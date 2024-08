Obras

O prefeito de Caratinga Dr. Welington vem cumprindo compromissos firmados com as comunidades com pavimentações de ruas. No maior distrito de Caratinga, o prefeito calçou nove ruas, promovendo o maior canteiro de obras já visto. Pelo que se vê, Dr. Welington quer deixar boas marcas de sua administração.

Obras II

Outro distrito que vem agradecendo obras de pavimentação de ruas é São Cândido, tido também como um dos maiores do município. Nos bastidores, os comentários que o distrito de Cordeiro de Minas também já está prestes a receber melhorias. Bom para os distritos, que há muito as comunidades almejavam por essas melhorias.

Novo secretário

Com a criação da nova Secretaria de Finanças do governo de Dr. Welington, poucos meses atrás, ficou designado para o cargo o contador Mysson Henrique. Mysson, que irá disputar as eleições em Inhapim como candidato a prefeito, deixou o cargo e quem assumiu a secretaria é o ex-tesoureiro Flávio Valentim. A dança da política faz também a dança de cargos.

Dr. Giovanni

O candidato Dr. Giovanni (PL) e seu grupo ficou pra lá de satisfeito com os números da pesquisa do DIÁRIO. Os números dão a confiança ao grupo político, que a campanha pode ser mais fácil do que muitos esperavam.

Rogério Soares

Se um lado ficou satisfeito com os números do DIÁRIO, por outro o grupo de Rogério está com a faca nos dentes para fortalecer a campanha e tirar a diferença para Rogério. Nos bastidores os comentários é que a diferença é menor do que a apontada na pesquisa.

Pedro Leitão

Já o grupo de Pedro Leitão está inconformado com a pesquisa divulgada pelo DIÁRIO. É claro que tanto os resultados das urnas como das pesquisas favorecem a um e contrariam aos outros. Só um vence. Agora, que é visível a disposição do grupo de bandeiras ligado ao professor Pedro Leitão. Se fosse nas Olimpíadas, seriam medalhas de ouro.

Mauro Lopes

Nas redes sociais já estão sendo vinculados vídeos do ex-deputado federal Mauro Lopes, eleito por sete mandatos, apoiando o candidato Pedro Leitão e Marcos Inácio. Mauro, que já apoiou vitoriosamente vários prefeitos em Caratinga como Zé Assis (1996), João Bosco Pessine (2008), Marco Antônio(2012), e Dr. Welington(2020), agora quer emprestar seu carisma politico ao professor Pedro Leitão.

Ernani e Welington

Se por um lado tem Mauro Lopes manifestando apoio ao Professor Pedro Leitão como força política local, por outro lado tem o ex-prefeito Ernani Campos Porto e o prefeito Dr. Welington engajados na campanha de Rogério Soares. Na balança política é cada um fortalecendo seu grupo político visando não só as atuais eleições, mas as próximas também.

Léo Condé

Se por um lado adversários de Dr. Giovanni receberam apoios políticos de peso, ele recebeu apoio do médico Leonardo Condé, que se candidatou a deputado estadual nas eleições passadas bem votado na santa terrinha. Pelo visto, nenhum dos grandes grupos políticos da cidade estão órfãos de apoio, agora é aguardar as jogadas de estratégicas políticas de quais apoios giram votos nas urnas para os candidatos.