”, fica a expectativa que os vereadores Johny da Casa do Amparo e Helinho venham fortalecer a pré-candidatura de Rominho Costa, filiando-se ao Partido Verde. Johny, que se elegeu pelo MDB e Helinho pelo PSC, são sem dúvida os companheiros mais próximos de Rominho nessa caminhada política, e terão influência caso o colega seja eleito. Dizem que os vereadores já estão com as fichas preenchidas para também irem para o PV.

Dete

Outro nome bem cotado a voltar para mais um mandato no legislativo de Caratinga é o vereador Dete, que foi eleito pelo PPS. Nos bastidores os comentários são que Dete poderá ir para o grupo situacionista já que tem bom relacionamento com o prefeito Dr. Welington. Os analistas políticos comentam que Dete deverá ir para o MDB, mas nada ainda confirmado.

PDT

Quem vem fortalecendo o PDT de Leonel Brizola na “Santa Terrinha” é o advogado Carlos Baraky. Nos bastidores os comentários são que o PDT tem tudo para fechar na situação e já teria em tese os 26 pré-candidatos escolhidos a participarem das eleições de 2020. Como Baraky é bem organizado, conhece bem de legislação eleitoral, conhece as regras do jogo político, é bem possível que o PDT faça cadeira no legislativo em 2020.

Avante

Quem vem coordenando o partido Avante na “Santa Terrinha” é o vereador Ricardo Heleno. Eleito por duas legislaturas, Ricardo é tido nos bastidores como um dos políticos mais entendidos da regra eleitoral, daí formar partido com características simples, mas fazedor de vagas no parlamento. No tititi dos bastidores, Heleno forma um grupo de pré-candidatos novos, sem que ainda tenha expressões políticas, mas que nas horas do voto, o grupo soma coletivamente e faz crescer a votação individual. Nos bastidores seu talento é reconhecido.

Heleno

Outra característica do vereador Ricardo Heleno, é de ser um conciliador e sempre ouvir os colegas. Fora do período eleitoral, sempre ouve lideranças, visita e aproxima. Quando na formação de chapas sempre está à frente com grupo forte e coeso demonstrando que política se faz todo dia e não apenas às vésperas das eleições.

Carlindo Isidoro

Um dos vereadores muito conhecido na zona rural de Caratinga, Carlindo Isidoro, poderá deixar seu partido, o Avante, do qual foi eleito, e mudar para os Democratas. Com um trabalho bem sucedido frente ao legislativo municipal e muito presente nas comunidades rurais, Carlindo também é um nome que tem tudo para conseguir uma cadeira em 2021. Nas listas de aposta seu trabalho é reconhecido até mesmo pelos colegas vereadores.