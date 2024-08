PEDRO LEITÃO

A convenção do pré-candidato a prefeito de Caratinga, Pedro Leitão do PDT, aconteceu na tarde desse último sábado (3) no auditório Celso Simões Caldeira, na unidade I da Unec. Durante o evento aconteceu a coligação do PDT com os partidos Rede Sustentabilidade, PCdoB, PV, PSOL/REDE e União Brasil. O presidente do PDT em Minas, o deputado federal Mário Heringer, prestigiou a convenção. Pedro disse que tem um dívida com Caratinga e por isso se apresenta como pré-candidato, com objetivo de ter uma cidade melhor. “A gente precisa ter uma política para todos, está na hora da gente dar um grande salto, Caratinga, estamos juntos”.

UNIÃO BRASIL

O vereador Emerson da Silva Matos perdeu o partido União Brasil do qual era presidente. Uma nova convenção seria realizada na noite dessa segunda-feira(5) no salão de eventos do Sindicato dos Produtores Rurais de 19h às 21h, na rua Coronel Pedro Martins, 215, no centro de Caratinga. Segundo o presidente do partido no estado, o deputado Marcelo Eduardo Freitas, a convenção realizada no dia 20 de julho seria anulada, pois foi presidida por Emerson, “que além de não ser filiado ao União Brasil, é filiado ao partido Novo”.

MARCOS INÁCIO

Marcos Inácio que é filiado ao partido de direita União Brasil, pode ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Pedro Leitão. O anúncio ainda não tinha sido confirmado até o fechamento dessa edição. Durante a convenção do PDT, Pedro Leitão disse que deixaria para revelar o nome do vice no último momento, que pode ser registrado até o dia 15, já que “são muitos nomes bons na coligação”.

JOHNY

No sábado, a Federação PSDB – CIDADANIA lançou o nome de Johny Claudy como pré-candidato a prefeito. Cabe agora à Direção Executiva / Comissão Provisória escolher candidato ou a candidata a vice-prefeito que irá compor a chapa, o que de acordo com Johny deve ocorrer no limite do prazo legal. A comissão ainda vai avaliar a possibilidade ou não de ser composta coligação, bem como a de substituir e incluir novos candidatos a vereador.

JÚLIO E MATHEUS

Com uma chapa puro sangue, o PRD anunciou os nomes de Júlio Ribeiro e Matheus Fernandes, como pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente. O evento aconteceu na manhã de domingo (4). O empresário Júlio apostou em um nome jovem para dar todo o vigor de sua campanha. Vale ressaltar que, proporcionalmente, o PRD é o partido com mais jovens filiados em Caratinga.

DR.GIOVANNI E RONALDO DA MILLA

A coligação PL, Novo e PODE, denominada “Unidos por Caratinga” foi apresentada na noite de domingo (4), tendo como pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente, Dr. Giovanni (PL) e Ronaldo da Milla (Novo). De acordo com Dr. Giovanni, tendo em vista que Ronaldo da Milla foi responsável por trazer os partidos para a chapa, ele foi o melhor nome para ser apresentado como pré-candidato. Dr. Giovanni também destacou a participação do médico Leonardo da Condé na elaboração de propostas para a saúde de Caratinga.

ROGÉRIO SOARES

A convenção dos partidos REPUBLICANOS, MDB, PP, AVANTE e PSD estava marcada para as 19h desta segunda-feira (5), na Câmara de Vereadores. No evento política, o anúncio da pré-candidatura de Rogério Soares (REPUBLICANOS) ao cargo de prefeito e havia a expectativa de Humphrey Lima, do MDB, como pré-candidato a vice.