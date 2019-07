PAINEL 14-07-2019

Café

A frente fria que passou sobre os cafezais brasileiros no último final de semana foi forte e extensa. Por muito pouco não tivemos um desastre de grandes proporções. O frio afetou, causando pequenos e médios danos, cafezais de diversas regiões dos estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, chegando ao cerrado mineiro, alcançando regiões do Espírito Santo fronteiriças a Minas.

Café II

Até agora não tivemos acesso a uma avaliação técnica das perdas. No início da semana passada, a Cooxupé, maior cooperativa de café do mundo e maior exportadora de café do Brasil, informou que iria divulgar um relatório com avaliações iniciais a respeito das geadas reportadas nas áreas cafeeiras do Brasil durante o final de semana. “As geadas não foram muito fortes, mas certamente haverá algum impacto à produção”, disse Carlos Augusto de Melo, presidente da Cooxupé (fonte Reuters).

Café III

Segundo analista do setor cafeeiro, a frente fria trará perdas à safra de ciclo alto do próximo ano, mas não é possível quantificá-la agora. A maior parte das lavouras que foi atingida foi “de capote”, queimando folhas, alguns dias antes da chegada do frio choveu bastante em diversas importantes regiões produtoras de café. A umidade trazida pelas chuvas foi um dos fatores que contribuiu para evitar danos maiores durante a passagem da frente fria. O lado ruim é que essas chuvas fora de hora deverão induzir a abertura de floradas em pleno mês de julho, o que também levará a perdas na safra brasileira 2020/2021.

Café IV

A grande extensão de áreas atingidas pela frente fria, do Paraná ao cerrado mineiro, a seca em janeiro, tradicional época de chuvas, as chuvas no início dos trabalhos de colheita e agora no começo do inverno, épocas de tempo seco, parecem indicar que as incertezas climáticas estão se agravando e se tornando mais frequentes. O início antecipado dos trabalhos de colheita, a má qualidade e tamanho da safra 2019/2020 que estamos terminando de colher em pleno mês de julho, apontam na mesma direção.

Café V

No mercado após subir em 1305 pontos nas três semanas anteriores, esta semana os contratos de café na bolsa de Nova Iorque trabalharam na segunda-feira (8) em forte baixa e alternaram dias de alta e baixa nos quatro dias seguintes. Os com vencimento em setembro próximo acumularam 445 pontos de baixa no período.

Café VI

O bom andamento das votações visando a reforma da Previdência na Câmara Federal, levou a cotação do dólar frente ao real a trabalhar em baixa todos os dias. Com as cotações do café trabalhando em baixa em Nova Iorque e o dólar recuando frente ao real, os compradores rebaixaram o valor de suas ofertas no mercado físico brasileiro. Os produtores não aceitaram os valores mais baixos e o volume de negócios fechados caiu bastante. Apenas algumas grandes cooperativas venderam lotes maiores.

Café VII

Os cafeicultores permanecem fora do mercado avaliando as perdas com a passagem da frente fria e também se dedicando ao término dos trabalhos de colheita da safra atual. Estão preocupados com a qualidade e tamanho da safra que estão colhendo e com a extensão e força da frente fria em pleno início de inverno. Os comentários são que a turma do campo está encolhida e preocupada com os rumos do preço do moca. Se num ano de baixa as coisas estão deste jeito, como será ano que vem?

Café VIII

O Brasil exportou um total de 41,1 milhões de sacas de café no ano-safra 2018/. O volume representa um recorde histórico de exportações brasileiras para o período e um aumento de 35% em comparação com o ano- safra 2017/2018, quando foram exportadas 30,5 milhões de sacas de café. Os dados, que consideram a soma das exportações de café verde, solúvel e torrado & moído, são do Cecafé. A receita cambial no ano-safra 2018/2019 equivalente a R$ 20,8 bilhões, representando também aumento de 9,8%, em relação ao mesmo período anterior. Já o preço médio por saca exportada foi de US$ 131,14, queda de 18,7% em relação ao preço médio no ano-safra 2017/2018.

Café IX

Na santa terrinha e região, os produtores de café estão tensos com as visitas surpresas dos fiscais do Ministério do Trabalho. Os comentários são que os fiscais estiveram nas propriedades chaves da região, aquelas que costumeiramente eles visitam. Com a produção baixa, preços baixos, notícias de geada e fiscalizações, os produtores estão iguais a marimbondos de insatisfeitos. É muito canivete caindo na cabeça do pessoal do campo.

Café X

A bolsa de Nova Iorque do fechamento do dia 5 (sexta-feira), até o fechamento de sexta, dia 12, caiu nos contratos para entrega em setembro próximo 445 pontos ou US$ 5,89 que representa R$ 22,02 por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na bolsa de Nova Iorque fecharam no dia 5 a R$ 561,11 por saca, e sexta dia 12 a R$ 527,34. Veja as cotações.

Mercado de Café safra 2018/2019 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 12/07/19 480,00 520,00 Fino/Extra 12/07/19 440,00 460,00 Boa Qualidade 12/07/19 410,00 430,00 Duro Fraco 12/07/19 370,00 390,00 Riados 12/07/19 360,00 370,00 Rio 12/07/19 350,00 360,00 Consumo Dura 12/07/19 360,00 370,00 Consumo Riada 12/07/19 350,00 360,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

A semana na política caratinguense voltou a ser pautada pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Está marcado para sua reabertura dia 21, mas nos bastidores dizem que será em um novo formato e uma gestão mais enxuta. Agora é gestão de saúde. Mais serviço e menos politicagem.

Parque de Exposição

Outro espaço que há muito tempo estava sumido do mapa em Caratinga era o Parque de Exposição João da Costa Mafra, mas o megashow do cantor sertanejo Gusttavo Lima, o Parque de Exposição voltou e aos poucos Caratinga vai colocando os pingos nos ‘is’.

Parque de Exposição II

O show do cantor Gusttavo Lima levou grande público ao Parque de Exposição. O local ainda é uma estrutura em reforma. O diretor de Agronegócio, José Corintho Costa, concedeu entrevista ao DIÁRIO e informou dos investimentos que o município está fazendo na melhoria estrutural do Parque. Com recursos de emenda parlamentar do deputado Mauro Lopes, o município investirá algo de 2 milhões de reais.

Leilões de Gado

Outro evento que poderá acontecer nas estruturas do Parque é o retorno dos leilões de gado nas instalações. Algumas equipes do gênero já entraram em contato com a Secretaria de Agricultura, que está promovendo estudo para reutilizar a área de leilões.

Reforma da Previdência

O presidente Jair Bolsonaro, jogou todas suas fichas na reforma da Previdência, desgastou-se muito, mas, pelo visto, vem dando certo. Com 379 votos, o presidente conseguiu aprovar a reforma em primeiro turno. Nesta semana que começa já terá votação do segundo turno. É torcer para que a economia do país volte a crescer.