SANTA RITA DE MINAS

Em Santa Rita de Minas, cinco nomes já se apresentam como pré-candidatos à Prefeitura e 2024 promete uma boa disputa na cidade. Foram dois governos do prefeito Ademilson Lucas: ele assumiu em 2017 após o eleito Ilton Rosa ter apresentado problemas na Justiça e foi reeleito em 2020.

ILTON ROSA

Com apoio do prefeito Ademilson Lucas e do deputado federal Mário Heringer, Ilton Rosa (PDT), que já governou Santa Rita de Minas por dois mandatos, afirma que está apto perante a Justiça Eleitoral para disputar novamente as Eleições. Já foi apresentado como seu pré-candidato a vice o vereador Grimaldinho (PDT). Em 2016, Ilton ganhou e não levou. Em 2020 não disputou. E agora, já deixa claro que não quer ficar de fora da corrida eleitoral.

HÉLIO DORNELAS

Quem também busca voltar ao cargo de prefeito do município é o pré-candidato Hélio Dornelas (PSD), que já foi chefe do executivo por dois mandatos e nas Eleições 2020 foi o segundo colocado, derrotado com a diferença de 244 votos.

RENATO ALCÂNTARA

O fotógrafo e produtor cultural Renato Alcântara (PT) é outro já anunciado pré-candidato pelo município e se apresenta como um nome novo na política de Santa Rita de Minas.

MULHERES NA DISPUTA

Nomes femininos também se apresentam na disputa pela Prefeitura de Santa Rita de Minas: Rojânia Bordone (PP), que já tem apoio do deputado Rafael Martins (PSD) e a vereadora Zânia Farias (REPUBLICANOS), apoiada pelos políticos do partido, senador Cleitinho Azevedo e deputado federal Euclydes Pettersen, pré-candidatas a prefeita.

SANTA BÁRBARA DO LESTE

Wilma Pereira entrou para a história como a primeira prefeita eleita em toda a microrregião de Caratinga. No dia 2 de outubro de 2016, ela escreveu uma nova página na história política regional ao ser eleita prefeita do município de Santa Bárbara do Leste. Ao lado da vice Beth, em 2020 veio a reeleição. Já nas Eleições 2024, nenhuma mulher se apresenta como pré-candidata ao cargo de chefe do executivo: são três pré-candidatos.

ZÉ RUFINO

Com apoio da prefeita Wilma, Zé Rufino (PP), que já foi vereador e chefe de gabinete, se apresenta como pré-candidato a prefeito, ao lado do pré-candidato a vice, o vereador Aélcio dos Ferreiras (REPUBLICANOS). Wilma vem trabalhando com objetivo de eleger seu sucessor.

ZÉ DO NUBIM

Zé do Nubim (PT) já manifestou o seu desejo de retornar ao cargo de prefeito de Santa Bárbara do Leste. Após dois mandatos e ter ficado em segundo lugar nas Eleições 2020, ele já anunciou sua pré-candidatura ao lado do vereador Sargento João Paulo (Solidariedade).

WILIAM FARIA

Com apoio do deputado federal Misael Varella, o vereador Wiliam Faria (PSD) também é pré-candidato a prefeito e tem Rosângela da Saúde (PSD) como sua pré-candidata a vice.