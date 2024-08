Dr. Welington

O prefeito Welington Moreira vem cumprindo seus compromissos, pavimentando ruas da cidade e dos distritos. Os distritos de Santa Luzia e São Cândido vêm recebendo as melhorias, levando entusiasmo às comunidades. Nos bastidores os comentários são que o prefeito fará obras até dia 31 dezembro, último dia de seu mandato.

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito, Ronaldo da Milla, que é candidato a vice novamente e Dr. Giovanni, que foi vice de Welington Moreira em seu primeiro mandato, formam juntos uma chapa de oposição ao próprio prefeito. Nos bastidores os comentários são que Dr. Welington não teria se dado bem com seus vices.

Vice

Já na boca miúda os comentários são que no final todos os vices ficam contra o prefeito. Foi assim Ferrerinha com Fabinho, Moarcizinho contra Zé de Assis, Marco Antônio com Ernani, Aluísio Palhares com João Bosco, Odiel com Marco Antônio.

Giovanni sai na frente

O DIÁRIO fez sua segunda pesquisa nesse ano eleitoral. Dos cincos candidatos a prefeito, Dr. Giovanni continua à frente com 42,6% dos votos nominais. Analistas políticos comentam que a frente de Giovanni já era esperada pelo motivo de ter sido ele candidato a prefeito nas eleições passadas e ter conseguido nas urnas o índice de 35,43% dos votos nominais, ou seja, já arrancou na frente desde de 2020, na sucessão de 2024.

Comentários

Nas redes sociais os ataques dos grupos políticos estão intensos. Os que saíram na frente como grupo do PL de Dr. Giovanni estão mais tranquilos e comedidos, já a turma de Pedro Leitão do PDT anda mais agitada. O certo é que terão aí 50 dias até as eleições para virar o quadro em que se encontra. Não é fácil, mas, num passado recente já aconteceram viradas na políticas, como de Ernani em cima de Zé Assis, Ernani em cima de Fabinho, Marco Antônio em cima de Ernani. Sabedoria é importante na luta.

Rogério Soares

O candidato da situação Rogério Soares, segundo as pesquisas do DIÁRIO com 31,5% dos votos nominais, já comentou que sua campanha não se projeta numa briga de esquerda e direita, como muitos propagam em Caratinga, trazendo uma disputa nacional para a eleições municipais. Rogério afirma ser uma campanha para acelerar o desenvolvimento de Caratinga dando continuidade aos projetos municipais.

Pedro Leitão

O candidato do PDT, Pedro Leitão, não gostou dos números da pesquisa do DIÁRIO que o apontam em 3º lugar na corrida sucessória, tendo 22% das intenções de votos nominais. Nos bastidores os comentários são que Pedro foi o candidato que mais cresceu na sua perspectiva de votos nos últimos 30 dias em relação aos outros candidatos, demonstrando gás pra brigar nos próximos 50 dias de campanha. Uma coisa é certa, sua militância é resiliente e vai à luta até o último dia de campanha.

Johny

O vereador Johny Claudy manteve seu discurso de que seria candidato a prefeito e confirmou tal feito. Agora tendo vice, o servidor público, João Abelha, Johny quer focar na campanha depois de conseguir vencer os obstáculos da pré-campanha no PSDB. Com 2,2% na intenções de votos na pesquisa do DIÁRIO, Johny tem que conseguir estruturar sua campanha para poder valer sua boa trajetória como vereador.

Júlio Ribeiro

O empresário Júlio Ribeiro é outro candidato às urnas de outubro. Na pesquisas do DIÁRIO, aparece com 1,7% das intenções de votos nominais e com apenas um partido lastreando sua candidatura. Na boca miúda o que se comenta é que Júlio quer ser conhecido nessas eleições para somar conhecimento, e em quatro anos vir com mais força. Vamos aguardar se Júlio será tudo isso que se propõe.

Comparando

Se formos comparar a pesquisa de abril realizada pelo DIÁRIO, onde tínhamos sete candidatos avaliados e agora cinco, com a saída de Dayvid da Academia e Marcos Inácio, sendo que um de pré-candidato a prefeito é candidato a vereador e outro é candidato a vice-prefeito, em relação a atual, o que mais cresceu foi Dr. Giovanni do PL.

Comparando II

Rogério Soares conseguiu crescer 4,2% da pesquisa de abril para agosto. Rogério obteve 27,3% das intenções de votos em abril e agora 31,5%. Rogério cresceu com menos intensidade que seu maior adversário Dr. Giovanni. Analistas comentam que Giovanni teria batido seu teto, ao passo que Rogério teria ainda onde crescer, com a entrada de Dr. Welington em apoio a sua campanha com a força da máquina.

Comparando III

Já o candidato do PDT, Pedro Leitão, em abril obteve 20,7% das intenções de votos e agora 22%. Cresceu 1,3%, um índice menor que seus adversários. Analistas acreditam que Pedro com o fortalecimento de sua coligação com União Brasil e a vinda de Marcos Inácio como vice, tende a melhorar muito.

Comparando IV

Já os candidatos Johny e Júlio Ribeiro permanecem no mesmo patamar de abril. O que pesa para os dois candidatos é falta de estrutura partidária para forçar um crescimento com a militância. Analistas acreditam que a visibilidade deles pode crescer se tiverem um bom programa de televisão que impacte o eleitor de forma positiva. Ao contrário sem estrutura, irão patinar na campanha, ao menos é o que se evidência os números.

Pingo-D’água

Na região, algumas particularidades estão chamando a atenção. Pingo-D’Água tem apenas um candidato, que é Artur Marquiole do MDB, pela coligação “A Força do Trabalho”, composta pelos partidos Republicanos / Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PC do B/PV) / MDB. A vice de Artur é Samyra da Toneca, do PV.

Vargem Alegre

O ex-prefeito de Vargem Alegre Neudmar Ferreira Campos, conhecido como ‘Mário’, que chegou a ser escolhido em convecção como pré-candidato para essas eleições, decidiu deixar a corrida eleitoral e apoiar Reginaldo do Laelio, do PSDB.