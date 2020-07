PAINEL 13-07-2020

Passou

Após a passagem das frentes frias, sem danos para os cafezais do sudeste brasileiro, como era esperado pelas previsões dos institutos de meteorologia, os contratos de café na bolsa em Nova Iorque recuaram esta semana para o nível em que estavam duas semanas atrás, perdendo o patamar de um dólar por libra peso. Os contratos com vencimento em setembro próximo, que haviam subido 655 pontos às vésperas da chegada da frente, somaram perdas nesta semana de 580 pontos.

Tendência

Grande parte da queda, 505 pontos, foi na segunda-feira (6), com os operadores ajustando suas posições pós-passagem das duas frentes frias. Nos demais dias, sem novidades ou fatos novos, as cotações foram flutuando, não definindo um rumo, mostrando mais equilíbrio entre comprados e vendidos. O dólar oscilou bastante no decorrer da semana, mas fechou na sexta praticamente no mesmo valor de sexta-feira passada.

Físico

O mercado físico brasileiro teve uma semana mais calma. Os compradores diminuíram o valor de suas ofertas e os vendedores recuaram, derrubando o volume de lotes colocados no mercado. Continua baixa a ofertas de cafés de boa qualidade a finos. São ainda poucos os lotes bem preparados que aparecem no mercado. Como todo início de ano-safra, a maior parte deles está com muitos verdes e quebra acima de 25 a 30%.

Negócios

São poucos os negócios com cafés naturais de boa qualidade a finos. Cafés mais fracos, com xícaras riadas e rio, ou com alta porcentagem de verdes, estão com deságio grande, o que desanima os produtores. A única região que coloca no mercado um volume maior de amostras é a zona da mata de Minas Gerais.

Ofertas

Os compradores fazem ofertas com muito cuidado, acompanhando as informações sobre o consumo mundial em tempos de pandemia e as constantes mudanças de rumo do mercado financeiro global. Contribuem com o comportamento cauteloso dos compradores informações ainda desencontradas sobre problemas sérios com uma “trader house” com sede nos EUA.

Crescimento

Em meio à crise mundial com a pandemia da covid-19, demonstrando sua confiança no crescimento do consumo de cafés premium, a Nespresso vai investir 160 milhões de francos suíços (150 milhões de euros ou 900 milhões de reais) para expandir seu centro de produção em Romont, na Suíça, com o intuito de dar resposta ao crescimento da procura de cafés de alta qualidade. O início da construção da nova unidade de produção está previsto para junho de 2021, aumentado a capacidade com dez linhas de produção para produzir cafés Nespresso para os segmentos Vertuo e Profissional. A inauguração das primeiras linhas de produção está prevista para junho de 2022.

Cafés de qualidade

A produção e o consumo de cafés premium, gourmets, com alto valor agregado, cresceu exponencialmente nos últimos vinte anos, levando gigantes como Nestlé e Starbucks a ocupar e dominar esse segmento, até então um nicho, abastecido por torrefações e redes de cafeterias de pequeno e médio porte. O crescimento da produção brasileira de cafés finos, a partir dos anos 90 do século passado, deu condições para a explosão de consumo de cafés gourmet. Atualmente o Brasil é o maior fornecedor de cafés de alta qualidade para o mercado global.

Bolsa

A bolsa de Nova Iorque, do fechamento do dia 2, quinta-feira, até o fechamento de sexta, dia 10, caiu nos contratos para entrega em setembro próximo 580 pontos R$ 40,82 por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na bolsa fecharam no dia 2 a R$ 730,21 por saca, e sexta dia 10 a R$ 685,69 (lembre-se que esses valores no mercado físico diminuem em 20% e media). Sexta-feira, nos contratos para entrega em setembro a bolsa de Nova Iorque fechou com baixa de 135 pontos.

Escritório Carvalhaes

Mercado de Café safra 2019/2020 Cafés Físico Fech. Mín. Máx. CD Finos 10/07/20 580,00 620,00 Fino/Extra 10/07/20 500,00 530,00 Boa Qualidade 10/07/20 480,00 500,00 Duro Fraco 10/07/20 430,00 450,00 Riados 10/07/20 400,00 430,00 Rio 10/07/20 380,00 400,00 Consumo Dura 10/07/20 400,00 410,00 Consumo Riada 10/07/20 390,00 400,00 por saca 60,5 kg – tipo 6 para melhor (em R$) Fonte: Carvalhaes

Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira que foi um dos infectados de covid-19 na santa terrinha, voltou a despachar em seu gabinete. Welington recebeu muitas manifestações de apreço e solidariedade com seu retorno e pelo visto o prefeito está com saúde para retorno de suas atividades.

Saúde

Em Caratinga e em Minas os casos de covid-19 saltaram para casa de centenas e pelo visto no ritmo que vai é bem possível que no mês de agosto estaremos na casa do milhar. Então quem puder ficar em casa e não se aglomerar poderá ficar de longe do vírus que ataca sem a gente ver.

Estimativas

Os especialistas e o Comitê Gestor estão monitorando para ver se o sistema de saúde de Caratinga está dentro dos parâmetros considerados pelo Estado mineiro e dentro das regiões similares. Os casos são crescentes, mas pelo visto ainda estamos dentro das estimativas para o porte da cidade.

Comércio

O comércio funcionando com restrição e os clientes com regulação de trânsito parece que vai ser a tônica do próximo mês. Se com todas essas atitudes os casos crescem por todas as comunidades, imaginem se nada fosse feito. Pelo visto é melhor diminuir a pressão por que a população não está aguentando de insegurança no setor de saúde.

Bolsonaro

Foi muito comentado o fato sobre o presidente ter contraído covid-19, agora dois meses depois foi atestado positivo. Para oposição custou, mas pegou!!! Agora imagine a celeuma que fizeram com presidente sobre o assunto e agora que se apresenta como fica a credibilidade!!!

Eleições

Já no meio político o adiamento das eleições para novembro esfriou ainda mais o processo eleitoral na cidade. Pelo visto, só vai esquentar depois que acharem a vacina ou até mesmo pela proximidade do evento.

Obras

O secretário de Agricultura Alcides Leite voltou a sorrir com retorno das obras do mercado municipal, que tinha paralisado pela avaliação do estado. Como tudo anda em de acordo com o programa, o mercado segue em frente.

Cláudio Geraldo

Cláudio Geraldo deixa suas funções na diocese de Caratinga. Ele deixou uma mensagem, onde destacou a satisfação de ter exercido esse cargo de assessor de comunicação: “Hoje se encerra um ciclo de alegria e realizações em minha carreira profissional. Despeço-me da área da comunicação, encerrando minha jornada junto à diocese de Caratinga, através da Revista Diretrizes, nos primeiros anos, e do Portal da Diocese nos últimos oito anos. Agradeço de coração ao bispo, aos padres, diáconos, religiosas, seminaristas e agentes de pastoral que criaram condições de comunicar ao longo de todo este tempo. Agradeço também aos parceiros dos diversos organismos de imprensa de Caratinga e região. A gente segue juntos, comunicando o amor e testemunhando o Ressuscitado com a vida!”