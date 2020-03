PAINEL 13-03-2020

PV

O Partido Verde de Caratinga (PV) realiza no próximo sábado (14), às 8h30, na Câmara Municipal, o primeiro evento de filiação do partido. Em Caratinga, o partido começou a atuar em 2007, e conta hoje com a presidência do Professor Pedro Leitão. O partido tem atualmente onze membros ativos em sua comissão e 200 filiados em todo o município.

R$ 5

Ontem o dólar operou em forte disparada, batendo R$ 5 pela 1ª vez na história, em mais um dia de turbulência nos mercados, após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter classificado o surto como uma pandemia e depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, proibiu viagens da Europa para os Estados Unidos por 30 dias.

Paulo Guedes

Na quinta-feira (5) o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o dólar passaria de 5 reais se o governo “fizesse muita besteira”. A declaração ocorreu durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O ministro estava acompanhado do presidente Jair Bolsonaro. Como ontem a moeda americana atingiu esse patamar, a turma da internet não perdoou o ministro e os memes tomaram conta.

Coronavírus

Conforme noticiado amplamente no dia de ontem, o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten, testou positivo para coronavírus e agora aguarda a contraprova. Na última semana, Wajngarten acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em visita a Miami, nos Estados Unidos, país que tem mais de 1 mil casos confirmados da doença e 28 mortes. Naquela ocasião, Bolsonaro se encontrou com o presidente Donald Trump. Essa notícia do teste positivo para Wajngarten repercutiu na imprensa americana. O New York Times informou que ‘uma alta autoridade brasileira que testou positivo para o vírus esteve com o presidente Trump’. Bolsonaro passou por exames e o resultado sai hoje.

Coronavírus II

Minas Gerais registrou ontem o segundo caso confirmado para o novo coronavírus (Covid-19). Trata-se de uma mulher, de 38 anos, de Ipatinga, que recentemente viajou para Israel. O primeiro caso é de uma mulher de Divinópolis (Centro-Oeste). Ao todo, são 289 casos em investigação. Outros 22 foram descartados.

CNN Brasil

A CNN Brasil estreia nas operadoras de televisão a cabo no próximo domingo (15), mesma data em que ocorrerão manifestações pró-Bolsonaro e contra o Congresso Nacional. A programação de estreia será voltada para transmissões ao vivo e programas de diferentes abordagens jornalísticas. Como o dia de inauguração é um domingo, o horário nobre será marcado pelo programa semanal apresentado por Evaristo Costa, chamado CNN Séries Originais. Trata-se de um especial com três documentários feitos pela emissora sobre acontecimentos da semana.