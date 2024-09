Debate

Um pool de empresas da mídia local promoveu o primeiro debate dos candidatos a prefeito de Caratinga. O candidato Rogério Soares não compareceu ao debate questionando a imparcialidade da iniciativa. No entanto, importante frisar que o evento transcorreu de maneira isenta, inclusive, sendo elogiado pelos candidatos participantes.

Debate II

Ao final do debate, ao fazerem um balanço do evento, os candidatos elogiaram a igualdade de oportunidade entre eles para apresentação de suas propostas e ideias no campo político. O debate deixou um gosto de quero mais e um próximo embate já está sendo organizado para o dia 30 de setembro. Fica a dúvida se o candidato Rogério Soares decidirá participar do evento.

Debate III

Para alguns espectadores, que esperavam mais combates, faltou um clima mais “acalorado” na troca de ideias. Talvez a ausência de Rogério, candidato situacionista, frustrou a oposição de debater com a situação por ideias. Agora, é aguardar o próximo.

Pesquisa eleitoral

O DIÁRIO realizou entre os dias 7 a 10 de setembro, levantamento de dados para a quarta pesquisa neste ano eleitoral em Caratinga. Nesta semana, Rogério Soares (REPUBLICANOS) obteve 37,3% aumentando 3,8% em relação à pesquisa anterior, passando à frente de Dr. Giovanni (PL) seu maior opositor, que pela primeira vez na corrida fica atrás de Rogério. A diferença entre os dois está dentro da margem de erro, considerando assim empate técnico entre os dois candidatos.

Rogério Soares

Rogério Soares conseguiu ultrapassar Dr. Giovanni em números, conseguindo 29,9% dos votos pesquisados, que transformados em votos nominais chega à cifra de 37,3%. Na área rural, Rogério tem 39,1% dos votos nominais e na área urbana 36,6% dos votos nominais. Rogério tem 2,4% de diferença para Dr. Giovanni, que dentro da margem de erro de 4% é considerado empate técnico.

Dr. Giovanni

Dr. Giovanni, que sempre esteve à frente nas pesquisas, se mantém no mesmo patamar da pesquisa anterior. Na pesquisa anterior obteve 35% e agora 34,9% dos votos nominais. Na área rural, Giovanni tem 39,7% dos votos nominais com leve frente de Rogério e perde na área urbana com 33,1% das intenções de votos 3,5% atrás de Rogério.

Pedro Leitão

Pedro Leitão (PDT) vem mantendo patamar nas pesquisas de forma geral com leve queda dentro da margem de erro. Em agosto tinha 22%, setembro 20,4% e agora com 19,7% dos votos nominais. Pedro vem tentando romper a polarização dos candidatos Dr. Giovanni e Rogério Soares, mas, encontrando dificuldades políticas. Nos bastidores os comentários que o fogo amigo tem sido constante na campanha de Pedro.

Johny Claudy

Johny Claudy (PSDB) vem trabalhando na campanha, direcionando um discurso de ser ele a verdadeira oposição em Caratinga. Porém, seu discurso ainda não chegou no entendimento do público em geral e assim obteve apenas 4,4% dos votos nominais, com muita pouca aceitação no meio rural onde obteve apenas 1,7% dos votos nominais. Nos bastidores, os comentários que os candidatos a vereadores do seu grupo estão fazendo campanhas solteiras, não viabilizando o voo do tucano.

Júlio Ribeiro

Júlio Ribeiro (PRD), nas pesquisas do DIÁRIO, atinge o percentual de 3,7%, com dificuldades de avançar sem a estrutura partidária. Na área rural do município, a presença política de Júlio é quase inexistente, onde ele tem apenas 0,6% dos votos nominais. Pouca estrutura de campanha e política, o candidato vai remando na última posição talvez aguardando a melhor oportunidade para potencializar um crescimento nos últimos dias.

Analisando I

Nesta pesquisa, o que se observou em realização em relação à pesquisa anterior foi a diminuição dos eleitores que votam branco/nulos/não sabem, que foi de 19,9% nesta contra 33,7% na pesquisa anterior. Assim, mais 13,8 % do eleitorado decidiu por um candidato, aumentando o índice de votos nominais de 66,3% na pesquisa anterior, para 80,1% nos votos nominais atuais.

Analisando II

Considerando o aumento dos votos nominais nesta pesquisa eleitoral, Dr. Giovanni permaneceu no mesmo patamar, ao passo que Rogério teve uma subida de 3,8% ultrapassando em números a disputa eleitoral no município.

Analisando III

Já o candidato Pedro Leitão mesmo com a ampliação dos votos nominais, não houve crescimento nesta pesquisa de seu nome. Dos 20,4% das intenções de votos ele recuou para 19,7%, caindo 0,7% das intenções de votos nominais, percentuais este dentro da margem de erro.

Analisando IV

Os candidatos Johny Claudy e Júlio Ribeiro, nas últimas posições são a demonstração de quão é difícil trabalhar uma campanha com poucos recursos orçamentários e pouco estrutura político partidária. Os comentários que as dificuldades são enormes para elegerem a prefeito e ainda já comprometem a possibilidade de ter uma vaga no legislativo municipal, que em tese poderia ser um segundo objetivo dos partidos na disputa.

Analisando V

O crescimento do candidato dos Republicanos Rogério Soares, vem sendo a demonstração de maior estrutura partidária e melhor distribuição de candidatos nas comunidades rurais e urbanas. O candidato vai aos poucos se popularizando e sendo reconhecido nas comunidades.

Pesquisa de vereadores

Amanhã, o DIÁRIO divulga mais uma pesquisa para a disputa do legislativo caratinguense. Vários partidos começam a despontar como favoritos às 17 vagas da Câmara Municipal. Forças de situação e oposição em dezenas de comunidades urbanas e rurais na disputa do voto. Saberemos aqueles que estão recebendo mais citações dos eleitores. Amanhã, não perca!