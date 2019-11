PAINEL 13-11-2019

Mototáxi

O vereador Ricardo Gusmão comentou na última reunião da Câmara que a discussão que havia em torno da legalidade do projeto do mototáxi partir do legislativo ou do executivo já foi resolvido. Ricardo disse que conversou com o procurador do município, Ranulfo Moreira, e ficou esclarecido que o projeto pode sim ser enviado pela Câmara. O vereador disse que continua empenhado para que o mototáxi seja legalizado na cidade.

Conselho TutelaR

Na semana passada, o prefeito Zé Adair (DEM), de São Domingos das Dores, deu posse às eleitas para trabalharem no Conselho Tutelar, que são Marlene, Sônia, Liliana, Anália e Geisiane. As cinco conselheiras foram reeleitas para o cargo, o que na opinião do prefeito, isso demonstra que fazem um bom trabalho.

Sicoob Credcooper

A Câmara Municipal de Vargem Alegre, através do Sicoob Credcooper, é a primeira a realizar abertura de conta em cooperativa na microrregião. A operação foi viabilizada pela lei complementar 161/2018. Para os administradores em exercício, a abertura de conta das entidades públicas em cooperativas de crédito é um grande avanço para região. A facilidade de acesso foi um fator primordial para a escolha da instituição. Na foto, o presidente da Câmara Jó do Carmo no momento da assinatura do contrato.

10%

O governo extinguiu a multa adicional de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de demissões sem justa causa. A decisão faz parte da Medida Provisória 905, que criou o Programa Verde e Amarelo, voltado para a criação de empregos para os jovens. A MP foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União, e não altera o pagamento da multa de 40% para os trabalhadores.