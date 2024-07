Política

A turma do Partido Liberal, de Dr. Giovanni, está com saia justa quanto da escolha do vice. Semana após semana e nada se define, mesmo com Ronaldo da Milla tendo controle dos principais partidos da coligação. Nos bastidores, Ronaldo anda fino para que a coligação não perca aliados, mas que no fundo está definido que o vice é ele.

União Brasil

No União Brasil, partido liderado pelo vereador Irmão Emerson, com tempo as coisas vão ficando mais claras, segundo especialistas da política. O vereador Rominho Costa, tido como possível vice, já está tranquilo como vereador e irá disputar mais um mandato. Dayvid da Academia, também um dos nomes ventilado na chapa de Giovanni, já começa a aceitar a possibilidade de disputar vaga no legislativo.

União Brasil II

Ary Soares (Irmão Supermercados) é outro nome cogitado a vice de Dr. Giovanni, mas teria se filiado fora do período eleitoral ao União Brasil. Se de fato ocorrer tal situação, abre as portas para que Marcos Inácio seja o único nome do partido a disputar com Ronaldo da Milla a vaga de vice na chapa encabeçada por Dr. Giovanni. Para isso, Marcos Inácio acelera e faz o lançamento da pré-campanha amanhã, às 19h, no Unec.

Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Welington Moreira sofreu um acidente automobilístico nesta última segunda-feira (8), mas passa bem. Amigos e companheiros políticos manifestaram “melhoras” para o prefeito, que segundo correligionários já está trabalhando. Pelo visto, as orações prevaleceram a favor do prefeito.

Lobinho do PSB

O PSB do advogado Carlos Roberto Barak, está lançando a possibilidade de João Marcos Lobo, filho do ex-deputado Mauro Lobo e neto do ex-prefeito Dário Grossi, como vice na chapa de Rogério Soares (Republicanos). Ele, que é uma das lideranças mais fortes do PSB mineiro, pode ser uma boa opção para Rogério, caso Dr. Welington decline de lançar um vice ligado ao governo municipal.

Leonardo Condé

Outro nome novo que começa a ser ventilado nos bastidores da política como possível vice de Rogério Soares, é o do médico neurologista Leonardo Condé (Solidariedade). Também ligado a família do ex-líder político do antigo PSD, Zé Alemão, leia-se “Família Maciel”, como a caratinguense a Biba Maciel, uma das mulheres mais influentes da política mineira, Léo é nome de peso nos bastidores da política.

Humphrey Lima

Já o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Humphrey Lima, nos corredores da prefeitura é tido como nome mais influente no governo a ser indicado pelo prefeito Dr. Welington e abonado pelo ex-prefeito Ernane Campos Porto, presidente do MDB, partido de Humphrey Lima. O que pesa para Humphrey Lima que alas políticas ligadas a Rogério Soares têm tido rejeição ao nome do ex-secretário. Como em política tudo pode acontecer inclusive nada, já dizia o ex-prefeito Dr. Eduardo, Humphrey hoje é o nome mais forte a ser vice de Rogério.

Erick Gonçalves

A restrição de Humphrey Lima a ser vice de Rogério, parte de grupos políticos ligados à Rogerio Soares que querem ver Erick Gonçalves como vice de Rogério. O argumento que em pesquisas recentes o nome de Erick como provável vice, teria ficado em primeiro lugar contrapondo de Humphrey que ficou bem atrás na avaliação eleitoral. Daí a insistência no nome de Erick.

Pedro Leitão

Já o candidato do PDT, Pedro Leitão, pouco fala em vice, deixando a oportunidade para que outros grupos possam aliar-se ao PDT na reta final até dia 6 de agosto. Mas como alguém ligado a pré-campanha já comentou: “Pode vir novidade por aí!!”

Johny Claudy

O vereador Johny Claudy, pré-candidato a prefeito pelo PSDB, era tido por muitos que poderia ser vice de Pedro Leitão, mas tal sinal e namoro político não ocorreu com passar do tempo. Assim muitos perguntam, quem será o vice na chapa de Johny, caso confirme sua disputa solitária pelo partido?

Leninha do PT

Lenina do PT, 1ª vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, estará no dia 19 de julho em Caratinga. Ela estará sendo acompanhada pelo vereador Giuliane Quintino e virá mostrar os resultados que a mesa diretora vem promovendo frente ao legislativo mineiro.

Ernani

Com alguns colados em postes da cidade, militantes, da época do ex-prefeito Ernani Campos Porto, vem pedindo retorno do ex-prefeito, considerado um dos melhores da história de Caratinga. Será que os elogios de Dr. Welington vêm convencendo a Ernani voltar aos palcos da política?