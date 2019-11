PAINEL 14-11-2019

Santa Rita de Minas

Quem está com prestígio é o prefeito de Santa Rita de Minas, Ademilson Fernandes. Na semana passada, ele entregou à comunidade três ambulâncias modernas. Equipamentos de saúde fundamentais para o atendimento à população.

Buteco I

Começa hoje a festa de encerramento do ‘Buteco é coisa Nossa’ com grandes shows para comunidade. A estrutura completa já está montada na Praça da Estação para receber um grande público.

Buteco II

Quem está fazendo um excelente trabalho à frente da organização do evento é o turismólogo Ramon Carvalho. Ramon tem demonstrado a importância de promover entretenimento para a população de maneira organizada, fazendo com que o evento supere o sucesso de edições anteriores.

Sindicato

Quem vem se destacando à frente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais é Clausiano’ Teinha. Ele tem demonstrado habilidade nas articulações com o executivo, resgatando os valores dos servidores, primando pela assistência jurídica e a luta pelos direitos da classe. Apesar dos bons resultados à frente da instituição, Teinha garante que não tem pretensões políticas.

Fla-Caratinga

A Fla-Caratinga (Torcida oficial do Flamengo na cidade) convida a todos os rubro-negros para a assistir à decisão Flamengo x River Plate, no dia 23 de novembro, a partir das 13h, nas imediações do Bar do Piniquim, situado à Praça Calógeras. Toda a estrutura estará montada com telão, sorteio de brindes, incluindo camisa oficial da torcida caratinguense. Para concorrer, basta doar dois quilos de alimentos não perecíveis. A entrada é franca.