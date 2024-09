Pesquisa Eleitoral

Nessa sexta-feira (13) o DIÁRIO publicou pesquisa eleitoral para prefeito em Caratinga, e resultado foi Rogério do Republicanos com 37,3%, Dr. Giovanni do PL com 34,9%; Pedro Leitão do PDT com 19,7%; Johny do PSDB 4,4% e Júlio Ribeiro do PRD com 3,7%. A pesquisa entrevistou 800 pessoas e a margem de erros é de 3,44% para mais ou para menos.

Pesquisa Eleitoral II

O DIÁRIO vem acompanhando a corrida eleitoral neste ano e já são quatro pesquisas de acompanhamento rumo às eleições de 2024. Três grandes grupos partidários vêm disputando desde os primeiros movimentos políticos. Dr. Giovanni em grupo de oposição ao governo de Dr. Welington com características ligadas aos movimentos direitistas; Rogério Soares de grupo situacionista com movimentos políticos mais ao centro das ideologias e Pedro Leitão, também oposicionista ao governo Dr. Welington, com algumas tendências para esquerda, mas com um vice da direita. Assim as tendências demonstram que a oposição ao governo de Dr. Welington é maior. Porém, outra faceta do eleitorado é que os movimentos eleitorais são mais tendenciosos aos pensamentos de direita.

Pesquisa eleitoral III

Outra face da pesquisa eleitoral do DIÁRIO é a disputa pelas 17 vagas na Câmara. Das 800 entrevistas, o vereador Dete do Republicanos obteve 40 citações. Além de ter sido o mais votado nas eleições de 2020, nas últimas pesquisas de vereador ele foi o mais citado, e agora mais isolado ainda.

Arão Carlos

O ex-vereador Arão Carlos é outro nome que repete entre os primeiros na pesquisa do DIÁRIO. Agora com 21 citações, ele está em segundo ao lado de Betinho do Cordeiro, também com 21 citações. Lembrando que na pesquisa anterior o DIÁRIO entrevistou 600 pessoas e agora 800. Assim é notório o crescimento de possibilidades dos candidatos.

Irmão Emerson

Outra surpresa nas pesquisas é o nome do vereador Irmão Emerson. Pela primeira vez o vereador aparece entre os mais citados. Ele que foi julgado pelos seus pares e cassado o mandato, busca absolvição de uma parcela dos caratinguenses, retornando pelo poder do voto.

Zelinha da Saúde

Outra vereadora que volta a desfilar entre os primeiros da lista de candidatos do DIÁRIO é Zelinha da Saúde do MDB. Com 11 citações, Zelinha volta aparecer entre os primeiros e está na disputa com Mauro da Água e Luz no MDB.

Dayvid da Academia

Outra surpresa na lista de candidatos a vereador entre os primeiros é o David da Academia. Ele ficou de fora entre os primeiros na pesquisa anterior, mas volta com vigor para buscar uma das vagas do União Brasil.

Juarez da Farmácia

Outro nome que surpreendeu estar entre na lista dos primeiros é o Juarez da Farmácia. Com 9 citações, ele saiu na foto e pode ser a surpresa dos Tucanos nas eleições desse ano. Comentários são que o legislativo só tem a ganhar com a experiência de Juarez.

Betinho x Zé

O ex-vereador Betinho do Cordeiro, que já apareceu em outra lista de “primeiros”, nessa pesquisa apresentou 21 citações, atrás apenas do vereador Dete. O que surpreende é que seu maior adversário no distrito, Zé Cordeiro, não apareceu na pesquisa passada e nessa só obteve duas citações. O que estaria acontecendo em Cordeiro de Minas? Lá sempre foi um clássico da política. Está difícil explicar, lembrando que Zé Cordeiro é o presidente do legislativo municipal.

Rosileila x Denilson

Outro duelo por vagas no legislativo é no distrito de São Cândido. No distrito tem Rosileila pelo time de Dr. Giovanni e Denilson pelo time de Rogério Soares. O que eles têm em comum? Ela é irmã da ex-vereadora Rosilene Franco e ele ex-marido. Agora é saber quem o povo escolherá como legado de Rosilene Franco, a irmã ou o ex-marido? Dia 6 saberemos.

Catita e Arão

Já no distrito de Santa Luzia, o maior de Caratinga, o clássico já é antigo. Catita e Arão, os dois apoiam o empresário Rogério Soares, mas brigam internamente pelos votos. Catita é dos Republicanos e Arão do PSB. Os comentários no distrito são que pela primeira vez Santa Luzia pode ter dois vereadores ao mesmo tempo. Já os pessimistas de plantão comentam que a disputa acirrada pode acontecer de nenhum levar o “caneco”.

Mulheres no legislativo

Quem retornou à lista dos “primeiros”, foi a vereadora Neuza da Oncologia. Além dela, mais duas mulheres estão na lista, Zelinha e Rosileila. Nos bastidores os comentários entre analistas da política são que além dessas três mulheres, Santinalva (PP), Jéssica (Avante) e Renata Pena (Avante) poderão ainda aparecer como possibilidades em seus partidos.