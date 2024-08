Política

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington, neste mês de março que inicia na próxima sexta-feira, irá dar mais atenção as composições políticas dos partidos ligados ao governo municipal. Nos bastidores, Dr. Welington deve compor com oito partidos na base aliada e com a possibilidade de próximo de 100 lideranças como candidatos a vereador em 6 de outubro.

Apoio

Outro fato que vem correndo nos bastidores da política é da possibilidade do prefeito de Caratinga apoiar o empresário Rogério Soares na disputa das eleições em 2024. No tititi da política os dois, Welington e Rogério, vem se encontrando com frequência para delinear os caminhos da coligação partidária. Se nada atrapalhar é bem possível que Rogério será o nome do governo na disputa.

Rogério e Angola?

Nos bastidores do legislativo, o que se comenta é que Rogério já vem tendo simpatia de alguns vereadores para apoio em outubro. A dúvida é que o prefeito pode colocar um dos vereadores da base aliada como um vice de Rogério e o nome mais cotado na atualidade seria de Ricardo Angola do Sapucaia. Assim, seria Rogério da maior base eleitoral urbana, o complexo de bairros do Santa Cruz, e um vice da zona rural, Ricardo Angola, um dos maiores distritos de Caratinga. Uma coligação café com leite.

Marcos Inácio

Um dos grandes radialistas da história de Caratinga, Marcos Inácio, foi apontado por vereadores para que fosse o candidato a prefeito de Caratinga pelo grupo de situação. Apesar de muito conhecido e popular na cidade, o que vem pesando para Marcos Inácio é a pouca experiência administrativa e política do comunicador. Amigos próximos vêm tentando incentivar para que Marcos Inácio dispute primeiro como vereador, ter experiência política e no setor público, para depois ousar passos mais largos na política, como é o cargo de prefeito.

Gilberto da Rio Doce

Um dos nomes que está cotado para disputar o legislativo em outubro pelos distritos de Patrocínio, São João e Santo Antônio é o de Gilberto da Rio Doce. A região já vai para dois mandatos sem vereador representando a comunidade, e Gilberto poderá ser uma alternativa pelo grupo situacionista.

Renata Pena

A ex-presidente dos Bancos de Alimentos de Caratinga, Renata Pena, que obteve 250 votos nas eleições passadas, pode estar deixando o Avante para apoiar Rogério Soares nas eleições de outubro. Renata Pena, que já teve o tio Sergio e o primo Gilson Pena no legislativo caratinguense, pode ser alternativa para as mulheres no poder, a partir de 2025.

Pedro Leitão

O professor Pedro Leitão já está organizando a base eleitoral de seu grupo para disputa de outubro próximo. Pedro, que andava sumido das rodas políticas, desceu do muro e já decidiu disputar com apoio do presidente Lula e do PT local. O nome mais forte para compor com Pedro ainda é o de João Lomeu do Sindicato. Assim fica a dupla de um professor e um sindicalista para disputar pela esquerda.

Neim no PDT

O funcionário público municipal Nein do Meio Ambiente, já está filiado pelo PDT e ajuda Pedro Leitão a organizar o partido para disputa nas próximas eleições. Com muito conhecimento na legislação ambiental, Nein pode contribuir muito no legislativo para melhorar a organização das leis. Competência o homem já mostrou que tem, agora é a força política do voto.

Teinha

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal Clausiano Peixoto, já comentou entre amigos que é pré-candidato a vereador nas eleições de outubro próximo. Teinha afirma que já teria convite de vários partidos, mas que está estudando qual tem afinidade com suas bandeiras ideológicas. Nos bastidores, os comentários são que Teinha vem “namorando” com o grupo do empresário Rogério Soares, mas que também já teria sido convidado pelo professor Pedro Leitão. Será que Teinha migra para situação ou oposição?

Dayvid da Academia

O empresário Dayvid da Academia tem intensificado suas andanças por todo o município de Caratinga, filiando nomes para composição partidária. Dayvid quer ampliar sua base de apoio, estruturando ao menos três partidos na disputa. Para o pré-candidato, ter lideranças nos distritos é fundamental na formação do partido para disputar as eleições majoritárias para prefeito.

José do Carmo Fontes

O ex-presidente do legislativo caratinguense, José do Carmo Fontes, lançou na semana que passou sua pré-candidatura de forma oficial pelo PSDB. Mugango está em busca de lideranças que trabalharam com ele no mandato de Marco Antônio, quando foi o primeiro secretário. Pelo visto o PSDB quer voltar a ser um grande partido não só em Minas, mas em Caratinga também.

Apagado

Quem anda muito apagado no cenário político municipal é o ex-vice-prefeito Dr. Giovanni. Nos bastidores, os comentários são de que Giovanni está tendo grande resistência da família em mexer com política novamente. Ele, que obteve 15.137 votos mil votos nas eleições passadas, é em tese o favorito para 2024. Resta saber se até 7 de abril vão organizar os partidos em torno de seu nome, será papa de onça mesmo com tanto favoritismo.

Inhapim

O prefeito Marcinho vai optando por Sandro da Saúde como sucessor do seu governo. Nos bastidores, a notícia que Sandro tem apoio de Marcinho, em detrimento de outros nomes do grupo. Como o prefeito sabe o caminho da vitória, o MDB vai marchando unido para não entrar nada que inviabilize o grupo a uma terceira vitória seguida.

Vice

Nos bastidores, o que está para decidir no grupo situacionista em Inhapim, quem será o vice de Sandro da Saúde na chapa. Comentários que os nomes que correm é Coquinho Batista e Welinsson Tabajara, mas que a definição da chapa dos pica-paus é só mesmo em junho.

Oposição de Inhapim

Vários nomes na oposição de Inhapim já ventilam sobre a possibilidade de concorrer nas urnas em outubro. Nomes como o ex-prefeito Bó, ex-vice Tasso e Léo Enfermeiro ventilam na boca dos corta goelas. Eles querem decidir quem será o nome da oposição.

João Marques

O ex-prefeito João Marques pode ser mais uma vez o fiel da balança nas eleições de Inhapim em 2024. Com eleitores fiéis ao seu nome, os antigos, fazem de João o coringa nas eleições em Inhapim. Há comentários nos bastidores que ele poderá vir de vice na chapa dos corta-goelas e fazer a política de Inhapim pegar fogo, será?

PT de Inhapim

Outro grupo que vem fortalecendo os pica-paus no Inhapim é o do PT de Nádia Rocha. Com os votos suficiente para quebrar o equilíbrio político que existe na política inhapinhense; se João fortalece um lado, a secretária de Agricultura Nádia Rocha fortalece o outro.