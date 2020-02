PAINEL 14-02-2020

Chamada pública

Devido a uma desistência de última hora e a necessidade urgente da reposição a Prefeitura de Caratinga lançou uma vaga de professor. O professor deve atuar na Escola Municipal Cirandinha de Educação Infantil, em São João do Jacutinga. Tendo em vista tratar-se apenas de uma vaga, a chamada ocorrerá na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, às 16h de hoje.

Brasília

O prefeito Welington Moreira esteve em Brasília (DF), buscando recursos para o município de Caratinga. Na foto, Dr. Welington com o senador Antonio Anastasia e o seu suplente Alexandre Silveira.

Chuvas

Com o objetivo de minimizar e reparar os danos causados a pequenas empresas pela chuva nos meses de janeiro e fevereiro deste ano no estado, o governador Romeu Zema assinou decreto concedendo benefício fiscal aos estabelecimentos localizados em municípios declarados em situação de emergência ou estado de calamidade pública. A medida foi determinada após reunião com empresários e entidades do comércio, no início de fevereiro, em Belo Horizonte, onde foram apresentados dados sobre os impactos dos temporais no comércio da capital mineira.

Lixo Eletrônico

O Governo Federal assinou decreto para que municípios regularizem a coleta e destinação de lixos eletrônicos. Dentre as localidades citadas para a implantação do sistema está Caratinga. De fato, não vemos locais adequados na cidade para descartar este tipo de material, que pode ser facilmente encontrado em pontos irregulares. Portanto, o projeto é bastante válido.

Fies

As inscrições para o Fies foram prorrogadas até esta sexta-feira (14). O prazo definido anteriormente, que teria terminado na quarta-feira (12), foi estendido para garantir mais tempo aos estudantes interessados. Podem se candidatar a uma vaga os estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010. Além disso, os estudantes não podem ter zerado a redação e precisam ter tirado mais de 450 pontos na prova. As inscrições devem ser feitas no site. O candidato deve informar o número do CPF e a data de nascimento.

Deu no NYT

Quando das chuvas do final de janeiro, a redação do DIÁRIO fez uma pesquisa para elaboração da matéria. As enchentes de 2003 e 2004 foram terríveis. Mas para muitos que presenciaram, nada se iguala ao ocorrido em março de 1973. A pesquisa nos mostrou que essa enchente foi notícia até no jornal The New York Times numa pequena nota chamada ‘20 mortos em dilúvio brasileiro’