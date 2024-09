Pesquisa

O DIÁRIO publicou na edição desta quinta-feira (19), pesquisa eleitoral para avaliação dos candidatos à Prefeitura de Caratinga. A coleta de dados aconteceu entre os dias 14 e 19 de setembro de 2024. A pesquisa está registrada junto à justiça eleitoral com o número MG03912/2024. Os resultados encontrados demonstram a tendência atual nas comunidades urbanas e comunidades rurais. Está é a quinta pesquisa do DIARIO rumo as eleições municipais em 6 de outubro.

Rogério Soares

Rogério Soares (REPUBLICANOS) é o mais citado com o total de 31,9% das intenções de votos, que em votos nominais atingem 42,4%. Rogério começou a campanha atrás de Dr. Giovanni e aos poucos foi crescendo. Em abril tinha 27,3%, em agosto obteve 31,5%, no início de setembro alcançou 33,5%, na semana passada chegou a 37,3% e agora atingiu a marca de 42,4 % dos votos nominais. A campanha de Rogério está consistente demonstrado pelo crescimento continuo diante dos seus adversários.

Dr. Giovanni

O candidato do PL, Dr. Giovanni foi o segundo mais mencionado na pesquisa do DIÁRIO e está com 23,6% das intenções de votos, que transformados em votos nominas estão a 31,4%. Dr. Giovanni, que na maioria do período eleitoral esteve à frente nas pesquisas, começou em abril com 33,5%, subiu em agosto para 42,6% dos votos nominais. No início de setembro caiu para 35%, na semana passada obteve 34,9%, e agora está com 31,4%. Dr. Giovanni começa a demonstrar fragilidades nas estruturas partidárias e na coordenação de campanha.

Pedro Leitão

O professor Pedro Leitão (PDT) começou a disputa em terceiro lugar nas intenções de votos e vem se mantendo ao longo dos meses. Com 11,7% das intenções de votos na pesquisa, que transformados em votos nominais tem 15,6%. Pedro começou em abril com 20,7% dos votos nominais, no início de agosto atingiu 22%, e no começo de setembro chegou a 20,4%. Na semana passada foi para a casa de 19,7% e agora caiu para a casa de 15,6% dos votos nominais. Está pesando na campanha de Pedro a estrutura partidária e o fogo amigo, ou seja, vários candidatos ligados à coligação que não assumiram de fato a campanha do professor nas comunidades.

Área Rural

O empresário Rogério Soares apresenta-se como primeiro colocado nas intenções de votos (41,6%). Na área rural, em votos nominais, Rogério Soares foi o mais citado (47%) seguido por Dr. Giovanni com 29,9% dos votos válidos. Na semana passada havia um empate técnico entre os candidatos, e agora a estrutura partidária começa a dar resultados para o candidato situacionista, com maior presença do candidato nas comunidades rurais onde até então era pouco conhecido em contraponto seu adversário Dr. Giovanni.

Área Rural II

Já o professor Pedro Leitão obteve leve queda na área rural em relação da pesquisa anterior caindo 1,9% dos votos nominais. Já Johny e Júlio, os dois candidatos tiveram uma leve subida na área rural do município já que na pesquisa anterior foram pouco lembrados e nesta seus nomes foram melhores citados com Johny atingindo 4,3% e Júlio, 1,7%. Tudo indica que os candidatos estão com infraestrutura de campanha bem reduzida da área rural.

Área Urbana

Na área urbana o empresário Rogério Soares amplia sua diferença para Dr. Giovanni que na pesquisa anterior era de apenas de 3,5% dos votos validos, agora subiu para 9,9% de diferença. Crescimento substancial na área urbana onde tem quase ¾ do eleitorado caratinguense. Rogério vem demonstrando a força partidária na reta final, organização de campanha, crescendo num momento importante da disputa eleitoral, conseguindo avançar uma diferença substancial para as duas últimas semanas de campanha.

Analisando

Observando o quadro de evolução de intenções de votos dos candidatos é notório o crescimento sustentável do candidato do Republicanos, crescimento este a cada pesquisa com leves incrementos nos percentuais de intenções de votos, ressaltado aqui em primeiro lugar por maior estrutura partidária. Rogério, além de contar com seu partido Republicanos, ainda tem o MDB, PP, PSD, PSB e Avante, todos bem estruturados com lideranças urbanas e rurais representado nas principais comunidades do município, além de outros partidos menores com números lideranças limitadas.

Analisando II

O outro fato que vem proporcionando um crescimento substancial de Rogério no primeiro mês de campanha diante de seus adversários, é uma campanha mais organizada visualmente na televisão e redes sociais, demonstrando uma comunicação com eleitorado em bom nível em relação seus adversários.

Analisando III

Já os adversários de Rogério na disputa, Dr. Giovanni e Pedro Leitão, aos poucos vão sucumbindo a campanha de Rogério, tanto na estrutura partidária como na estrutura de campanha. Giovanni conta com três partidos organizados, sendo eles o PL, Podemos e Novo; e Pedro Leitão com também três partidos, mas com peculiaridades próprias que não vem contribuindo com o professor. No caso do PT e União Brasil que fazem uma campanha mais direcionada para vereador do que a do candidato a prefeito, contribuindo pouco para embate político e a disputa eleitoral a favor de Pedro.

Analisando IV

Os candidatos Johny e Júlio estão com índices bem abaixo dos outros três candidatos, estão com problemas de falta de estrutura partidária e estrutura de campanha. No PSDB de Johny são poucos os vereadores que fazem campanha casada com candidato. Em relação à Júlio, a estrutura partidária vem contribuindo pouco para deslocá-lo da última posição. Pela quinta vez consecutiva Júlio se apresenta na última posição na intenção de votos da pesquisa eleitoral do DIÁRIO.